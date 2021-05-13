Cilde iyi gelen vitaminler

Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki cildin ihtiyacına göre kullanılan vitaminlerde başarılı sonuçlara yardımcı oluyor. Sağlıklı bir cildin ihtiyaç duyduğu vitaminler türleri kişiden kişiye değişmektedir. Özellikle A, B, C ve E vitaminlerini ve bu vitaminleri içeren ürünlerin kullanılması dermatoloji uzmanları tarafından önerilir. Cildiniz için en uygun vitamin türünü uzman doktorunuza danışarak kullanmalısınız.

Leke düşmanı: C vitamini

Ciltteki renk eşitsizlikleri ve lekelerin tedavisinde C vitamini kullanılması tavsiye edilir. C vitamini içeriği sayesinde lekelere sebep olan melanin üretimini yavaşlatarak engeller. Mat ve yorgun görünümü ortadan kaldırır ve kırışıklıkların açılmasına destek olur. Kuvvetli bir vitamin olduğu için hassasiyet yaratabilir. Bu sebeple uzman hekim kontrolünde kullanılması tavsiye edilir.

Nemlendirici: E vitamini

Cilt için vazgeçilmeyen vitaminlerden biri de E vitaminidir. E vitamini içeriği sayesinde cildi beslerken iyileşme sürecini hızlandırır. Bunun haricinde oldukça güçlü antioksidandır. Sadece cilt için değil saç ve tırnaklara da etkisi görülür. Genellikle yara, yanık ve sivilce problemlerinin tedavi sürecinde kullanımı önerilir.

Sebum düzenleyici: A vitamini

Yağlı ve akneli ciltler için etkili olan A vitaminidir. Gözeneklerin arınmasına, siyah nokta sorunun azalmasına ve sebum seviyesinin düzelmesine destek olur. Günümüzde retinol ismi ile satışa sunulur. Güçlü içeriği sayesinde cildi yenilemek için soyar. Bu sebeple doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Hassasiyet sebep vermemek için kullanım sürecinde doktor tavsiyelerine uyulması gerekir.

Akne tedavisinde: D vitamini

D vitamini cilt tonu için oldukça önemlidir. Sedef hastalığı tedavisinde gerekli görüldüğü zamanlarda başvurulmaktır. Yapılan araştırma sonuçlarında ise D vitamini eksik olan kişilerde akne sorunu ile daha sık karşılaşılıyor. Bunun sebebi ise D vitamini yeterli düzeyde olmayan kişiler enfeksiyonlar ile mücadele ederken yetersiz kalıyor. D vitamini kullanımında uzman hekimle görüşmek oldukça önemlidir. Belirli testler yapıldıktan sonra vitamin kullanımı önerilir.

Unutmamak gerekir ki her şeyin olduğu gibi vitaminlerin de fazlası zararlıdır. Fazla, gereksiz kullanılan vitaminler birikerek farklı sağlık sorunlarına yol açabilirler. Vitamin kullanımına uzman hekim ile karar verip tedavi süresi belirlenmelidir.