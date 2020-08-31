Sınavlara hazırlanan öğrencilere öneriler

-İnanarak yola çıkın. İnanın, isteyin ve istediğinizi elde etmek için sorumluluk almaktan gocunmayın. İnanmadığınız bir şeyi elde etmeniz olanaksızdır. Peki, inandığınız hedefi elde edeceğinizin garantisi var mıdır? Hayır. Fakat elinizden gelen her şeyi yaparak sınava girmiş olmanın verdiği rahatlatıcı his muhteşemdir.

- Mutlaka bir çalışma planınız olsun. Öncelikle sınava gireceğiniz zamana kadar her dersten bitirmeniz gereken konuları bir yere tek tek yazın. Hangi konu hangi ay bitecek belirleyin. Bunu yaptıktan sonra da kendinize haftalık planlar yapın. Konularınız ilerledikçe yaptığınız bu programda mutlaka geçmiş konuları tekrar edip soru çözmek için zaman ayırın. Örneğin haftanın bir gününü veya günün belli bölümlerini geçmiş konuları tekrar yapmak için ayırabilirsiniz.

- Bir konuyla ilgili bilmeniz gerekenleri tam olarak öğrenmeden soru çözmeyin. Öğrencilerden sık duyduğum bir söz “Konu çalışmama gerek yok, soru çözerek konuyu öğreneceğim” oluyor. Unutmayın soru çözerek konu pekiştirilir ama konuyu öğrenmek içinse çalışmak gerekir. O zaman önce konuyu çalışıp sonra da mutlaka soru çözün.

-Sınava hazırlık uzun, yorucu bazen de bezdirici bir süreçtir. Bu sebeple kendinizi mutlu edecek uğraşlar bulun ve dinlenmek için verdiğiniz molalarda bu uğraşlara zaman ayırın. Fakat bu uğraşlarınızın ders çalışmanızın önüne geçmesine de izin vermeyin.

-Sınava hazırlanırken kullanacağınız kaynak kitaplar çok önemlidir. Kitapların güncel ve sizin seviyenize uygun olmasına dikkat edin. Herkesin çok beğendiği bir kitap sizin başlangıç için çözebileceğiniz uygun kitap olmayabilir. Örneğin matematik dersinde çok iyi seviyede değilseniz zor bir kaynaktan başlarsanız soruları çözemedikçe umutsuzluğa düşer daha yolun başında yapamayacağınıza inanabilirsiniz. Dolayısıyla hem sınava hem de kendi seviyenize uygun kaynak kitaplardan çalışın.

-Olumsuz söylemlerden uzak durun. Ben bu dersi anlamıyorum, ne kadar çabalasam da yapamam, bu sene sınavda bize zor soracaklarmış, bu dersi hiç sevmiyorum... Bu ifadeler senelerdir öğrencilerden duyduğum ve adeta başarısızlığı davet eden sözler. Ve hiçbirinin gerçekte karşılığı yoktur. Bu sebeple bu tip ifadeleri hem kendiniz kullanmayın hem de kullanan arkadaşlarınızın sizi etkilemesine izin vermeyin.

-Sınava hazırlık süreci sadece yoğun olarak ders çalışmak demek değildir. Zihinsel ve bedensel olarak da en iyi şekilde hazırlanmalısınız. Bu sebeple yeme içme, uyku gibi temel ihtiyaçlarınızı geri plana atmayın. Bilgisayar, cep telefonu, televizyon vs. gibi teknolojik aletler odaklanma problemlerine ve dikkat eksikliğine sebep olduğu için elinizden geldiği kadar bunlardan uzak durun.

- YKS, LGS, KPSS, DGS hangi sınav olursa olsun sorularda sizin okuduğunuzu anlayıp, anladıklarınızı yorumlayarak cevaba ulaşmanız istenecek. Bu sebeple sizin yorumlama gücünüzü geliştirecek nitelikli kitaplar okuyun.