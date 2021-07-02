Cilt gözeneklerini sıkılaştırma yöntemleri

Yüz bölgesinde görülen geniş gözenek problemi kişilerin en büyük sorunlarından biridir. Büyük gözeneklere sebep olan birden fazla faktör vardır. Fakat 3 ana sebep; genetik etkenler, yaş, kilo ve hormonal sorunlar nedeniyle fazla salgılanan ter ve yağ atıklarıdır. Bunların haricinde ise maruz kalınan kirli hava, toz ve partiküllü etmenler de gözenek sorununa neden olabilir.



Gözenek probleminde sahip olunan cilt yapısı da önem taşımaktadır. Özellikle yağlı ve karma cilt tipine sahip kişilerde geniş gözenek problemine daha sık rastlanır. Yağlı ve karma cilt tipine sahip kişiler mutlaka uzman bir hekime danışarak yağ dengelemesi ve gözenek küçültme üzerine cilt bakım rutini oluşturmalıdır.



Geniş gözenekler sıkılaşır mı?



Cilt üzerinde bulunan gözenekler sağlıklı bir cildin habercisidir. Fakat gereğinden fazla geniş ve açık gözenekler sağlıksız ve bakımsız ciltleri işaret eder. Cilt tipine uygun cilt bakım rutinleri oluşturmak bu noktada büyük önem taşır. En önemli adım ise gün sonunda etkili bir cilt temizliği yapılmasıdır. Glikolik asit, niasinamid, salisilik asit, retinol ve retinoidler gözeneklerin küçülmesinde önemli etki sağlayan kozmetik içerikler olarak sıralanabilir.

Gözenek sıkılaştırma için uygulanan tıbbi yöntemler



Cilt gözeneklerini sıkı bir görünüme kavuşturmak için pek çok tıbbi tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bunlar;



Kimyasal peeling: Bu işlemde cildin üst tabakası soyularak atılır. Bu sayede daha sağlıklı bir cilt görünümü elde edilir. Uygulanacak işlem sayesinde gözenekler sıkılaşır, yağlanma sorunu azaltılır ve var olan lekeler açılır.



Karbon peeling: İşlem esnasında karbon bileşikleri ve lazer bir arada kullanılır. Bu sayede daha etkili sonuçlar elde edilir. Cilt ölü deriden arındığı için gözenekler sıkılaşır.



Lazer tedavisi: Gözenek sıkılaştırmada en etkili sonuçları verir. Bunun sebebi ise lazerlerin cildin en alt katmanlarına kadar ulaşabilmesidir.



Evde uygulanabilecek cilt sıkılaştırma yöntemleri



Herkesin cildi kendine has özellikler gösterir, bu sebeple farklı cilt bakım rutinleri hazırlanması gerekmektedir. Sizlerde aşağıdaki önerilerden cilt tipinize uygun olanları seçtikten sonra yüzünüzün küçük bir yerinde deneyerek uygulayabilirsiniz.



Cildinizi ölü hücrelerden arındırın



Cilt tipinize uygun bir temizleyici ya da peeling ile cilt üzerinde biriken ölü derileri temizleyin. Biriken ölü deriler gözenekleri tıkayarak zaman içinde genişlemesine yol açar.



Kil maskesi uygulaması



Haftada bir kere olarak uygulayacağınız doğal kil maskeleri gözenek sıkılaştırıcı etkiye sahiptir. Düzenli olarak cilt bakım rutininize ekleyeceğiz bu adım ile cildiniz zaman içinde kendini onaracaktır.



Buz uygulaması



Cilde belirli sürelerle buz uygulamak anlık olarak gözeneklerde şok etkisi yaratarak gözeneklerin küçülmesine yardımcı olur. Kalıcı etki içinse uzun süre boyunca düzenli uygulama yapılması gerekir.



Maden suyu uygulaması



Maden suyu içeriğinde bulunan yararlı mineraller sayesinde gözeneklerin sıkışmasında etkilidir. Gazı alınmış maden suyu ile cildinizi yıkayabilirsiniz.



Aloa vera jeli uygulaması



Aloa vera bitkisinin yaprağındaki jeli bir bıçak yardımıyla içinden sıyırın ve yüzünüze uygulayın. 40 dakika kadar beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. Düzenli kullanım ile cildinizin sıkılaştığını fark edebilirsiniz.



Cilt tipine uygun tonik uygulaması



Tonik uygulaması cilt bakım rutininin son adımıdır. Gözenek problemi için cilt tipine uygun cilt sıkılaştırıcı tonikler tercih edilebilir.