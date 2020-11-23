Cilt bakım rutini nasıl olmalı?

Cilt bakımı rutininizin üç ana adımdan oluştuğunu düşünün:

- Temizleme, yüzünüzü yıkamak.

- Tonlama, cildi dengelemek.

- Nemlendirici, cildi nemlendirir ve yumuşatır.

Herhangi bir cilt bakımı rutininin amacı, cildinizi en iyi şekilde korumak ve ayrıca herhangi bir sorun varsa gidermektir.

- Cilt temizleme ve canlandırma

Yüzünüzü temizlemek herhangi bir rutinin en temel ve en önemli adımıdır. Cildimiz her gün nazikçe çıkarılması gereken çevresel kirleticiler, kir ve diğer faktörlerle temas ediyor. Gözeneklerin tıkanmasını, donukluğu ve sivilceyi önlemek için günde iki kez, sabah ve gece temizlemelisiniz.

Tonik kullanabilirsiniz. Alfa ve beta hidroksi asitler, gözenekleri tıkayabilen, güneşten zarar görmüş cildi iyileştiren ve donukluğu en aza indiren ölü cilt hücrelerini nazikçe giderir. Hyaluronik asit hidrasyonu artırır, cildi nemlendirir ve ince çizgileri incelikle tedavi etmek için cildi dolgunlaştırır. Gül suyu ve yeşil çay, tahrişi gidermek ve kızarıklığı gidermek için antiinflamatuar etkiye sahiptir. Cildinizi yaşlandırabilecek serbest radikallere günlük maruziyetle savaşmak için E ve C vitamini almalısınız.

Basitçe söylemek gerekirse, serumlar güçlü cilt dostlarıdır. Konsantre dozlarda aktif bileşenlerle dolu bu iksirler, koyu lekelerden kırışıklıklara kadar birçok sorunu hafifletebilir. Belirli bir sorununuz olmasa bile, herkesin günlük saldırganlardan korunmak için sabahları yine de genel bir antioksidan seruma ihtiyacı var. Nem kaybını önlemek için hidrasyonu kapatmak ve bariyer işlevini (cildinizin en üst tabakası) güçlendirmek için hyaluronik asit. C vitamini, sürekli kullanımla donuk cildi aydınlatmaya ve koyu lekeleri azaltmaya yardımcı olur. Retinol, B3 vitamini, kolajen ve elastin üretimini uyaran peptidler, vücuttaki çizgiler ve cilt sarkmalarını önlemeye yardımcı olan proteinlerdir. Kolloidal kükürt, niasinamid iltihabı azaltarak kızarıklığı ve tahrişi yatıştırır ve antimikrobiyal etkileri ile sivilceyi iyileştirir.

- Cilt nemlendirme

Nemlendiricinin en temel işlevi cildi nemlendirmek ve yumuşatmaktır. Esasen, nemlendiriciler cildin dış katmanlarından su kaybını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca doğal olarak bulunan koruyucu yağları ve ciltteki seramidler gibi diğer yapı taşlarını tamamlayabilirler. Cilt yaşlandıkça doğal olarak nemi tutma yeteneğini kaybeder ve yıkama gibi günlük aktiviteler, yüzeydeki doğal hidratörleri çıkarabilir.

Herkesin neme ihtiyacı vardır, ancak nemlendiricinizin dokusu cilt tipinize göre farklılık gösterir. Bu nedenle cilt tipinin doğru bir şekilde tespit edilmesi çok önemlidir.

Sabah uyguladığınız kremler, cildinizi evden çıktığınızda karşılaşacağınız çevresel saldırganlardan koruyacak şekilde donatılmıştır. Birçoğu kirliliğe dayalı serbest radikalleri en aza indirmek için antioksidanlar ve sizi ultraviyole radyasyondan korumak için güneş kremi içerir. Öte yandan gece kremleri, hücresel dönüşümü hızlandırmak ve koyu lekeleri gidermek için retinol gibi bileşenlerle almış olabileceğiniz herhangi bir hasarı onarmaya odaklanır. Bu kremler ayrıca akşamları doğal olarak azalan nem seviyelerini genellikle zengin, kalın bir doku oluşturan yumuşatıcılarla yeniler.

- Göz çevresi bakımı

Göz çevresindeki cilt oldukça ince ve hassastır ve diğer bölgelere göre tahriş edici bileşenlere tepki verme olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle, potansiyel hassasiyeti dikkate alan ve daha tolere edilebilir konsantrasyonlarda aktif bileşen içeren bir göz kremi önerilir.

- Güneşten korunma

Güneş kremi, en önemli cilt bakım ürünüdür. Yıl boyunca düzenli olarak kullanılmalıdır. Günlük ve tutarlı güneş kremi kullanımı, ince çizgilerin ve kırışıklıkların, dokusal kusurların ve zamanla gözeneklerin görünümündeki değişikliklerin gelişmesini önlemeye yardımcı oluyor. Daha da önemlisi, günlük güneş kremi kullanımı belirli cilt kanserlerinin oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. En az 30'luk geniş spektrumlu yerleşik bir SPF'ye sahip bir güneş kremi kullanılmalıdır. Güneşe çıkmadan 30 dakika önce güneş kremi sürün ve en az iki saatte bir tekrar uygulayın.