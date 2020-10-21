Cilt tipine göre cilt temizleme

Temizleyici ürünlerle cildimiz temizlenirken aynı zamanda vücudumuzun doğal nemlendirici faktörleri de aynı anda vücuttan atılırlar. Bunun tekrar yerine konması 2-3 günü bulabildiği için dışarıdan günlük nemlendirici desteği çok önemlidir.

Kuruluk ve yağlılık temel olarak cilt bariyerinin durumuna, cildin nemli kalmasını sağlayan cildin dış katmanına ve yağ (sebum) üretiminin kendisine bağlıdır.

Bariyer; her tuğlası (hücresi) harç (lipidler denen yağ) ile birbirine tutturulan tuğladan bir duvar gibidir. Zararlı maddeler, soğuk ve kuru hava bu yağları yıpratarak harcı aşındırabilir, hücreler zarar görebilir. Temizlik maddeleri, aseton, klor ve diğer kimyasallar ve hatta uzun süre suya maruz kalmayı da içeren bir takım dış faktörler bu bariyere zarar verebilir ya da bariyer genetik nedenlerle noksan olabilir.

Bariyerin ana bileşenleri seramidler, yağlı asitler, kolesterol ve tüm farklı türlerdeki lipidlerdir. Bunlar, cildin su geçirmezlik özelliğini koruması için doğru orantılı olmalıdırlar. Bozulmuş bir bariyer hem kurulaşma hem de hassaslaşma eğiliminde olacaktır. Kuruluğun ortaya çıkmasının sebebi cilt neminin yok olmasıdır. Hassaslığın ortaya çıkmasının sebebi ise noksan bir cildin tahriş edici dış maddelerin geçişine izin vermesidir.

Doğru cilt bakım ürünlerini kullanarak cilt bariyerini tedavi etmek bir takım cilt hastalıklarının iyileşmesini sağlayacaktır. Yağlı asit ve kolesterol gibi temel besin maddelerini katmak gerekli yapı taşlarının üretilmesini sağlar. Yeterli besin alamamak cildinizin kendisini tedavi etme ve yenileme yeteneğini zayıflatabilir, kolesterol düşürücü ilaçlar alan insanların kuru bir cilde sahip olmasının nedeni budur.

Eğer kuru ve hassas bir cilde sahipseniz cildinizi temizlerken, bariyerini koruyan ve nemi hapseden temizleyicileri tercih etmelisiniz.

Eğer yağlı ve gözenekli bir cilde sahipseniz ise o zaman sebum (yağ) dengesini sağlayan ve ciltte hafif peeling etkisini uyaran yenileyici içerikli temizleyicileri tercih etmelisiniz.

Omega cilt tipi sistemi

Omega cilt tipi sistemi ile cilt tipinizi öğrenebilir ve cildiniz için en uygun temizleme ve bakım işlemlerini uygulayabilirsiniz. Innofacial cilt bakım tedavisi lazer kullanılmadan uygulanan cilt yenileme sistemidir.

Innofacial aynı zamanda temizleme, peeling, extraction, hidrasyon ve antioksidan korumayı kombine eden tek hydradermabrazyon işlemidir. İyileşme süresine ihtiyaç duymadan, daha temiz, daha güzel bir cilde sahip olunur. Tedavi cildi yatıştırır, nemlendirir, invazif değildir ve tahriş etmez.

Ölü hücreleri temizler, cildi ekstraksiyon için hazırlar. Yeni ve sağlıklı bir cilt için ölü hücreler temizlenir. Gözeneklerden yumuşayan kir ve artıkları emerek temizler. Cildin temizlenmesine yardımcı olur. Cildin nemini artmasına, temiz, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.