Ä°ngilizce ilk defa benim iÃ§in orada yabancÄ± dil olmuÅŸtu. Hatta arkadaÅŸÄ±ma â€˜Buradaki insanlar Ä°ngilizce konuÅŸuyorsa biz senelerdir ne Ã¶ÄŸrendik?â€™ diye de sormuÅŸtum. Ä°ngilizceyle baÅŸka bir yÃ¼zleÅŸmem de doktoraya baÅŸlayacaÄŸÄ±m zaman dil puanÄ± gerekince oldu. Ä°lk sÄ±nav notum 30 kÃ¼sur olsa da bu sorunu aÅŸmak dinleme ve konuÅŸma sorununa gÃ¶re daha kolay olmuÅŸtu benim iÃ§in. Fakat Ã§evremi biraz gÃ¶zlemleyince bu sorunlarÄ± yaÅŸayanÄ±n tek ben olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumun benim yeteneksizliÄŸimle de ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettim. Ä°ngilizce Ã¶ÄŸrenimiyle ilgili kendi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ve Ã§evremdeki insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± farklÄ± yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencilerle ile Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ Ä°ngilizce Ã–ÄŸretmeni Seher Dumanâ€™la paylaÅŸtÄ±m ve bu konuda fikrini aldÄ±m.

TÃ¼rkiye'de Ä°ngilizce Ã¶ÄŸretimine okullarda kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda baÅŸlamasÄ±na ve senelerce kurslara gidilmesine raÄŸmen neden hÃ¢lÃ¢ yeterli dÃ¼zeyde Ä°ngilizce konuÅŸamÄ±yoruz? AkÄ±cÄ± ÅŸekilde Ä°ngilizce konuÅŸmak iÃ§in nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸmak ya da ne yapmak gerekir?Â Â Â Â Â Â Â Â Â

TÃ¼rkÃ§e ve Ä°ngilizce yapÄ± olarak birbirinden Ã§ok farklÄ± diller olduÄŸu iÃ§in TÃ¼rkÃ§e dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p Ä°ngilizce konuÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. DoÄŸal olarak da bu durumda baÅŸarÄ±sÄ±z olmamÄ±z kaÃ§Ä±nÄ±lmaz oluyor. KaldÄ± ki, bir dili Ã¶ÄŸrenmenin en iyi yolu dinlemekten geÃ§iyor. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara bakalÄ±m.Â En az 3-4 yaÅŸÄ±na kadar dinliyorlar ve ardÄ±ndan kelimeler sonra da cÃ¼mleler geliyor. Ä°ngilizceyi dilbilgisi, dinleme, konuÅŸma ve yazma olarak dÃ¶rde ayÄ±rÄ±rsak, bunlarda en etkili Ã¶ÄŸrenme yÃ¶nteminin dinleme olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Fakat bizler, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak dilbilgisi Ã¶ÄŸrenme ve Ã¶ÄŸretme Ã§abasÄ±ndayÄ±z. HÃ¢lbuki bir dili Ã¶ÄŸrenmenin en iyi yolu, dile maruz kalmaktÄ±r. Bu olmadÄ±kÃ§a dil Ã¶ÄŸrenme iÅŸini tam anlamÄ±yla Ã§Ã¶zemiyoruz. Ã‡evremizde sadece Ä°ngilizce konuÅŸarak anlaÅŸabileceÄŸimiz birilerinin olmamasÄ± da bu sorunu tetikliyor. EÄŸer ana dili aynÄ± olan iki kiÅŸi ile Ä°ngilizce konuÅŸmaya baÅŸlarsak sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kendi anadilimize dÃ¶nÃ¼yoruz. Oysa anadilimizi konuÅŸurken bu koÅŸullarda kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ne yapÄ±yorsak o ÅŸekilde davransak Ä°ngilizce de konuÅŸacaÄŸÄ±z.Â Bir diÄŸer husus da ne yazÄ±k ki maddi imkÃ¢nsÄ±zlÄ±klar. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda hangi Ä°ngilizce Ã¶ÄŸretmenine â€˜KaÃ§ defa Ä°ngiltereâ€™de bulundunuz?â€™ Â diye sorsanÄ±zÂ â€˜Ã‡ok defaâ€™ cevabÄ±nÄ± alÄ±rsÄ±nÄ±z. Ama bizim imkÃ¢nlarÄ±mÄ±z ortada. BÄ±rakÄ±n Ã¶ÄŸrenciyi herhangi bir Ä°ngilizce Ã¶ÄŸretmeni bir defa Ä°ngiltere de bulunduÄŸunda bile kendini ÅŸanslÄ± sayÄ±yor.

YDS, YÃ–KDÄ°L gibi sÄ±navlara her sene binlerce kiÅŸi giriyor. Bu sÄ±navlar Ä°ngilizce bilgisini gerÃ§ekten Ã¶lÃ§Ã¼yor mu? Bu sÄ±navlarda baÅŸarÄ±lÄ± olmak iÃ§in nasÄ±l bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lmalÄ±?

Bir Ä°ngilizce sÄ±navÄ±, sÄ±nava giren kiÅŸinin okuma, dinleme, yazma ve konuÅŸma becerisini Ã¶lÃ§ebiliyorsa bu sÄ±navÄ±n gerÃ§ekten kiÅŸinin Ä°ngilizce bilgisini Ã¶lÃ§tÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Fakat YDS ve YÃ–KDÄ°L gibi sÄ±navlar sadece dilbilgisi ve okuma becerilerini Ã¶lÃ§tÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Ä°ngilizce becerisini tam olarak Ã¶lÃ§tÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemek doÄŸru olmaz. KaldÄ± ki, sadece sÄ±nava hazÄ±rlÄ±k iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan dilbilgisi konularÄ± ve ezberlenen kelimeler kullanÄ±lmaya devam edilmediÄŸi sÃ¼rece sÄ±navdan bir sÃ¼re sonra unutulmaya mahkÃ»mdur. YDS ve YÃ–KDÄ°L tarzÄ± sÄ±navlara hazÄ±rlananlarÄ±n dilbilgisi konularÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya ilaveten mutlaka kelime daÄŸarcÄ±ÄŸÄ±nÄ± geniÅŸletmeleri gerekir. Bunu yapmanÄ±n en iyi yolu da farklÄ± konularda makaleler okumaktÄ±r. Hatta sÄ±navlara yÃ¶nelik bu tip okuma ve anlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan, dilbilgisi sorularÄ±nÄ± Ã§Ã¶zerken dikkat edilebilecek noktalar konusunda ipuÃ§larÄ± veren oldukÃ§a Ã¶zenle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ kaynaklara ulaÅŸmak Ã§ok kolay. Bunlara ek olarak geÃ§miÅŸ yÄ±llarÄ±n sorularÄ±nÄ± Ã§Ã¶zÃ¼p kelimelerini ezberlemek de faydalÄ± olacaktÄ±r.