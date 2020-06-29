Silikon emzirmeye engel mi?

O kadar imkansıza inanılmış ki... Olasılıklar dahi göz ardı edilmiş. Emzirme desteğine bile başvurmaya gerek duyulmamış. Silikon var, nasıl olacak ki! Halbuki kadın bedeni o kadar bilge ki... Bir emzirme desteği ile neler olurdu kim bilir...

Meme büyütme ve küçültme ameliyatları



Eğer geçirmiş olduğunuz herhangi bir meme ameliyatınız varsa (meme büyütme veya küçültme, biyopsi gibi), bunun emzirmeye etkisini bilmenin tek yolu deneyip görmektir. Ancak şanslı olduğumuz bir konu var ki kadın bedeni muazzam bir bilgelikle, her yeni duruma uyumlanabilir. Yani 9 ay boyunca yeni bir bebek geleceğini bilen beden, buna hazırlanmak için operasyon sinirleri zedelese bile, yeni sinir dallanmaları oluşturabilir.

Alt dış kadran kesisi sorun oluşturabilir



Ayna karşısında, dikiş izlerinizin nerden geçtiğine bir bakın. Genelde eski cerrahi tekniklerde, areolanın (kahverengi kısım) alt kadranından geçen bir dikişin (periareolar insizyon) varsa ve meme ucu/areolada hissizlik yaşıyorsanız, soğukta parmakla hafifçe ovuşturduğunuzda meme ucunuz sertleşmiyorsa, emzirirken boşta olan memenizden süt damlamıyorsa (her zaman olması şart değil) buradan geçen sinirler kesilmiş, süt kanalları zedelenmiş olabilir. Buradaki sinir hasarına bağlı, sütünüzü dışarı akıtan oksitosin refleksiniz zarar görmüş olabilir. Bu durumda bebeğiniz aç kalabilir. Ancak pompa ile sağıp verme seçeneğiniz her zaman var.



İyi haber günümüzde koruyucu cerrahi kesiler, meme ucunun uzağından yapılıyor. Böylelikle sinirlere zarar verilmiyor. Bir ameliyattan sonraki 2 yıl içinde bölgedeki hisselerin geri döneceğini biliyoruz. Eğer areola etrafında dikiş izi görüyorsanız, hastane tipi bir pompa kiralayıp doğumdan yaklaşık 3 gün sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Önce emzirip ardından 4-5 dakika pompalamanız yeterli. Ancak bebeğiniz çok aç olmasın. Biraz besleyip ardından emzirip sonra pompa yapabilirsiniz.



Meme implantları



İmplantın konulduğu yer önemlidir. Göğüs kasının altına yerleştirildiyse, çoğunlukla sorun teşkil etmez. Neden yapıldığı da diğer önemli konudur. Eğer memeleriniz küçük diye meme büyütme ameliyatı olduysanız, süt dokusunun azlığı ya da hormonal başka sebepler yüzünden, süt yapımınızda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer implant, memede süt salgılayan dokuların üzerine yerleştirilmişse, bu dokulara baskı yapabilir ve süt akışına zarar verebilir. Bunların hepsinin düşük ihtimaller olduğunu aklınızda bulundurun.



Çoğu zaman, meme ucunuzun altından geçen dikiş izine rağmen, sinirlerin zedelenmediği pek çok anneyi destekledim. Bazı kadınların bu türden eski teknikle yapılmış bir operasyon geçirmiş olmasına rağmen, bebeğinin ihtiyacı kadar sütü üretebildiklerini gördüm. Yukarıda sadece bir olasılıktan bahsettiğimi lütfen göz önünde bulundurun.

Silikonun sütüne geçip bebeğinize zarar vereceği endişesi taşıyabilirsiniz ancak bugüne dek bildirilen herhangi olumsuz bir vaka olmadı. Bazı çalışmalarda anne sütünde bazı maddelerin varlığı tespit edildi ancak hem çok çok az miktarlarda, hem de bu maddelerin silikondan mı yoksa çevresel diğer kaynaklardan mı geçtiğini ayırt etmek güç. Yine iyi haber bebeğinizin sindirim sistemi tarafından silikon emilmez. Yerinizde olsam, doğru enerjide kalmayı seçer ve bu konuyu kafama çok takmazdım. Eğer bu konu sizi oldukça fazla rahatsız ediyorsa, silikonu çıkarttırmayı da düşünebilirsiniz.