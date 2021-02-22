Cilt bakım ürünleri ile sivilceyi kontrol altına almak mümkün mü?

Sivilceler nasıl oluşur?

Sivilceler, cildimizde bulunan yağ kanallarının tıkanması ile oluşmaktadır. Yağ bezelerinin ürettiği sebumlar cildin altında ilerleyerek cilt yüzeyine ulaşırlar. Cildimizin olağan sistemi böyledir. Ancak sivilce oluşumunda ise sebum cildin altına kalarak yüzeye ulaşamaz ve içeride birikir. Sonucunda ise sivilce oluşumu başlar. Sivilceler yağ bezelerin daha sık bulunduğu yüz, boyun, sırt, kol ve omuz bölgelerinde görülebilir.

Siyah nokta halini alan sivilcelere komedon, kırmızı ve iltihaplı sivilcelere ise papül, nodül ya da püstül denir. Her birinin tedavisinin farklı olduğunu unutmamak gerek.

Sivilce sorunları genellikle ergenlik çağında ortaya çıkar bazı hastalarda 40’lı yaşlarına kadar devam edebilir. Ergenlik döneminde ve kadınlarda görülen sivilceler daha çok hormonal kaynaklıdır. Kişiden kişiye sivilce probleminin kaynağı değişse bile en sık karşılaşılan nedenler;

Genetik faktörler: Akne yatkınlığı olan kişilerde bu sorun genetik kaynaklıdır. Anne ve babası ergenlik döneminde akne tedavisi gördüyse çocukta aynı problemi yaşama ihtimali yüksektir.

Akne yatkınlığı olan kişilerde bu sorun genetik kaynaklıdır. Anne ve babası ergenlik döneminde akne tedavisi gördüyse çocukta aynı problemi yaşama ihtimali yüksektir. Hormonlar: Vücudun androjen hormonunu fazla üretmesiyle akne oluşumu artar. Genellikle 11 – 14 yaş arasında bu problem ile karşılaşılır.

Vücudun androjen hormonunu fazla üretmesiyle akne oluşumu artar. Genellikle 11 – 14 yaş arasında bu problem ile karşılaşılır. Bakteriler: Yağ kanalları tıkandığı zaman bakteri üretimi artar. Bakteriler ise sivilce oluşumunu zemin hazırlar.

Yağ kanalları tıkandığı zaman bakteri üretimi artar. Bakteriler ise sivilce oluşumunu zemin hazırlar. Artan Sebum Üretimi: Aynı şekilde sebum üretiminin fazla olması yağ kanallarının yetersiz kalmasına sebebiyet verecektir. Sebum üretimi arttıkça yağ kanalları tıkanmaya başlayacaktır.

Sivilce nasıl geçer?

Sivilceler mutlaka uzman bir hekim tarafından tedavi edilmelidir. Sıkılarak patlatılan sivilceler içindeki iltihabın yayılmasına sebebiyet verir. Yayılan bu iltihap ise başka sivilcelerin oluşmasını kolaylaştırmaktadır.

Sivilceler kendi kendine geçse bile tedavi sürecini hızlandırmak için ilaç tedavisi kullanılabilir. Uygulanan tedavi yöntemleri ise;

Krem Tedavisi: Genellikle ergenlik sivilceleri için tercih edilen bir yöntemdir.

Genellikle ergenlik sivilceleri için tercih edilen bir yöntemdir. İlaç Tedavisi: Krem tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda başvurulur. Orta ve şiddetli aknesi olan hastalar için uygundur.

Krem tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda başvurulur. Orta ve şiddetli aknesi olan hastalar için uygundur. Cilt Mezoterapisi: Cildin alt tabasında oluşan sivilceler için uygun bir yöntemdir.

Cildin alt tabasında oluşan sivilceler için uygun bir yöntemdir. Bitkisel Peeling: Asitlerle yapılan peelinglerdir. Kişinin cildine göre hangi asitin ne kadar kullanılacağı uzman hekim tarafından karar verilir.

Asitlerle yapılan peelinglerdir. Kişinin cildine göre hangi asitin ne kadar kullanılacağı uzman hekim tarafından karar verilir. Medikal Cilt Bakım Tedavisi: Cildi dış etkenler korumak için tercih edilebilir.

Cilt bakım ürünleri ile kontrol altına almak mümkün mü?

Cilt bakım ürünleri ile sivilceleri kontrol altına almak mümkündür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta cildin ihtiyacına göre uygun işlemlerin tercih edilmesi ve tedavinin yarıda kesilmemesidir.

Önerim:

- Sabah ve akşam AHA (glikolik asit)- BHA (Salisilik asit) içeren bir temizleyici ile yüzünüzü yıkamanız

- Sabah akşam temizleyicinin üzerine Niasinamid ve Çinko içeren bir serum uygulamanız

- Geceleri ise Retinol/ retinoid grubu bir ürün kullanmanız.

- Sivilce tekrarlayan bir deri hastalığıdır kişi bu süreçte kendinizi iyi izlemeli ve cildiniz için doğru ürünleri tercih etmelisiniz.