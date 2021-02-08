Erken boşalmayı önlemek mümkün mü?

Erken boşalma nedenleri

Erken boşalmanın nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ama çoğu zaman altta yatan depresyon ya da anksiyete gibi psikolojik bir stres kaynağı vardır. Daha nadiren altta yatan fiziksel bir sebepte olabilir: hormonal problemler, ürolojik hastalıklar, ürogenital enfeksiyonlar ve yaralanmalar gibi. Uzun süre seksüel aktivitede bulunmayan erkeklerde ya da yeni bir partner edinenlerde erken boşalma problemi daha sık izlenmektedir. Birçok erkek yaşlandıkça ve seksüel olarak deneyim kazandıkça boşalma süresini uzatmayı öğrenmektedir.

Tanı nasıl konulur?

Erken boşalmanın tanısında temel olan doktor hasta görüşmesi ve detaylı anamnez alınmasıdır. Erken boşalmaya neden olan altta yatan hormonal problemler, ürogenital enfeksiyonlar, erektil disfonksiyon gibi fiziksel problemler varsa bunlara yönelik araştırma ve tetkikler yapılır. Uygun hastalarda boşalma süresi hastadan öğrenilebilir. Çeşitli sorgulama formları ile hastanın yakınmaları daha objektif olarak değerlendirilebilir.

Erken boşalmanın tedavisi

Eğer erken boşalmaya başka bir hastalık neden oluyorsa (örneğin, kronik prostat iltihabı veya hipotiroidi gibi), bu hastalığın tedavi edilmesinin erken boşalma sorunu üzerinde olumlu etkileri olacaktır.

Davranışsal ve psikoseksüel tedaviler

Erken boşalmaya yol açan psikolojik ve kişilerarası sorunların çözümü için çiftlere psikoseksüel ve ilişki danışmanlığı verilmesi psikolojik tedavinin amacını oluşturur. Genel olarak bu yöntemler kısa dönemde hastaların %50-60’ında iyileşme sağlayabilmektedir. Ancak cinsel davranış tedavisi uzun sürelidir ve çiftlerin katılımını gerektirir. Klinik deneyimler davranış tedavileri ile sağlanan etkinliğin genel olarak uzun döneme yansımadığını göstermiştir. Bu nedenle psikoseksüel/davranış tedavilerinin ilaç tedavileri ile birlikte kullanılmasının erken boşalma sorunu olan hastaların çoğunluğu için en uygun tedavi seçeneği olduğu konusunda görüş birliği vardır

Davranışsal tekniklerden en sık kullanılanlar ise “dur – başla” tekniği ile “sıkma” tekniğidir. Bu manevralar penis uyarılmasının azaltılmasını ve bu sayede boşalmanın geciktirilmesini amaçlamaktadır. Sıkma tekniği ise ilişki sırasında boşalma hissedildiğinde ilişkinin durdurularak, penis uç kısmının boşalma hissi geçene kadar sıkılması ve bu sayede boşalmanın geciktirilmesidir. Yine cinsel ilişkiden önce mastürbasyon yapmak birçok genç erkeğin kullandığı bir tekniktir. Mastürbasyon sonrasında penisin duyarlılığının azalması, toparlanma döneminin ardından boşalmanın gecikmesine neden olmaktadır.

Pelvik taban egzersizleri ve fizyoterapi: Pelvik taban kaslarını çalıştıran Kegel egzersizleri, erken boşalmanın tedavisinde de kullanılmaktadır. Cinsel ilişki sırasında kişi boşalacağını hissettiği sırada, bu bölgedeki kaslarını kasarak mesane boynundaki kas yapısının da kasılmasını sağlayacak ve boşalmayı kontrol edebilecektir. O bölgedeki kasların yapısını güçlendirmek ve farkındalığını arttırmak için biofeedback, elektrostimülasyon ve kineziterapi yöntemleri de uygulanabilmektedir.

Lokal anestezik krem ve jeller: Topikal ajanlar olarak tanımlanan lokal anestezik krem ve jeller erken boşalmanı önüne geçilebilmektedir. Bu ilaçların en önemli avantajı sistemik yan etkilerinin olmamasıdır. Bununla birlikte topikal ajanlar kadın ve erkekte ilişkiden alınan hazzı ve orgazm hissini azaltabilmektedir.

İlaç tedavisi: Ağızdan kullanılan ilaçlar erken boşalmanın tedavisinde en çok tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir. SSRI grubu antidepresan ilaçlar bu amaçla kullanılmaktadır. Ancak her gün kullanım gerektirmeleri ve sistemik birtakım yan etkilerinin olması tercih edilme oranlarını düşürmektedir. Aynı tür ilaçların yeni bir formu olan dapoksetin etken maddeli ilaç sadece ilişki öncesi (ilişkiden 1-3 saat önce) kullanılmaktadır. Her gün kullanım gerektirmediği ve sistemik yan etkileri olmadığı için bu ilaçla tedavide hasta memnuniyeti oldukça yüksektir. Günümüzde bu ilaç erken boşalma tedavisinde onay almış tek ajandır. Boşalma süresini yaklaşık 3 kat arttırmaktadır.

Çeşitli Girişimsel Tedavi Yöntemleri: Akupunktur, botulinum toksin enjeksiyonu, dorsal penil sinirin nöromodülasyonu veya kesilmesi, penis başına hyaluronik asit enjeksiyonu gibi girişimsel tedavi yöntemleri alternatif tedaviler olarak sunulsa da bunların henüz deneysel tedavi seçenekleri olduğu unutulmamalıdır.