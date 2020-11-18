Ciltte leke oluşumunu önlemek için tavsiyeler

Güneşe maruz kalma, UV ışınlarının cildin derinlerine nüfuz ederek pigmentasyona ve cildin yaşlanmasına neden olduğu en yaygın neden olduğu bilinen bir gerçektir.

Cilt lekeleri neden olur?

Dışarı çıktığınızda, bulutlu bir günde bile, güneşin UVA ve UVB ışınlarına maruz kalırsınız ve bu UVA ışınları, melanin adı verilen bir pigmenti üretmek için pigment hücrelerinizi (melanositler) uyarır.

Deri, çeşitli hücre ve organizmalardan oluşur ve melanin üretiminden sorumlu hücreye melanosit hücresi adı verilir. Ultraviyole ve görünür ışığın emilmesinin neden olduğu güneş yanığına karşı bir düzeyde koruma sağlamak için cildimizde hepimizin melanine ihtiyacı vardır. Melanozomlar, hücre çekirdeği üzerinde koruyucu bir başlık oluşturur ve cilt hücreleri ultraviyole radyasyonla uyarıldığında, güneş ışınlarını emmek için melanin üretilir. Bu da güneşte bronzlaşmaya neden olur.

Bronzluğun ana işlevi, cildi daha fazla güneş hasarından korumaktır. Bununla birlikte, koyu ciltte bile melanin 1,6 ile 2,0 arasında sadece küçük bir SPF sağlar. Ozon tabakasının erozyonu nedeniyle minimum düzeyde SPF 30 koruması önerilmektedir. Bu nedenle çok az doğal korumaya sahip oldukları için koyu tenlerin bile yüksek SPF ile korunması gerçekten çok önemlidir.

Melanin, tirozinaz adı verilen bir enzim tarafından üretilir. Melanin, melanosit hücrelerinden gelen minik arka parmaklar (dendritler olarak adlandırılır) aracılığıyla komşu cilt hücrelerine aktarılır ve bunlar cilt rengine katkıda bulunur. Pigmentasyonun gelişmesi 10-20 yıl sürebilir, bu nedenle pigmentasyon gördüğünüzde bunun nedeni büyük olasılıkla çocukken ortaya çıkmaktadır.

Leke oluşma sebepleri

- Hormonlar: Her ikisi de hormon seviyelerini değiştiren doğum kontrol hapı ve gebelik. Güneşe maruz kalmayla birlikte bu, ciltte özellikle üst dudakta, alında ve gözlerin altında düzensiz koyu alanlara neden olabilir. Hormonların ve diğer nedenlerden dolayı oluşan pigmentasyona melazma denir ve belirli melazma türleri genellikle hamilelikten veya hapı durdurduktan sonra sakinleşirken, bazılarında kalabilir.

- Enflamasyon ve Travma: Sorunlu cilt, akne veya ciltte yaralanma, pigmentasyona eğilimlidir. Çoğunlukla akne, problemli cilt ve hatta bir yaralanmanın neden olduğu cilt travması, ciltte daha sonra kahverengiye veya gri renge dönüşen daha koyu kırmızı alanlar bırakabilir. Daha koyu ve siyah ciltler gibi bazı cilt tipleri yara izi ve pigmentasyona daha yatkındır, ancak pigmentasyon en adil ciltleri bile etkileyebilir. Bunlara ek olarak ilaç, stres ve koku gibi diğer faktörler de ciltte pigmentasyona neden olabilir.

Cildin hücresel seviyesinin derinliklerinde çalışan ürünleri kullanarak veya pigmentasyonun nedenlerinden uzak durarak oluşumunu durdurabilirsiniz. Tedavi desteği alabilirsiniz.

Leke önleme

Bulutlu günlerde bile her zaman UVA ve UVB koruyucu güneş kremi kullanın. Antioksidan içerikli ürünler kullanın. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçının.

Cilt bakımınıza pigmentasyonla mücadele etmek için tasarlanmış bir parlatıcı ürün eklemek. Onu temizledikten sonra ilk kullandığınız ürün yapmak ve gece gündüz tonlamak zamanı geri almanıza yardımcı olabilir. Eski stil tonerler ve yüksek kokulu ürünler gibi sert alkol kullanan ürünlerden kaçınılmalı.

Tedavi yöntemleri

Düzenli peelingi günlük / haftalık cilt bakımını rutininize dahil ederek cildinizi nemlendirebilirsiniz. Bu da pigmentasyon görünümünü azaltır ve pigmentli hücreleri parlatmaya çalışan hücre yenilenmesini artırır. Bunun için galvanik, mikrodermabrazyon ve kimyasal yüz peelingleri yaptırabilirsiniz.

Cilt bakım ürünleri ile pigmentasyonla savaşmak, cildi aydınlatmak, hücre yenilenmesini teşvik etmek, pigmentasyonu azaltmak ve parlaklığı geri kazanmak mümkün. Bu ürünler cildin daha derinlemesine temizlenmesini sağlar.

Yakın zamana kadar pigmentasyonu gerçekten tedavi etmenin tek yollarından biri IPL (BBL) teknolojileri ve lazerlerdir. Hem pigmentasyon üretimini durdurmaya hem de pigmentasyon görünümünü azaltmaya yardımcı olur.