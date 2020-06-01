Emzirme döneminde lazer epilasyon yapılır mı, saç boyanır mı?

Lazer ışını, süt dokusuna ulaşmadığı için süt miktarını etkilenmez. Ancak bu konuda yeterli sayıda çalışma da yapılmadı. Yani ‘kesin zararlıdır’ ya da ‘kesin zararsızdır’ diyemiyoruz. Lazer epilasyondan çok daha zararlı olabilecek bir şey var ki, lokal anestezi için kullanılan krem ya da enjekte edilen ilaçlar… Herhangi bir alerji durumu gelişebilir. Lazer epilasyon yaptıracaksanız, asıl bu konuya dikkat etmenizi öneririm. Herhangi bir anestetik ilaç kullanırken doktorunuza danışmadan uygulatmayınız.



Laktasyon dönemindeki hormonal durumdan dolayı, kıl kökleri beslenme eğilimindedir ve ciltte renk değişikliklerine sebebiyet verebilir. Yani emzirdiğiniz sürece aslında kıl kökleri de varlığını sürdürür. Emzirme döneminde lazer epilasyon bir bakıma boşa kürek çekmek gibidir. Zaman ve para kaybı anlamı taşıyabilir. Siz aldırırsınız, o yeniden çıkar. Etkisi beklenenden az olabilir. Belki emzirme döneminiz bitene dek, lazer epilasyonu ertelemeyi düşünebilirsiniz.

Bu dönemde saç boyamak zararlı mı?



Saç boyaları her ne kadar üzerinde organik, zararlı kimyasal içermez ifadeleri taşısalar da oldukça fazla kimyasal içerir. Özellikle emziren annelerde saç boyasının etkileri üzerine çalışmalar yetersiz olsa da, ben şahsi olarak hamilelerin ve emziren annelerin saç boyası yaptırmalarını önermiyorum. En azından ek gıdaya geçene dek, boya ihtiyaçlarını ertelemelerini öneriyorum. Yapılan bazı çalışmalarda saç boyası kullanımı ile meme kanseri, çocukluk çağı germ hücre tümörü ve lösemi arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Bazı kaynaklarda detaylı olarak saç boyalarının olumsuz etkileri gösterilmiştir. Saç boyama konusunda detaylı araştırma yapıp çalışma sonuçlarına mutlaka bakmalısınız.