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GeriDr. Nezih Karaca Cildimizi kışa nasıl hazırlamalıyız?
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Haberler>Yazarlar>Dr. Nezih Karaca>Cildimizi kışa nasıl hazırlamalıyız?

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
06.11.2020 - 08:20 |  Son Güncelleme:

Cildimizi kışa nasıl hazırlamalıyız?

Dr. Nezih Karaca
Dr. Nezih Karaca
Dermatoloji Uzmanı
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Dr. Nezih Karaca
Dr. Nezih Karaca
drnezihkaraca@gmail.com
Cildimizi kışa nasıl hazırlamalıyız?
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Kuru eller, tahriş olmuş cilt, çatlamış dudaklar, bunlar kışın geldiğini gösteren işaretlerden sadece birkaçı. Önümüzdeki soğuk günlere cildinizi hazırlamanız çok önemlidir.

Cilt kuruluğuna karşı önlem alın. Havanın soğumasıyla ciltte gerginlik hissi başlayabilir. Fondöten uygulandığında yüz pürüzlü ve pul pul görünür. İnce çizgiler daha görünür olur, kızarıklık ortaya çıkar. Gri veya küllü cilt lekelerinin kapatılması zorlaşır. Cildin ne kadar hassas olduğuna dikkat edilmelidir ve oluşan belirtilerin de izlenmesi gerekir.

Cilt kuruluğunun nedenleri tespit edilmeli

Soğuk hava cildinizin normalden daha kuru olmasına neden olabilir, ancak kış cilt kuruluğuna etki eden tek faktör bu değildir. Cilt kuruluğunun ana nedeni iç mekandaki ısıtılmış havadır. Isı farklılıkları cildin kurumasına ve pul pul olmasına neden olur. Tırnak etlerinin etrafında kuruluğa neden olur. Dikkat edilmesi gereken diğer şeyler arasında cildi tahriş edebilecek yün giysiler, sıcak banyolar ve duşları yer alır.

Cilt bakımınızı değiştirin

Kış yaklaşırken, nemlendirmeye yardımcı olmak için cilt bakım ürünlerinizden bazılarını değiştirmeniz gerekir. Yüz için daha ağır bir nemlendirici veya yüz yağı kullanmak cildin nemlenmesini korumaya yardımcı olabilirken, krem ​​veya yağ bazlı bir peeling kullanmak cildin ağırlaşmasını önlemeye yardımcı olur. Nemlendirici özelliği olan bir temizleyici kullanmalısınız. Günlük rutininiz sırasında cildinizin doğal yağlarının kaybolmamasına yardımcı olur. Mümkün olduğunda, akşamları nazik bir temizleyici kullanmaya çalışın ve sabahları sadece su kullanın.

Soğuk aylarda cildinizin sağlığını en iyi şekilde nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinizi değerlendirmek için bir cilt bakım uzmanından destek almanız çok faydalı olur.

Güneş kreminizi unutmayın

Kış aylarında, hatta ılıman bir iklimde bile önemli düzeyde UVA’ya maruz kalındığından, soğuk olduğunda SPF 30+ kullanmaya devam edilmelidir. Yüksek irtifa ve kardan yansıyan UV ışınları ciddi hasara neden olabileceğinden, yamaçlara çıkarken SPF çok önemlidir.

Cildi nemlendirmeye özen gösterin

Havadaki su miktarını en üst düzeye çıkarmak için yatak odasına bir nemlendirici yerleştirin, çünkü en çok vakit geçirdiğiniz yer burasıdır. Su havadaki nem seviyesini artırır ve bu da cildinizin bariyerinin nemli kalmasına yardımcı olur.

Mevsim değişikliklerinde profesyonel cilt bakımı desteği almanız tavsiye edilir.  Dermatolog cildinize en uygun bakım desteği sağlamanıza yardımcı olacaktır.

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Dr. Nezih Karaca
Dr. Nezih Karaca
Dermatoloji Uzmanı
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