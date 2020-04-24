Korona günlerinde doğum yapacak anneler ne zaman hastaneye gitmeli?

Bazı kasılmalar yalancı, bazıları ise gerçek doğum dalgalarıdır. Bunu ayırt etmeyi öğrenmeniz, korona günlerinde sizi gereksiz hastane ziyaretinden korur. Ancak kasılmalar hastaneye gitmek için tek neden değildir. Endişe verici belirtiler olduğunda ambulans çağırabilir ya da hastaneye gidebilirsiniz. Kasılmaları erken dönemde mümkün olduğunca evde karşılamak, tüm doğuma hazırlık sınıflarında tavsiye edilen ortak bir bilgidir. Böylelikle hem evinizin rahatlığında güvende hisseder, hem hastaneye erken gitmeye bağlı gereksiz müdahalelerden korunur, hem de korona günlerinde virüsten de mümkün mertebe korunmuş olursunuz.

Peki, kasılmalar başlarsa, bunun gerçek bir doğum dalgası mı yoksa yalancı kasılmalar mı olduğunu nasıl ayırt edebilirsiniz?



Gebeliğin son dönemlerinde rahmin doğum provalarına ihtiyacı vardır. Bu provalara “Braxton Hick” kasılmaları ya da “yalancı doğum ağrıları” denir. Bu tip bir kasılmayı ayırt edebilirseniz, gereksiz yere hastaneye gitmemiş olursunuz. Eğer bunu ayırt etmekte zorlanırsanız, doktorunuza ya da bir ebeye başvurabilirsiniz. Tam da bu gibi nedenlerden dolayı hamilelik döneminde bir doğuma hazırlık eğitimine uzaktan eğitimle katılmak yararlı olacaktır. Bir ebenin ya da bir doğum uzmanının güvenli alanında, ulaşım kolaylığından faydalanırsınız.

Yalancı doğum dalgaları ve gerçekleri arasındaki farklar



Yalancı dalgalar yürümekle geçer, düzensiz aralıklarla gelir ve bir saatten uzun sürmez. Gerçek dalgalarda ağrı hissi yürümekle geçmez, giderek artar, iki dalga arasındaki dinlenme periyodu zamanla kısalır, dalgalar daha sık aralıklarla ve şiddetlenerek, düzenli aralıklarla gelir. Yalancı kasılmalarda ağrı genelde karında iken, gerçek bir doğum dalgası belden başlayıp karına yayılır. İlk zamanlar 15 dakikada bir, ardından 10 dakikada bir ve giderek kısalarak 5 dakikada bir gelmeye başlar. Suyunuz gelebilir, hafif kanlı bir akıntı olan, halk arasında “nişan” adı verilen rahim ağzındaki tıkacın atıldığını hissedebilirsiniz. Hastaneye suyunuz gelince ya da dalgaların arası 10 dakikadan daha az olunca gitmeniz gerekir.

Değişen dünyada tele sağlık hizmetleri yaygınlaşırken, doğumların da yeri değişebilir



Korona günlerinde hastanelere gitmemek için pek çok özel hastanenin uzaktan görüntülü görüşmeler yaparak, tele sağlık hizmetlerini yaygınlaştırdığına şahit oluyoruz. Günümüz şartlarında planlı ev doğumları da sıklıkla gündeme geldi. Doğuma sertifikalı bir ebe ya da bir hekimin eşlik ettiği ve evde doğumun tıbbi açıdan sakıncalı olmadığı durumlarda, acil anlarda hastaneye transferin tüm ayrıntılarıyla planlandığı bir ev doğumu, sizi evinizin konforunda güvende hissettirir, ağrı kesici, anestezi, suni sancı, dikişli doğum gibi gereksiz müdahalelerden korur. Virüs bulaşma riskini evinizde doğum yaparak azaltmış olabilirsiniz. Michel Odent'in Çiftçi ve Doğum Uzmanı kitabında, hastane doğumlarının, doğumun kendi doğallığında akmasına engel oluşu, oldukça yalın bir dille anlatılmıştır, kitabı okumanızı tavsiye ederim. Aşkla beslendiğimiz güzel günlere kavuşmak dileğiyle...