Down sendromlu bebekler ve emzirme ipuçları

Kas gevşekliği

Bu tür bebeklerin doğdukları ilk haftalarda kasları gevşek olabilir. Emzirirken, anneler sıklıkla gevşek kas tonüsüne sahip bu bebekleri memeye yerleştirmede zorlanabilirler. Bu nedenle bebeğin anneye yakın olması ve gövde sabitliğine yardımcı olması için bir yastıkla desteklenerek emzirilmesi kolaylık sağlayabilir. Bebeğin topuklarının bir havlu yardımıyla desteklenmesi ya da annenin karnı ve bacakları ile temas etmesi kendini güvende hissetmesine ve daha etkin emmesine yardımcı olabilir.

Down sendromlu bebeklerde emzirme pozisyonları

Bir diğer emzirmeyi kolaylaştırıcı yöntem "arkaya yaslanarak emzirme" pozisyonudur. Bebekler, emmeye programlı doğarlar. Arkaya yaslanarak emzirme pozisyonunda, bebeklerde bu program kendiliğinden aktifleşir ve emme, arama, yutma refleksleri uyarılır. Böylelikle dudak, çene ve dil kaslarının gevşek olmasına rağmen, memeyi kavratmak kolaylaşabilir.

Kundaklayarak emzirme

Gevşek kaslar için bir diğer önerim de bebeğinizi yarım kundaklayarak emzirmenizdir. Kundaklarken elini açıkta bırakarak, sizinle ten teması yapmasına izin vererek ve kafasını açıkta bırakarak kundaklamak, memede kafasını en rahat ettiği şekilde yerleştirmesine olanak tanır. Bir diğer önemli konu, annenin sakin ve rahat olmasıdır. Anne ancak sakin ve rahat olduğunda, süt akışı sağlanabilir.

Dik pozisyonlar

Down sendromlu bebeklerin bazılarında, yumuşak damak yarıklıkları görülebilir. Böyle bir durumda, bebeğin içtiği süt, genzine kaçabilir, burnundan gelebilir. Bunu önlemek için bebeklerin kafası, kalçasından daha yüksekte olacak şekilde besleme pozisyonu önerilir. Arkaya yaslanarak emzirme pozisyonu bu tür pozisyonlardan biridir. Ayrıca kafası yükseltilmiş futbol topu emzirme pozisyonu da önerilebilir.

Hayal kırıklığı

Bazı anneler, sağlıklı bir bebek beklerken, genetik farklılığa sahip bir bebekle karşılaşınca hayal kırıklığı yaşayabilir. Bu duygularıyla baş edemezse süt üretimleri zedelenebilir ve ruhsal zorlanmalar başlayabilir. Eğer böyle bir durum varsa, annenin bir ruh sağlığı uzmanından destek almasını başlangıçta öneririm. Emzirme, annede endorfin salınımı da destekler. Emzirmek, hem annedeki ruhsal zorlanmalara, hem de bebeğin beyin gelişimine paha biçilemez katkılar sağlar. Üstelik anne ve bebek bağlanmasında son derece güçlü bir etkiye sahiptir. Bir uzmanın desteği ile, kanatlarınızın altından desteklenerek, emzirme sürecinizde kanatlarınızı çırpmanız, her ikinize de mutluluk getirir.

Enerji dengesini sağlamak

Bazı Down sendromlu bebeklerde, doğumsal kalp hastalıkları da eşlik edebilir (Fallot terolojisi gibi). Kalp hastalığı olan bebekler, beslenirken çabuk yorulabilir, zayıf düşebilirler. Böylesi bir durumda beslenirken harcadığı kalorinin, aldığı kaloriden daha fazla olmamasına özen göstermek gerekir. Özetle, emerken çok fazla çaba sarf etmemesi için, başlangıçta ona biraz yardım etmek amacıyla, parmak uçlarıyla 2 dakika meme ucu uyarılıp, süt inişini anne başlatabilir. Bir damla sütle memeyi ıslatmak, bebeğin iştahını memeye karşı arttırabilir.

