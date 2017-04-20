Emzirmek için doğum yapmaya gerek yok!

Geçen yıl yazdığım “doğurmadan da emzirmek mümkün” başlıklı yazıma ilgi büyük oldu. Bu yazımda biyolojik olarak doğum yapmayan ve evlat edinen annelerin yumurtalıkları bile olmasa, emzirebilmelerinin mümkün olabileceğinden bahsetmiştim. Çünkü emzirmek bir AŞK işiydi ve biz de AŞKLA BESLE’yen annelerdik. Emzirmek için gerekli iki hormon da beyinden salgılanıyordu, dolayısıyla yumurtalıklarımıza bile ihtiyaç yoktu emzirmek için. Yazı büyük yankı uyandırıp, anne adaylarına, evlat edinmek isteyenlere, tüp bebek adaylarına ve hatta sütü yetmeyen annelere cesaret vermişti.

DOĞURMADI AMA EVLAT EDİNDİĞİ BEBEĞİNİ EMZİRDİ

Bu yazımda ise, durumu bir adım öteye taşıyan bir anneyi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bu anne, literatüre geçen ilk vaka! Hem doğurmamış, hem de evlat edineceği bebeğini emzirmek için bebeği almadan 6 ay önce süt üretimi için giriştiği hazırlık yolunda, öylesine süt üretmeyi başarmış ki, günlük üretimi 3. ayda 300 cc’yi bulup, buzluğu süt taşmaya başlayınca, kendini süt bankasına bağış yaparken bulmuş! Üstelik bu anne süt üretimi için herhangi bir hormonal ilaç dahi kullanmamış!

HEM BEBEĞİNİ EMZİRMİŞ HEM 1287 LİTRE SÜT BAĞIŞLAMIŞ

Bu anne 37 yaşında üstelik. İspanya’da gerçekleşiyor bu olay. Bu annenin daha önce bir düşüğü var. Ardından çocuk sahibi olamamış. Hiç emzirme deneyimi yok. Eşi ile tüp bebek tedavisi görmek yerine evlatlık almayı tercih etmişler ve onu emzirmeyi başarmış. Sadece onu mu? Sütünü bağışladığı her bebeğe dokunmuş aslında... Çünkü toplamda 12,78 litre süt bağışlamış.

Elbetteki bu başarı için uluslararası kurul sertifikalı bir emzirme danışmanıyla çalışmış. Onun duygusal desteğinin çok önemli olduğunu belirtiyor. İlk süt damlalarını 3. haftada görmüşler. Evlatlık aldığı bebeği 6. gün kendisine teslim ettiklerinde, hiçbir zorluk çekmeden emzirmiş ve ilk altı ay sadece anne sütüyle beslemiş. Evlatlık çocuğu şu an 2 yaş civarında ve kendisi emzirmeye halen devam ediyor.

EVLAT EDİNMEDEN AYLAR ÖNCE SÜT ÜRETİMİ KONUSUNDA ÇALIŞIYORLAR

2010 yılından başka bir başarılı anne örneği daha verelim. Bu kez daha önce hiç emzirme deneyimi olmayan ve evlatlık aldığı prematüre ikizlerini emziren bir anne var karşımızda. Elbetteki bu annede bir emzirme danışmanıyla evlatlık almadan aylar önce süt üretimi konusunda çalışmaya başlıyor. Bebekleri aldığında günde 700 cc süt üretebilir hale gelmiş.

EVLATLIK EDİNEN ÇOĞU ANNE NEDEN EMZİRMEK İSTİYOR?

Çünkü evlatlık aldığı bebek/çocukla gerçek bir bağ kurmak istedikleri için! Emzirmek, aslında bu birbirine yabancı iki insan arasında öylesine muhteşem bir bağ kuruyorki, bebeğin evlatlık edinildiği annesini sevmesi için, o annenin karnında dokuz ay yaşamasına ya da onun tarafından doğrulmasına ihtiyacı yok. Onun tarafından beslenmesi, emzirilmesi, bakımının onun tarafından yapılması, bu muhteşem bağı oluşturmak için en önemli faktörlerden.

ANNELERE VERMEK İSTEDİĞİM MESAJ ŞU:

“Emzirme beynin ve kalbin yaptığı bir iş” aslında. Bunun için ne doğum yapmaya, ne memelere, ne yumurtalıklara, ne rahime, ne de başka bir şeye ihtiyaç var. AŞK’la yaptıktan sonra, bir bebeği değil, örnekte görüldüğü gibi birkaç bebeği bile emzirebilmek mümkün! Sadece bedeninize güvenip, kaygı ve endişelerden uzak durup, deneyimli bir emzirme danışmanıyla çalışmak yeterli. Bu sonuca ulaşmada en önemli faktör elbetteki annenin isteği, çabası ve eşinden aldığı destek. Eşi ile tam bir uyum/AŞK ve işbirliği içinde olan annelerin emzirme süreleri daha uzun ve keyifli. Gerisini zaten bebeğinize duyduğunuz AŞK yapıyor.