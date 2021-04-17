Cildiniz mevsim geçişine hazır mı?

Cildi mevsim geçişlerine hazırlamak önemli

Mevsimlerin geçiş sürecinde cildimiz bir takım değişime uğrar. Her cilt tipi farklı şekilde geçiş sürecine uyum sağlar. Bu dönemlerde sıklıkla karşılaşılan sorunlar ise matlaşma ve nem kaybıdır. Cildimizi mevsim geçişine hazırlamak için alınabilecek önlemler sayesinde süreç içinde yaşanabilecek sorunları aza indirmek mümkündür.

Yaz dönemine girerken yaşanan mevsime sorunlar;

- Nemin artmasıyla birlikte gözenek genişlemesi

- Isınan havayla beraber kılcal damarların genişlemesi

- Sebum dengesinin değişmesiyle siyah nokta oluşumunda artış

Cilt tipine uygun nemlendiriciler ile cildin nem ihtiyacı karşılanmalıdır

Özellikle cildin çevresel faktörlerin etkisi ile hassaslaştığı dönemlerde yapılacak en etkili şey su tüketimini arttırmaktır. Bu sayede cildimiz içten nemlenecek ve daha sağlıklı görünmeye başlayacaktır. Pandemi kuralları gereği kullanımı artan dezenfektan kullanımın ellerde oluşturduğu cilt kuruluğuna da su içmenin faydası olacaktır.

Su tüketimi haricinde kolajen miktarını arttırmakta oldukça önemlidir. Kolajen; saç, tırnak, yüz gibi vücudumuzun her yerinde bulunur. Çevresel faktörler ve yaş ilerlemesi ile kolajen üretimi azalır. Mevsim geçişlerinde cildin hassasiyete yaktın olması sebebiyle kolajen ihtiyacı oluşur. Bu dönemlere kolajen içerikli beslenmek cildin elastikiyetini kazanmasına yardımcı oluyor. Kolejenin içeriden takviyesi sayesinde cilt koruma kalkanı oluşturarak onarım sürecini hızlandırıyor.

İçten nemlendirmenin faydaları uzun sürede görüleceği için dıştan da nem sağlamak gerekiyor. Cilt tipine uygun nemlendiriciler ile cildin nem ihtiyacı karşılanmalıdır. Hem içten hem dıştan neme doyan cilt daha sağlıklı ve parlak görülecektir.

Güneş kremi kullanmayı alışkanlık haline getirin

Nem ihtiyacı haricinde cildin kendini yenilemesi ve ölü deriden daha hızlı kurtulmak için cilt bakım rutinine peeling adımını eklemek önem taşınıyor. Düzenli peeling uygulaması sayesinde lekelerden arınıp parlak bir görünüm elde edebilirsiniz.

Atlanmaması gereken adım ise güneş kremi kullanımıdır. Cilt tipine uygun güneş koruyucular güneşe çıkılmadan önce mutlaka sürülmelidir. Güneş kremi kullanmayı alışkanlık haline getirirseniz güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunarak cildinizi korursunuz.