Alternatif beslenme yöntemleri

Başlangıçta kaşıkla, emzirme destek sistemiyle ya da parmakla beslenme yöntemlerini kullanabilir. Bebek, belli bir kiloya geldikten sonra kasları güçlenip, memeden alırken zorlanması hafifleyebilir.

Süt üretiminin temelini atmak ve inşaata kat çıkmak

Doğumdan hemen sonra, kasları gevşek bir bebeğin memeyi kavraması zor olabilir. Böyle bir durumda, bedeninizde iyi bir temel atmak önemlidir. Bu gelecekteki, süt yapımınızı belirleyecek olan oldukça kritik bir fırsat penceresidir. Bu pencereden, uygun şekilde yararlanmak için, doğumdan hemen sonra elle sağım yaparak, damla damla gelen kolostrumu bir çay kaşığına sağıp, bebeğinize verebilirsiniz. Doğumdan 3 gün sonra hastane tipi bir pompa makinası ile günde 8-12 kez olacak şekilde süt sağabilirsiniz. Bebeğinize önce sağdığınız sütü verin, ardından memede bitir kuralını uygulayın. Bu süreçte en çok ihtiyacınız olan şey zamana güvenmektir. Bebeklerin büyümesiyle birlikte pek çok sorun da kendiliğinden hal olur. Bu "büyüme teorisi" ile açıklanır. 4-5 ay gibi süreler verin ve vazgeçmeyin.

Bebeğe kilo aldırmak

Kas tonusü gevşek bir bebeğin, kilo alması, kaslarının güçlenmesine de olanak tanıyıp, memeyi kavramasını kolaylaştırabilir. Bu nedenle böyle bebeklerde ilk strateji, bebeğe kilo aldırmaktır. Bunun iki nedeni vardır: Hem emzirmeyi daha erken zamanda aktifleştirmek, hem de eğer bir kalp hastalığı varsa, geçireceği operasyonlar için uygun kiloya gelmesini sağlamak. Bu nedenle bebeğinizin beslenirken aldığından daha çok kalori harcamamasına dikkat edin. Aşırı terlemesi, yüzünü buruşturması, kaş çatması, nefes nefese kalması zorlandığı anlamı taşıyabilir. Bu belirtileri gördüğünüzde, bebeğinize kaşıkla, enjektörle süt vermeyi düşünebilirsiniz. Ayrıca süt sağarken; sütün ilk birkaç dakikada gelen ilk kısmını ayrı bir kaba, sonra gelen yağlı kısmını ayrı bir kaba koyup, bebeğinize öncelikle yağlı olan kısmı verip, kilo alışını hızlandırabilirsiniz.

Dansçı eli tutuşu

Bu tür bebekler, ilk günler, uykuya eğilimli olur. Uykuya eğilimli bir bebeğin, emerken aktif kalmasını sağlamak için "dansçı eli tutuşu" adı verilen bir tutuş şekliyle, yanak ve çeneye hafif uygulanan baskılarla, aktif emmesi desteklenebilir. Tensel temasta bebeklerin memede uyanık kalmasına yardımcı olur. Kabaca tariflemek gerekirse, avuç içi memenin altına yerleştirilir, baş ve işaret parmağı U şeklinde açılır, bebeğin yanaklarına işaret ve baş parmak ile hafifçe baskı yapılır.

Dil masajları

Bu tür bebekler, dillerini memede nasıl hareket ettireceği konusunda ilk zamanlarda şaşkınlık yaşayabilir. İşaret parmağınızı dilin ortasına yerleştirip, bir oluk şeklini almasını sağlayın. Ardından, parmağınızı aşağı doğru bastırıp, dışarı doğru sürükleyin, ağzından çıkarın. Memeyi kavratmadan önce her defasında bu masajı tekrarlayabilirsiniz.

Herkesten daha çok emzirilmeye ihtiyaç duyarlar

Down sendromlu bebekleri emzirmek, beyin gelişimlerini destekler, yatkınlıklarının fazla olduğu solunum ve viral enfeksiyonlardan koruyucudur. Çene ve dil kaslarını güçlendirme yolu ile ek gıda başlayınca yeme zorlukları ve konuşma bozukluklarını önleyicidir. Anne-bebek arasındaki bağ, emzirme ile güçlenir.