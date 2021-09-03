İdrar kaçırma niye olur? Nasıl tedavi edilir?

KAÇ TİP İDRAR KAÇIRMA VARDIR?

1.Stres tipi idrar kaçırma: Efor sırasında (öksürme, hapşırma, ağır yük kaldırma, egzersiz vb.) görülen idrar kaçırma durumudur. Peki bu durum niye oluşur?

İdrar kanalı (üretra), pelvik yapılar tarafından bir hamak gibi asılı tutulur. Bu kanalı destekleyen yapıların zayıflaması ya da idrar tutmayı sağlayan sfinkter dediğimiz yapının hasar görmesi stres tip idrar kaçırmayla sonuçlanmaktadır. Çünkü sfinkter mekanizması düzgün çalışmadığında tam olarak kapanamamakta ve efor sırasında artan mesane içi basıncıyla idrar istemsiz olarak dışarı kaçmaktadır.

2. Sıkışma tipi idrar kaçırma: Ertelenemeyen ani sıkışma hissi ile birlikte meydana gelen idrar kaçırma durumudur. Burada mesanede istemsiz kasılmalar söz konusu olup idrar depolamakta sorun vardır.

3. Karışık tip idrar kaçırma: Her iki tip idrar kaçırma birliktedir.

4. Taşma tipi idrar kaçırma: Mesanenin dolarak fazla idrarın sızıntı şeklinde istemsiz olarak kaçırılmasıdır.

İDRAR KAÇIRMA SEBEPLERİ NEDİR?

Genetik yatkınlık

Pelvik taban kaslarının zayıflığı

Nörolojik hastalıklar

Hormon eksikliği ve menapoz

Gebelik ve zorlu doğumlar

İdrar yolu enfeksiyonu

Geçirilmiş ürolojik, jinekolojik ve barsak ameliyatları

Prostat büyümesi

Aşırı aktif mesane

Radyoterapi

Obezite

Doğuştan gelen ürolojik anomaliler

NASIL TANI KONULUR?

Öncelikle hastadan detaylı bir öykü alınıp, fizik muayene yapılır. İdrar kaçırmanın ciddiyetini öğrenmek için işeme günlüğü doldurtulur. Hastaya gerekli durumlarda idrar analizi, idrar kültürü, üriner ultrason, atık idrar ölçümü, üroflovmetri, ped testi, ürodinamik inceleme ve sistoskopi gibi tetkikler yaptırılarak altta yatan sebep araştırılır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

1.) Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Aşırı sıvı alımının önüne geçilmesi ve sıvı alımının düzenlenmesi

Kahve, çay, alkol ve gazlı içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması

Obez hastalarda kilo verilmesinin ve düzenli fiziksel egzersiz yapılmasının sağlanması

Kabızlığın giderilmesi

Mesanede iritasyon yapan acılı, baharatlı ve ekşi yiyeceklerden kaçınmak

Sigara içenlerde bırakmaya teşvik etme

İşeme eğitimi ve pelvik taban kaslarını güçlendiren egzersizler

2.) İlaç Tedavisi: İdrar kaçırma bozukluğunun tipine göre ilaç tedavileri düzenlenmektedir. Tedavide kullanılan başlıca ilaçlar, muskarinik reseptör antagonistleri, mirabegron ve östrojendir. Diğer ilaçlar arasında desmopressin ve duloksetin yer alır. Bu ilaçların bazı olumsuz yan etkileri ve başka ilaçlarla etkileşimi olabileceği için mutlaka bir üroloji uzmanı gözetiminde kullanılmalıdır

3.) Cerrahi Tedaviler

Mesane İçi Botoks Uygulması: Aşırı aktif mesane, nörojen mesane ve ağrılı mesane sendromlarının tedavisinde kullandığımız bir tedavi yöntemidir. Sıklıkla lokal anestezi altında uyguladığımız bu işlemde mesanenin 20-30 noktasına özel bir iğne yardımıyla botoks enjeksiyonu yapılmaktadır.

Yaklaşık 6-12 ay süren bir etkinliği olan bu işlemde hastaların istemsiz mesane kasılmalarının azaltılması ve mesane kapasitesinin arttırılması amaçlanmakta; bu sayede sık idrara çıkma ve idrar kaçırma gibi şikayetlerinin düzelmesi sağlanmaktadır.

Sakral Nöromodülasyon (Mesane Pili): İdrar kaçırma, idrar yapamama, dirençli aşırı aktif mesane ve ağrılı mesane sendromunun tedavisinde kullanılmaktadır. Sakral Nöromodülasyon (mesane pili) dediğimiz bu teknikte sakrum kemiği içerisine yerleştirdiğimiz elektrotlar bir pil yardımıyla mesanenin fonksiyonlarını sağlayan sinirleri uyarmakta ve hastanın şikayetlerinin giderilmesini sağlamaktadır.

Askı Ameliyatları (TOT & TVT) Hastanın vajinasından konulan bir mesh yardımıyla idrar kaçırmayı engelleyecek desteğin sağlanmasıdır. Rahim veya mesanede bir sarkma yoksa 15 dakika süren bu ameliyatla %90’a varan oranda başarıyla ciddi bir yan etki olmaksızın idrar kaçırma sorunu çözülmektedir. Günübirlik yatışla gerçekleştirilen ve hastanın aynı gün taburcu edildiği bu ameliyatın etkisini hasta ertesi gün görebilmektedir.

Yapay Sfinker Takılması, Kolposüspansiyon Ameliyatları ve İdrar Kanalına Yapılan Enjeksiyonlar tedavide kullanılan diğer cerrahi yöntemleri oluşturmaktadır.