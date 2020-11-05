Erkeklerin kâbusu prostat büyümesine etkili ve güncel çözüm: HoLEP ameliyatı

Prostat büyümesi tedavisinde uygulanan en güncel ameliyat yöntemlerinden olan ve diğer tedavi yöntemlerine olan üstünlükleri nedeniyle Avrupa ve Amerika’da kısa sürede popüler hale gelen bu yöntem, Üroloji Kılavuzlarında da altın standart tedavi yöntemi olarak yerini almıştır.

İyi huylu prostat büyümesi nedir?

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) yaşla birlikte büyüyen prostatın etrafını sardığı mesanenin (idrar torbası) çıkışını tıkaması ve idrar akımına engel olması durumudur. Bu durum 50 ve 60’lı yaşlardaki erkeklerin yaklaşık yarısında; daha ileri yaş grubundaki erkeklerin ise %90’ında idrar yapmakla ilgili problemlere yol açmaktadır. Zayıf idrar akımı, kesik kesik idrar yapma, idrarını tam boşaltamama hissi, sık idrara gitme, gece idrara kalkma, ani sıkışma hissi, idrardan kan gelmesi gibi şikayetler başlıca belirtileridir. İlerlemiş ve müdahalede gecikilmiş olgularda ise hastanın yaşam konforunu bozmasının yanı sıra böbrek yetmezliğine kadar varan ciddi problemlere yol açan önemli bir sağlık sorunudur.

HoLEP ameliyatı nedir?

HoLEP ameliyatının açılımı “Holmium Laser Enucleation of Prostate” olup, lazer yardımıyla büyümüş olan prostat iç dokusunun (adenom) kapsülden ayrılarak çıkarılması anlamına gelmektedir. Bu işlem herhangi bir kesi yapılmadan idrar kanalından bir endoskop vasıtasıyla girilerek yapılmaktadır. Lazer yardımıyla kapsülünden ayrılan prostat dokusu daha sonra idrar torbasının içinde çok küçük parçalara ayrılarak dışarı alınmaktadır.

Açık prostat ameliyatına olan üstünlüğü nedir?

Bu işlem aslında açık prostat ameliyatı ile benzer prensiplere göre yapılmaktadır. Ancak açık prostat ameliyatından farklı olarak herhangi bir kesi olmaksızın tamamen kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Açık prostat ameliyatına göre kanama miktarı çok daha az olmakta, sonda kalış süresi ve hastanede yatış zamanı daha kısa sürmektedir. Hastalar açık ameliyata göre çok daha konforlu ve hızlı bir iyileşme süreci yaşayarak erken dönemde günlük yaşantılarına dönebilmektedir. Geniş görüş altında direk gözle görülerek yapıldığı için içeride hiç doku kalmamakta, dolayısıyla açık prostat ameliyatına göre daha iyi sonuçlar elde edilmektedir.

Diğer kapalı tekniklere göre ne gibi avantajlar sağlar?

Bu tekniğin diğer kapalı prostat ameliyatlarına (TUR ve Greenlight gibi) göre de sağlamış olduğu önemli üstünlükleri vardır. Bu ameliyatla prostat dokusunun kapsülü dışında kalan kısmının tamamı çıkarıldığı için hastalığın tekrarlama riski neredeyse yok denecek kadar azdır. TUR ve Greenlight gibi kapalı yöntemlerle yapılan ameliyatlarda prostat dokusunun tam olarak çıkarılamaması nedeniyle sonuçlar özellikle büyük prostatlarda yüz güldürücü olmamaktadır. Bu ameliyatlarda kalan prostat dokusu zamanla büyüyebilmekte ve bir süre sonra tekrar benzer şikayetlere sebep olabilmektedir.

İdrar kaçırma ve cinsel işlev bozukluğuna yol açar mı?

HoLEP ameliyatında kullanılan lazer enerjisinin etkilediği doku derinliği çok azdır. Bu nedenle prostatın dışında seyreden ve ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan sinirleri etkilememekte, dolayısıyla ameliyat sonrası cinsel işlev bozukluğu gibi sorunlar görülmemektedir. Yine idrar tutmamızı sağlayan sfinkter adını verdiğimiz yapı bu ameliyatta müdahale ettiğimiz alanın dışında kaldığı ve korunduğu için işlem sonrası idrar kaçırma gibi problemler de izlenmemektedir.