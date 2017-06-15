 Emzirme(me) Tuzaklarına Düşmeyin 

Emzirmek, doğal bir eylemdir/süreçtir. Yenidoğan bir bebeği, anne karnına koyarsanız, tıpkı yavru kaplumbağaların ay şığına bakarak denizi bulmaları gibi, insan yavrusunun da anne memesinden salınan kokular sayesinde memeyi bulduğu ve hayatta kalmak için emdiği çalışmalarda gösterilmiştir.

ANESTEZİ ALINAN DOĞUMLARDA MEMELER SÜT YAPIMI İÇİN HAZIRLIKSIZ YAKALANIYOR

İşte emzirme bu kadar doğal! Ancak doğal olmayan doğumlarda (epidural ya da sezaryen gibi) anestezinin etkisi ile bebek yarı baygın halde doğduğundan, bu son derece doğal olan eylemi gerçekleştiremeyebilir. Çünkü onun hayatta kalmasını sağlayan ve ilkel refleksler adı verilen arama, emme, yutma gibi refleksleri anestezinin etkisiyle baskınlanmış olarak doğabilir. Anne de yarı baygın olabileceğinden ya da dikişlerinden dolayı emzirmek konusunda ilk saatler istekli davranmayabilir. Bu tabloya, “birden karındaki yavrunun dış dünyaya alınması” olarak tanımlanabilecek planlı sezaryenleri eklersek, memeler süt yapımı için adeta “hazırlıksız yakalanıyor” ve ilk saatler/günler süt yapımı ile ilgili sorunlar baş gösterebiliyor.

MEMELER KASILMALAR SIRASINDA SÜT YAPIMINA HAZIRLANIYOR

Doğum kasılmalarını yaşamış, sonrasında sezaryen olmak zorunda kalmış anneler daha şanslı. Çünkü memeler, kasılmalar sırasında aslında süt yapımına hazırlanıyor. T”ravayda sezaryen” dediğimiz bu doğum biçimi, emzirme memnuniyeti açısından daha yüz güldürücü.

O halde sevgili anneler/anne adayları; emzirme madem doğal bir süreç ise, bunun öncüsü olan doğumlarda doğal olmalı. Emzirme konusundaki memnun edici sonuçları belirleyen en önemli faktörlerden biri “doğumun şekli”. Diğeri de, emzirmenin erken başlatılması.

EMZİRME DOSTU SEZARYEN

Doğum şekli sezaryen bile olsa, bebeğinizle en erken sürede buluşmayı hastanelerden ve doktorunuzdan talep etmelisiniz. Gerekli çevresel düzenleme ve ekipte yer alacak fazladan bir ebe/hemşirenin olması ile “emzirme dostu sezaryenlar” talep etmeli, bebeğinizle hemen tensel temas yapmalı ve ilk emzirmenin gerçekleşmesine kadar bu teması sürdürmelisiniz.

MEME İLE İLK BULAŞMA NE KADAR HIZLI İSE SÜT YAPIMI DA O KADAR HIZLANIR

Size bir sır vereyim; bu ilk buluşma ne kadar kısa sürede olursa, memede süt yapımı o kadar hızlı gerçekleşiyor. Memede süt yapan hormonun reseptörü oluşuyor. Bunu bir pencere dönemi gibi kabul edin, bu fırsat penceresini zamanında kullanmak çok önemli.

EMZİRME GECİKİRSE SÜT YAPIMI BAŞLAMAZ

Peki diyelim ki; senaryomuz farklı şekilde gelişti, diyelimki emzirme gecikti. O zaman durum şu olabilir: Memede süt yapımı başlamaz çünkü meme başına bebeğin yaptığı bir uyarı yok. Bebeğin bu sırada karnı acıkır, kan şekeri düşmeye başlar ya da sarılık nedeniyle beslenmesi gerekebilir. Ama süt yapımı başlamadı ki, çünkü memeler hazırlıksız yakalandı, çünkü pencere dönemi zamanında iyi kullanılmadı yani meme başına uyarı verilmedi.

EMZİRME DANIŞMANINDAN DESTEK ALINMALI

Bu durumda maalesef “bebek dostu hastane” ünvanına rağmen, genelde bir emzirme danışmanından destek almak yerine, bebeğe mama başlanır. Hem de biberonla. Yaşama biberonun kolaylığında ve doğal olmayan bir yolla başlangıç yapar. Oysaki bebeğin memeden emmeyi öğrenmesi gerekir. Bunu henüz öğrenemeden, memeden alırken yaptığı dil hakereketlerinden tamamen farklı bir mekanizma ile beslenmeye alışır. Sonra meme reddi konusunda başlarsınız bir sürü yazı okumaya…

BEDENİNİZİ DOĞAL DOĞUMA HAZIRLAYIN

İşte sevgili anne adayı, bu tuzaklara düşme. Doğumuna hazırlanman için dokuz ayın var, bedenini, kaslarını yoga/pilates yolu ile doğal doğuma hazırla. Hazırlaki bir de emzirme sorunu ile uğraşmayasın. Emzirilen bebeklerin yalnızca karınları doymaz, sevgi ve şefkat ihtiyaçları da karşılanacağından, kalpleri de doyar. Tıpkı emziren bir annenin kalbinin doyduğu gibi.

Aşkla besle sevgili anne...