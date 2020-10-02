Rahim sarkması riskini azaltmak için bunları mutlaka bilmelisiniz

Rahim sarkması herhangi bir nedenle rahmi tutan bağların gevşemesine bağlı olarak rahmin vajinadan aşağıya doğru sarkmasıdır.

Yaşlandıkça risk artıyor

Kadınlarda ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan rahim sarkması, 50 yaş üzeri kadınların yaklaşık yarısında ortaya çıkıyor. Ancak çoğu kadın utandığı için iyice ilerlemeden bununla ilgili doktora görünmüyor. Oysaki erken dönemde fark edilirse tedavisi daha kolay ve ameliyata gerek kalmıyor.

İdrar torbası sarkması ve rahim sarkması aynı şey değildir

İdrar torbası sarkması ve rahim sarkması çoğu zaman halk arasında karıştırılır, aynı problem gibi ifade edilir. Ama ikisi aynı şey değildir. İdrar torbası sarkması, mesanenin sarkarak adeta bir balon gibi vajina ön duvarından dışarıya çıkmasıdır. Farklı rahatsızlıklar olmakla birlikte bunların beraber görülme olasılıkları oldukça yüksektir.

Menopoz sonrası sarkma riski artıyor

Menopoz sonrası yumurtalıklardan salgılanan östrojen düzeylerinin düşmesi, tüm dokularda olduğu gibi, genital bölgede de bazı değişikliklere ve sarkmalara neden olur. Bu değişiklikler zamanla geliştiği için bazen erken dönemde fark edilmez. Fark edilse bile kadınların büyük bir kısmı bu sorunla ilgili doktorla görüşmekten çekinirler. Bazen muayene sırasında bu sorun tesadüfen tespit edilebilir.

Rahim sarkması cinsel hayatı olumsuz etkiler

Rahim sarkması olan hastalarda eğer rahim tamamen dışarıya çıkmadıysa cinsel birliktelikte sıkıntı olmaz. Ancak cinsel birliktelikte vajinada bolluk olması nedeniyle yeterince zevk alamama ve sonrasında cinsel isteksizlik gelişebilir.

Karın içi basıncının artmasına neden olan şeyler rahim sarkmasına neden oluyor

Aşırı kilolu olmak, astım, bronşit ve KOAH gibi akciğer hastalıklarına bağlı kronik öksürük, sürekli ağır eşyalar kaldırmak, kronik kabızlık gibi durumlar karın içi basıncını arttırarak sarkmaya neden olabilir.

Gebelik ve zor doğum yapma sarkma riskini arttırır

Rahim sarkmasının en önemli nedeni gebelik ve doğumdur. Özellikle gebelik sayısının artmasıyla birlikte rahim sarkması derecesi de giderek artacaktır. Normal doğum sonrası rahim sarkması riski sezaryen ameliyatına göre daha yüksektir. Ancak sezaryen ameliyatının rahim sarkmasını tamamen engellemediği de unutulmamalıdır. Hiç gebelik olmayan hastalarda da bazen rahim sarkması görülebilir. Genetik yatkınlık ve bağ dokusu hastalıkları bu durumdan sorumludur.

Kolay bir muayene ile rahim sarkması anlaşılabilir

Sarkma jinekolojik muayene esnasında kolayca saptanır. Bu hastalar genelde vajinada dolgunluk hissi ve ele gelen kitle şikayetiyle başvurur. Beraberinde kasık ağrıları ve cinsel sorunlar olabilir. Bazen de rahim sarkması o kadar fazla olur ki rahim artık tamamen vajinadan dışarı çıkar. Bu hastalarda dışkılama problemleri, idrar yollarında tıkanmalara bağlı böbrek problemleri, idrar yapamama gibi şikayetler oluşabilir. Hasta dışkılama için ya da idrarını yapabilmek için rahmini eliyle içeri itmek zorunda kalır. Bu hastalarda rahim dışarda olduğu için rahmin iç çamaşıra sürtünmesine bağlı olarak yaralar ve enfeksiyon oluşabilir.

Rahim sarkması riskini azaltmak için ne yapılmalı?

- Sağlıklı ve dengeli beslenin. Özellikle C vitamini kolajen yapısının sağlam olması için önemlidir. Beslenmede buna ağırlık verin.

- Aşırı kilolardan kurtulun.

- Hareket edin. Böylece hem kilo almazsınız hem de kabızlık gibi sorunlarınız olmaz. Kaslarınız güçlü olursa sarkma riskiniz azalır.

- Ağır kaldırmak, ağır işler yapmaktan kaçının.

- Sigara-alkol gibi kötü alışkanlıkları bırakın. Bunlar doku kalitesini bozar, sarkma riskini arttırır. Sigara ayrıca kronik öksürüğe neden olur.

- Düzenli cinsel aktivite sarkmayı engeller. Özellikle menopoz sonrası cinsellik genital bölgeye kan akımını arttırarak, dokulardaki gevşemeyi ve sarkmayı engeller.

- Rahim sarkmasının ilaçla tedavisi yoktur. Ancak sarkma olanlarda beraberinde idrar kaçırma varsa ilaç tedavisi uygulanabilir.

- Pelvik kasları ve vajinayı çevreleyen kasları güçlendirmek için Kegel egzersizleri adı verilen egzersizler yapılabilmektedir. Özellikle doğum ve menopoz sonrası pelvik taban kaslarının toparlanması için Kegel egzersizleri çok önemlidir. Ancak uygun yapılmayan egzersizlerinin pek faydası olmaz. Bu egzersizlerin nasıl yapılacağı ile ilgili, bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alabilirsiniz.

- Hafif sarkmalar için ameliyatsız çözümler vardır. Uygun hastalarda sarkma tedavisi için değişik büyüklükte halkalar, lazer uygulamaları, biyofeedback, elektrik stimulasyonu gibi farklı yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler sarkmayı tam düzeltmese bile ilerlemesini durdurur. Bunları doktorunuza danışın.

- Sarkması fazla olan hastalarda veya hafif bile olsa sarkmaya bağlı cinsel / işlevsel sorunu olan hastalarda ameliyat gecikmeden yapılmalıdır.