YKS sonuçlarıyla ilgili merak edilenler

2018 ve 2019’da uygulanan TYT oturumunun süresi 135 dakika olmasına rağmen salgın dönemine istinaden sınav süresine 30 dakika eklenerek TYT bu sene 165 dakika olarak yapıldı. Geçen yıllara göre 30 dakika daha fazla süre verilerek uygulanan sınavda normalde öğrencilerin net ortalamalarının artması beklenirken aksine Türkçe ve temel matematik net ortalamasının geçen seneye göre düştüğü dikkat çekiyor. Eklenen 30 dakikadan en büyük nasibi ise 1,1 artışla genelde sayısalcılar tarafından sona kaldığı ve süre yetmediği için tamamı yetiştirilemeyen sosyal bilimler testi almış gibi görünüyor.

Aşağıdaki tablodan AYT oturumundaki derslerde ise sözel derslerin net ortalamalarının genelde bir önceki yıla göre düşerken sayısal derslerin net ortalamalarının ise 2019 yılının net ortalamasına göre arttığı görülüyor.

YKS sonuçları açıklandığında öğrencileri kötü bir sürpriz bekliyordu. Özelikle AYT oturumunun çok iyi geçtiğini düşünen ve sınavdaki netleriyle geçen seneki sıralamalara göre tahmini bir sıralama hesaplayan eşit ağırlık ve sayısal çıkışlı öğrenciler sonuçlar açıklandığında çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Çünkü AYT soruları kolay geldiği için daha çok kişi tarafından çözüldü ve ayırt ediciliği azaldı. AYT’de benzer netleri yapanlar arasından TYT ve orta öğretim başarı puanı daha iyi olan öğrenciler daha iyi sıralama elde ettiler. Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi 2019 senesinde sayısalda 550 ve üzeri puan alan 38 öğrenci varken bu sene 150 öğrenci; 2019 senesinde 530 ve üzeri puan alan öğrenci sayısı 1115 iken bu sene 2846 oldu. Bu durum, sayısalda daha geniş puan aralığında olmak üzere sayısal ve eşit ağılık puanlarında belli aralıklarda yığılmalar olmasına neden oldu.



Senelerdir sınava hazırlanan öğrencilerin benzer kaygıları duyduğuna tanık olmuşumdur. "Acaba sınav soruları çok zor olur mu?" diye kaygılarını dile getirirler sınav yaklaştıkça. 2020 YKS sonuçları bir kez daha gösterdi ki, sınavın kolay olması bir avantaj değil. Çünkü bu sınavda önemli olan tek başına bir kişinin kaç net yaptığı değil, soruların sınava giren tüm öğrenciler tarafından ne ölçüde çözüldüğüdür.