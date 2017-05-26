Oruç ve emziren anne

Emziren kadın oruç tutmalı mı? Ya da emzirmek oruçtan muaf eder mi?

Bu soruların cevabını din büyüklerimize bırakmak lazım.

Ben sadece annelerin bu konuda bir karara varması için bir yöntemden bahsedeceğim. Aslında her konuda karar alırken kolayca kullanılabilecek bir yöntem bu.

BRAIN YANİ;

B- Benefit- Yararları:

• Oruç tutarsam, ibadetimi yerine getirmiş olurum.

• Oruç tutarsam, kendimi daha iyi hissederim.

• Oruç tutmazsam; sütümün azalacağı endişesini taşımam.

• Oruç tutmazsam, …..vs

R- Risks-Riskleri:

• Oruç tutarsam, halsiz kalabilir ve yorgun düşebilirim.

• Oruç tutmazsam, kendimi kötü hissedebilirim.

• Oruç tutar ve günün geri kalan kısmında yeterince sıvı tüketmez isem, süt miktarımda bir azalma olabilir.

• Oruç tutarsam, günün geri kalan kısmında dengeli ve yeterli beslenmez isem, emzirme problemleri yaşayabilirim.

• ……….

A- ALTERNATİVE- DİĞER SEÇENEKLER:

• Oruç tutmayabilirim.

• Oruç vazifemi, ileride emzirmeyeceğim zamanlara erteleyebilirim.

• Belli günler (mesela Ramazan’ın ilk günü, Kadir gecesi gibi) oruç tutabilirim.

• Birkaç gün oruç tutmayı dener, duruma bakar, eğer herhangi bir sıkıntı yoksa oruca devam eder; sıkıntı olursa orucu bırakırım.

• ……

I- Intution- Sezgi:

• İçimden ne yapmak gerekiyor? Bu sorunun cevabını vermek için, öncesinde beş dakika meditasyon yapmak, belki de iç sesi duyabilmek açısından fayda sağlayabilir.

N- Nothing-

Hiç bir şey yapmamak: Ramazan ayında da, yılın geri kalan zamanları her ne yapıyorsam aynen devam ederim.

Oruç ve emzirme konusunda yapılan araştırma sonuçlarını da kısaca paylaşmak isterim.

Araştırma sonuçlarına göre; emziren anne iftar sonrası bedeninin tüm sıvı ve besin gereksinimlerini karşıladığı zaman, süt üretimi ve bebeğin kilosu etkilenmiyor. Oruçtan bağımsız olarak, emziren annelerin günlük 500 kalori kadar ektra enerji alması gerektiğini de ekeleyelim. Hatta bu konuda ilginç bir hikaye okuduğumu hatırlıyorum.

Bir anne, bebeği ile birlikte trafik kazası geçiriyor ve araç içinde birkaç gün mahsur kalıyor. Bu süre zarfında anne sıvı ve besin tüketemiyor. Buna rağmen bebeğini besleyecek kadar süt üretebiliyor. Elbetteki bu, kısa süreli bir oruç gibi düşünülebilir ve uç bir örnek, herkeste durum aynı seyretmeyebilir. Ancak bir anne iftar sonrası, oruçluyken alamadığı sıvı ve besinleri yerine koyar ise, halsizlik, yorgunluk hissetmez ise neden tutmasın ki? Ama oruç bedenini etkiliyorsa, elbetteki süt üretimi de bir miktar azalabilir. Bu konuda sanırım hangisine öncelik vereceği konusunda yukarıda bahsettiğim BRAIN yöntemi onlara karar verme konusunda yardımcı olacaktır.

Aşkla besle...