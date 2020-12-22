Çene hattı dolgusu hakkında her şey

Yumuşak görünümlü bir çene ve çene hattı, yaşınız veya genetiğinizden kaynaklanabilir. Çene dolgusu, özellikle profilden bakıldığında bu alana bir tanım, simetri, denge veya kontur ekler. Ancak tüm dolgu ve uygulamalardan aynı sonuçlar elde edilemez. Hoşunuza gitmeyecek sonuçlardan kaçınmak için çene dolgusunun neyi başarıp başaramayacağını anlamak önemlidir.

Çene hattı dolgusu nedir?

Çene dolgusu, cilde enjekte edilerek hacim sağlayan, hyaluronik asit veya kolajen üretimini uyaran jellerdir. Bu işlem, çene çevresindeki sarkık cilt ve kemik kaybının görünümünü azaltabilir. Çene dolgusu alt yüzde yaşa bağlı hacim kaybının etkilerini azaltmak, daha oval görünümlü bir çene hattı oluşturmak, alt çene görünümünü azaltmak, çene hattını çevreleyerek daha keskin bir görünüm yaratmak, asimetrik olan çene çizgisini dengelemek, çeneyi güçlendirmek veya orantı eklemek ve yüz için güçlü bir çerçeve sağlamak amacıyla uygulanabilir.

Çene dolgusu işlemi aynı zamanda cerrahi olmayan çene hattı şekillendirme olarak da adlandırılır. Bu, yalnızca uzman bir doktor tarafından yapılması gereken minimal invaziv bir kozmetik işlemdir.

Alt çene boyunca stratejik olarak enjekte edildiğinde, dolgu maddeleri çene hattı ile boyun arasında daha belirgin bir ayrım oluşturur. Çene dolgusu yüze daha keskin bir açı verir ve bu da yüzün daha zayıf görünmesine yardımcı olur. Asla abartılı görünmeyen ince bir değişiklik sağlar. Dolgu malzemesi olarak ise çeşitli malzemeler kullanılabilir.

Etkisi ne kadar sürer?

Çene dolgusu sonuçları anında görülür. Sonuçlar kişiden kişiye ve kullanılan malzemenin kalitesine göre 2 yıla kadar devam edebilir. Tekrar eden uygulamalarda bu süre daha uzayabilir. Çene dolgusunun ömrünün korunmasına yardımcı olmak için güneş kremi kullanarak cildinizi UV ışığından ve güneşten korunabilirsiniz. Cildinizi düzenli olarak nemlendirebilirsiniz. Bol su içerek cildinizi nemli tutabilirsiniz. Sağlıklı beslenebilir, stresi azaltabilirsiniz.

Acı verir mi?

Çene dolgusu enjeksiyonları yapılırken ağrı çok olmamakla birlikte kişiden kişiye değişebilir. İstenirse dolgu enjeksiyonundan önce, bir tür topikal anestezi uygulanabilir. Deneyimli ellerde çene dolgusu enjeksiyonları acı vermez. Topikal anestezinin etkisi geçtikten sonra enjeksiyon bölgelerinde az miktarda ağrı veya rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu 1 günden fazla sürmez. Şiddetli veya kalıcı ağrı, pek olası olmasa da, derhal doktorunuzu aramanızı gerektirir.

Nasıl uygulanır?

Çene dolgusu yaptırmadan önce herhangi bir ilaç veya takviye kullanıyorsanız doktorunuza söylemelisiniz. Kan inceltici, reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar, E vitamini, sarımsak, ginseng ve çuha çiçeği yağı gibi takviyeler kullanmamalısınız. İşlemden 1 veya 2 gün önce alkol almaktan kaçının. Randevunuzdan birkaç gün önce glikolik asit, retinol veya retinoid içeren bölgesel cilt tedavilerinin kullanımını durdurmalısınız. Bu süre zarfında cımbız dahil herhangi bir tüy alma ürününü kullanmamalısınız. Çene dolgusu cerrahi olmayan bir işlem olduğundan, tedavinizden önce normal şekilde yiyip içebilirsiniz. Çene dolgusu tedavisi için makyajsız ve rahat kıyafetlerle gelmelisiniz.

İşleme başlanırken enjeksiyon bölgesi uyuşturulur. Uyuşturulduktan sonra, alt çene kemiği boyunca birden fazla bölgeye stratejik olarak az miktarda dolgu jeli enjekte edilir. Dolgu maddesinin içeri girmesine yardımcı olmak için bir kanül kullanılabilir. Çene dolgusu tedavisi baştan sona yaklaşık 30 dakika sürer.

Çene dolgusu yaptırdıktan sonra bir miktar morarma veya şişlik fark edebilirsiniz. Tedaviden hemen sonra ve sonraki süreçte buz uygulayabilirsiniz.

Hafif şişlikle bile sonuçlarınız hemen görünür olur. Ayrıca, çene dolgusu tedavisinin hemen ardından işinize veya normal aktivitelerinize dönebilirsiniz. İşlem sonrası kızarıklık veya şişliği makyaj veya kapatıcı ile örtmeye çalışmamalısınız. Yorucu egzersizden kaçınmalısınız. Alkol içmemelisiniz. Parlak güneş ışıklarından kaçınmalısınız.