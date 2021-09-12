İnterstisyel sistit ve ağrılı mesane sendromu

BULGULARI

Tipik bulguları mesane ağrısı, sık idrara çıkma ve sürekli idrar yapma isteğidir. Ağrı hissi genellikle mesane doldukça belirginleşmekte, idrar yapınca ise azalmaktadır. Şikayetlerde görülen alevlenme ve iyilik halleri bu hastalık için tipiktir. Cinsel ilişki hem kadın hem erkek için çoğu zaman ağrılı olmaktadır. Bu hastalarda ayrıca kas ve iskelet sistemi ağrıları, kabızlık, irritabl barsak sendromu, fibromyalji, otoimmün hastalıklar, depresyon, alerji ve migren daha sık izlenmektedir.

NEDENLERİ

Birçok yönüyle ciddi şekilde araştırılmasına rağmen bu hastalığın neden oluştuğu tam olarak bilinmemektedir. Ancak genel kabul gören görüş bu hastalığın tek bir nedeni olmadığı; immünolojik, alerjik, nörovasküler, enfeksiyöz, hatta çevresel ve genetik birçok faktörün birlikte rol aldığı bir sendrom olduğu yönündedir.

TANI

Hastalığın tanısı benzer belirtiler gösteren diğer hastalıklar ekarte edilerek konulmaktadır. Bunu yapmak için aşağıdaki test ve basamaklar kullanılmaktadır.

Detaylı Öykü

Fizik Muayene

İdrar Analizi ve Kültürü

Sorgulama Formları ve İşeme Çizelgesi

Potasyum Hassasiyet (Parsons) Testi

Ürodinami

Sistoskopi

TEDAVİ

1. Basamak: Konservatif Yaklaşım

– Hastayı hastalığı hakkında bilgilendirmek

– Yaşam tarzı değişiklikleri: stresten uzak durmak, spor yapmak, pelvik taban kaslarını gevşetebilmeyi öğrenmek, ılık duş banyoları vb.

– Diyet: Özellikle soğan, domates, baklagiller, muz, elma, kayısı, portakal, mandalina ve limon gibi turunçgiller, şeftali, nektarin, yoğurt, mayonez, ketçap, hardal ve özellikle baharatlı yemekler, sirke, bazı salata sosları, suni tatlandırıcılar, içeceklerden alkol veya kahve ve kolalar gibi kafein içerenler, bazı meyve suları ve çayın hastaların şikayetlerini arttırdığı bilinmektedir. Bunların bireysel olarak tek tek denenerek şikayetleri arttıranları diyetten çıkarmak faydalı olacaktır.

2. Basamak: İlaç Tedavileri

Ağızdan Alınan: Amitriptilin, Pentozan Polisülfat Sodyum (PPS) ve Antihistaminikler ağızdan en sık kullanılan ve Avrupa Üroloji Kılvuzları’nda önerilen ilaçlardır.

Mesane İçine Verilen: Lidokain+Sodyum Bikarbonat, Hyaluronik Asit, Kondroitin Sülfat, Pentozan Polisülfat Sodyum (PPS) ve Heparin bu amaçla kullanılmaktadır.

3. Basamak Tedavi: Sistoskopi+Hidrodistansiyon ve Hunner Ülserlerinin Rezeksiyonu

4. Basamak Tedavi: Mesane İçi Botoks Uygulaması ve Sakral Nöromodülasyon

5. Basamak Tedavi: Siklosporin A ve intramural onabotilinum toksin A enjeksiyonları.

6. Basamak Tedavi: Üriner Diversiyon + Sistektomi