Sertleşme sorununda penis protezleri

Penis protezinin kaç çeşidi vardır?



Bükülebilir (Tek Parçalı) ve Şişirilebilir (İki ve Üç Parçalı) olmak üzere iki tipi vardır. Bükülebilir tiplerde hasta ilişki sırasında penisi düzleştirmekte, bitiminde ise bükerek saklamaktadır. Şişirilebilir protezlerde ise hasta ilişki öncesi yumurtalıkların yanına yerleştirilen ufak bir pompa ile penisi şişirerek sertleştirmekte, ilişki bitiminde ise protezi indirerek normal hale getirmektedir.

Kimlere uygulanır?

Sertleşme sorununa diğer tedavilerden yeterli yanıt alınamadığında veya diğer yöntemlerle hastaların beklentilerinin karşılanamadığı durumlarda uygulanan son basamak tedavi yöntemidir.

Dışarıdan belli olur mu?



Protez, penisin sertleşmesini sağlayan dokuların (kavernöz yapılar) içine yerleştirilmekte olup dışarıdan görülmemektedir.

Meni akımı (boşalma), ilişkiden alınan zevk ve orgazm etkilenir mi?

Mutluluk çubuğu takılan hastalarda meni akımı etkilenmez ve doğal yolla çocuk sahibi olabilirler. Alınan zevk ve boşalma (ejakulasyon) fonksiyonu etkilenmediği için işlem sonrası orgazm aynı şekilde devam etmektedir.

Belli bir ömrü var mıdır?

Ömür boyu kullanılan cihazlardır. Ancak enfeksiyon ya da mekanik arıza yapması durumunda çıkartılması ya da değiştirilmesi gerekebilmektedir.

Diğer yöntemlerden üstünlüğü nedir?

Hastaların bundan sonraki cinsel yaşamlarında hiçbir şekilde sertleşme sorunu yaşamayacak olması ve yaşlılık döneminde de performanslarının aynı şekilde sürecek olması bu işlemin en büyük avantajıdır.