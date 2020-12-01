Genital siğillerle ilgili merak edilenler

HPV’nin otuzu aşkın tipi genital sistemi enfekte etmektedir ama görünür lezyonlara (siğil) en sık HPV Tip 6 ve Tip 11 neden olmaktadır. HPV ile ilişkili kanserlerden (serviks, penis, anal kanserler) ise en çok Tip 16 ve 18 gibi sessiz seyreden alt tipi sorumludur.

Nasıl bulaşır?

En sık cinsel temas yoluyla (vajinal, oral, anal) bulaşır, ancak cinsel temas olmadan da bulaşması mümkündür (elle temas, ortak jilet veya iç çamaşırı kullanımı, anneden bebeğe doğum sırasında geçiş gibi).

Ne zaman bulgu verir?

Birçoğu (%70) herhangi bir bulgu vermeden sessiz (asemptomatik) seyreder. Bulaş sonrası lezyonların ortaya çıkması (inkübasyon süresi) 3 hafta – 8 ay arasındadır.

Tanı nasıl konulur?

Papillamatöz (karnabahar görünümlü) kahverengi veya kırmızımsı lezyonların görülmesi ile tanı konulur. Lezyon görünmeyen hastalarda genital bölgeye %3 ile %5’lik asetik asid tatbiki ile kondülomlar beyaz alanlar olarak izlenir. HPV-DNA ile subtiplendirme yapılabilir, ancak yaygın kullanılmamaktadır. Siğillerden rutin biyopsi yapılması da önerilmez. Ancak atipik görünümlü, pigmente, sert veya ülsere siğillere, immün yetmezlikli hastalara ve tedavi sonrası düzelmeyen lezyonlara biyopsi önerilir.

HPV aşısı kimlere yapılmalıdır?

Genital siğilden korunmanın en etkili yolu HPV aşısıdır. Koruma amaçlı, 9–26 yaş arası kadınlara uygulanır (erkeklere de uygulanabilir). Sekiz tip HPV virüsü içerir. 6 ay içinde 3 doz şeklinde uygulanır. HPV aşısı içerdiği HPV tipine karşı %100 koruma sağlar.

Tedavisi nasıldır?

HPV enfeksiyonunu vücuttan atacak ya da temizleyecek bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak virüslerin %90’ı iki yıl içerisinde kendiliğinden vücuttan kaybolmaktadır. Virüs yok edilemese bile genital siğiller çeşitli yöntemlerle yok edilebilir. Eğer tedavi edilmezlerse bu siğiller kümeler halinde büyüyüp çoğalabilmektedir.



• Genital siğilin cerrahi olarak çıkartılması,

• Koter ve lazer ile lezyonun yakılması,

• Kriyoterapi yöntemi ile genital siğilin dondurulması gibi tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

• Genital siğili olan kadınlar seviks kanseri açısından taramaya alınmalıdır. Benzer şekilde anal kondülomu olan riskli hastalar (HIV, transplant vb) anal sitoloji ile düzenli taranmalıdır.

• Peniste idrar deliğinde lezyonu olanlar ise idrar kanalı (üretra) ya da mesane tutulumu açısından endoskopik incelemeye alınmalıdır.







