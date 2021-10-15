Penisin peyronie hastalığı

NEDEN OLUŞUR?

Peyronie Hastalığının neden oluştuğu kesin olarak bilinmese de en çok kabul edilen görüş penis dış kılıfının tekrarlayan mikrotravmalara maruz kalmasıdır. Diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, yüksek kolesterol, düşük testosteron ve geçirilmiş pelvik cerrahi girişimler bu hastalığın gelişimi açısından risk faktörleridir.

BULGULARI NELERDİR?

Peniste ele gelen sertlik

Peniste eğrilik ve şekil bozuklukları

Ağrı

Ereksiyon (sertleşme) sorunları

Hastalığa bağlı oluşan eğrilik ve ağrılı ereksiyonlar cinsel ilişkiyi zorlaştırmakta hatta bir süre sonra olanaksız hale getirebilmektedir.

TEDAVİ

Ağızdan Alınan İlaçlar: Kolşisin, E Vitamini, Pentoksifilin, Tadalafil, Potaba ve Tamoksifen bu amaçla kullanılan ilaçlardır.

Penise Enjeksiyon Şeklinde Uygulanan İlaçlar: Steroidler, Verapamil, Klostridyum Kollajenaz ve İnterferon bu amaçla kullanılmaktadır.

ESWT (Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi): Bu hastalığın tedavisinde kullanılan yeni ve kalıcı bir tedavi yöntemidir. Anestezi gerektirmeyen ağrısız bir işlem olup, ofis şartlarında 20’şer dakikalık 6 seans halinde uygulanmaktadır. Hem şok dalgaları ile plak oluşumunu geriletmekte hem de peniste yeni damar oluşumunu sağlayarak ereksiyonu düzeltmektedirler.

Penis İçine PRP ve Kök Hücre Uygulamaları: Özellikle son yıllarda, PRP ve kök hücre uygulamaları peyronie hastalığının tedavisinde tek başına veya diğer tedavilerle birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu tedavilerle ilgili olumlu geri dönüşler alındığı bildirilse de, kesin yorum yapabilmek için bu tedavi yöntemleri hakkında kanıtlanmış bilgilere ihtiyaç vardır.

Penis Traksiyon Cihazı: Peniste kısalma ve şekil bozukluğu oluşmaması için özellikle akut fazda kullanımı önerilmektedir. 6 aylık kullanım sonucunda eğrilikte %30’a varan oranda düzelme olduğunu bildiren çalışmalar vardır.

Cerrahi Tedavi: Bu amaçla uygun olan vakalarda plikasyon teknikleri kullanılarak eğriliğin ters tarafına penis üzerine plikasyon dikişleri konularak eğrilik düzeltilebilir. Daha komplike olan olgularda ise peniste oluşan plak bölgeleri çıkartılarak yerine bacak veya ağız mukozasından alınan yamalar (greft) ya da sentetik greft konularak düzeltme sağlanabilmektedir. Ereksiyonun izlenmediği ya da greft meteryalleri ile şekil bozukluğunu düzeltme imkanı olmayan olgularda ise “Penil Protez” uygulaması gerekmektedir.