 Göbek kordonunu kesmek için acele etmeyin 

Göbek kordonu, fetüsün anne karnındayken yaşamsal fonksiyonlarını yürüten, halk arasında “bebeğin eşi” olarak bilinen plasenta ile fetüs arasında alış-verişi sağlayan hayati yapılardan biridir. Öyleki, geleneklerimiz arasında doğumda kesildikten sonra kuruyup düşen bu et parçasına kıymet verilir ve nereye atılır ya da gömülür ise bebeğin hayatına yön vereceğine inanılıp, ilerideki mesleğinin bu olacağı umut edilirmiş. Mesela benim hikayemde bu inanış şansa tuttu. Okul bahçesine rahmetli dedeciğim tarafından gömülmüş ve ben öğretim üyesi oldum. Şaka bir yana, bu kordon bazı kültürlerde öylesine değerlidir ki; ismine “lotus birth/doğum” denilen uygulama günümüzde çığ gibi büyüyor.

PEKİ GÖBEK KORDONUNU NE ZAMAN KESMELİYİZ?

Göbekteki nabız atımı durunca. Aslında mantık basit: doğalına bırakmak. Bir organ/yapı, fonksiyonunu tamamlayınca, ona ihtiyaç kalmayınca, bedenden ayrılır mantığına dayanıyor. Bebeğin anne karnında nefes almasına aracılık eden göbek kordonu, doğum sonrası bu işlevi bebeğin kendi akciğerlerine devredince, kendiliğinden nabız atımı da duruyor yani artık işlevini yitiriyor. Yani nabzı duruyor. Göbek kordunu da nabız durunca kesiyoruz.

NEDEN ERKEN KESİLİYOR?

Günümüzde hastanelerde çoğunlukla nabız atımının durması beklenmeden kesiliyor. Amacı, annedeki kan kaybını önlemek. Ancak McDonald ve Middleton (2008) konuyla ilgili on bir çalışmayı incelemiş ve erken kesmenin kan kaybına etkisini bulamamıştır.

ERKEN KESMENİN NE GİBİ ZARARLARI VAR?

Peki bunun bir zararı var mı? Hayati tehlike oluşturacak bir zararı yok. Ancak kesim gerçekleşmediği sürece plesenta ve yenidoğan arasında kan akımı devam edebiliyor. Kesmek için atım (nabız) durana dek bekledikçe, anneden bebeğe geçen kan hücreleri daha fazla oluyor ve bu da çocuklukta görülen kansızlıktan (anemi) koruyabiliyor.

KORDONU BABALAR KESEBİLİR

Ayrıca babanın da bu sürecin bir parçası olmasını sağlamak ve anne-bebek-baba üçgeninde bütünleşebilmesini kolaylaştırmak ve bağlanmayı güçlendirmek adına, babanın doğuma girmekle ilgili herhangi bir sıkıntısı yoksa, kordonu kesme görevini üstlenebilir.

EMZİRMENİN ERKEN BAŞLATILMASI

Bebek doğar doğmaz, ilk yarım saat ya da bir saat içince emzirmenin sağlanması, uzun süreli emzirme için ve emzirme problemlerinin azaltılması için çok önemli koruyucu bir uygulama. Annenin ten tene temasla birlikte emzirmesi, hem emzirmenin daha kolay olmasını sağlayacaktır, hem de anne-bebek ilişkisinde aşkla bağlanmayı kuvvetlendiren en önemli uygulamalardan biri olacaktır.



