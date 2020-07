Azalan östrojenimle barışmak

Bu çağrı, derinden onu duyan ile buluşmak için yapıldı.

Kadın ataların rehberliğinde, kuşaklar boyunca taşınan dişi bohçadan armağanlarımı almak, kadınlık döngülerimle barışmak, fazlalıkları boşaltmak için kendimle karşılaşmadır bu. Yalnızca orada olması istenilenin duyabildiği bir davettir bu.

Kadın yaşam döngülerinin 4 kapısının onurlandırıldığı (ilk adet-menarş, bereket ve doğurganlık dönemi ve mihenk taşı menopoz), beden şefkat pratiklerinin yapıldığı, rahim bilgeliğinin armağanlarını kendime sunma anıdır. Doğurmuşun doğurmamışa el verdiği, gencin bilgesine canlılığını, bilgenin gence alan tuttuğu, kadınlarla kucaklaşmanın şifasıdır bu...

Her bir kadınlık hallerimle hemhal olduğum, yaşam döngü kapılarından kendimi kucaklayarak geçtiğim, kendime her şey olma hakkını verdiğim iznimdir bu.

İçimdeki bilge dişinin uyanışına şahitlik ettiğim, gücümü fark ettiğim, kadın yaşam döngümde öldüğüm ve yeniden doğduğum geçiş törenimdir bu.

Kendimle dansımdır bu…

Ruhumun geçişini izlemek için açtığım alandır, ayırdığım zamandır. Öz’üme “Seni görüyorum” demektir.

Genç kızlığımı bir ziyarettir bu.

Adet yolculuğumda yarım kalanları tamamlamak, bırakacaklarımla vedadır bu…

Adet yolculuğumun sonunda, kendimi hatırlamak, nazikçe kendime sarılmaktır bu.

Bu bölümü kapatabilmek için varsa utanç ve yaralarımın şifalandığı, bir sonraki kapının aralandığı köprüdür bu… Bu, yapılmasını isteyip de hiç yapılmayan genç kızlığa geçiş törenimdir.

Dişi bedenimi yok saydığım adet döngümdür, ihmal ettiğim ruhumdur, karşılaşmaktan korktuğum yaş almışlığımdır, kadınlık yaslarıma sarılmadır bu…

Bu geçiş törenimin an be an farkındalığı, burada atılan tohum, geleceğimin şekilleneceği hamurumdur.

Burada biriktirdiklerim, dişi yolculuğumun kalanı için hazırladığım kullanım kılavuzumdur.

Görünür ve duyulur olmayı derinlerde bir yerde yıllardır bekleyen, özümdeki bilge dişiyi keşif yolculuğudur bu. Seninleyim. Benimlesin. Hoş geldin! Bu çağrıyı duyan tüm kadınlara açıktır.