Eşinizle çocukların disiplini konusunda anlaşmazlık yaşıyorsanız: Uyumlu ebeveynlik için 8 adım

Eşinizle birlikte evinizde yeni bir düzen oluşturmak için, hemen bugün atabileceğiniz 8 somut adım önereceğim.

1.Adım: Herhangi Bir Konu İçin Ortak Zemin Bulun

Aynı fikirde olmadığınız birçok alana odaklanmak yerine, hemfikir olduğunuz alanları belirlemek daha doğru bir başlangıç olacaktır.

Eşinizin takdir ettiğiniz yönlerini, kullandığı olumlu ebeveynlik stratejilerini belirleyin.

Motive ediyor mu? Saygılı bir ses tonu kullanıyor mu?

Çocuğunuzla oyun oynuyor mu? Tutarlı davranıyor mu?

Çocuktan makul beklentileri var mı? gibi sorulara verdiğiniz cevapları inceleyin.

İnanarak söyleyebileceğiniz, olumlu gördüğünüz tek şey “Çocuğumuzu ne kadar sevdiğini biliyorum, bunu takdir ediyorum.” olsa bile bu, üzerine yenilikler inşa edilecek olumlu bir temeldir.

Eşiniz çocuğunuzu seviyor. Onun ebeveynlik tarzı sizinkinden farklı olsa da, disiplin yaklaşımını sevgi temelinden oluşturmaya çalışabilirsiniz.

Eğer yeni bir düzen için yola çıktıysanız, artık birbirinizi suçlama zamanı değil ortak noktaları ve olumlu yönleri yakalama zamanıdır.

2. Adım: Anlaşmazlıklarınızın Temel Nedenlerini Keşfedin

Disiplin yöntemlerimiz üzerindeki en büyük etki, kendi ebeveynlerimizdir. Ebeveynlerinizin disiplin tarzını onaylasanız da onaylamasanız da, bugün ebeveyn olarak yaptığınız seçimler kısmen nasıl yetiştirildiğinizden kaynaklanır. "İnanamıyorum! Tıpkı annem gibi konuşuyorum, tıpkı babam gibi davranıyorum!” dediğiniz anlar yaşıyorsunuzdur. Çünkü çoğunlukla anne-babanız ile benzer ya da aynı davranış kalıplarını tekrarlamaya yatkınsınızdır.

Özellikle kendi ebeveynlerinin kullandığı disiplin tekniklerini doğru bulanlar, çocuklarına da aynı yaklaşımı sergilerler. ‘Çocukken babam bir tokat atmıştı, bir daha asla ödevlerimi ihmal etmemiştim.’ cümlesini yetişkin bir bireyden duyabiliriz. Ancak tek bir kişinin deneyimi, ödevini yapmayan tüm çocuklara şiddetle yaklaşmayı haklı çıkarmaz. Şiddet, disiplin eğitiminin hiçbir zaman bir parçası olamaz.

Ebeveyn olarak kabulleriniz, reddedişleriniz, öfke anlarınız ya da kaygılarınız düşündüğünüzden çok daha derin bir duygusal travma kaynaklı olabilir. Kendiniz ve partneriniz için biraz vakit ayırarak, derinlerde sıkı sıkıya tutunduğunuz ebeveynlik inançlarınızı yüzeye çıkarmaya çalışmalısınız.

3. Adım: Garantici Başlayın

Aile içinde pazarlık konusu olmayan, disiplin yöntemlerinizi zorlamayan şeylerle yeniliklere başlamalısınız. Pazarlığa açık olmayan kurallar genellikle sağlık ve güvenlik kuralları ile ailenizin değer verdiği diğer alanlardır. Çocuğun hasta olmaması ya da başına bir kaza gelmemesi için kurallar, pazarlığa açık değildir.

Pazarlık edilemez kurallar için eşinizle anlaşın, beklentilerinizi birbirinize açık bir şekilde iletin. Çocuğunuz anne-baba olarak sizin bir takım olduğunuzu görmeli ve evinizde pazarlık konusu olmayan şeylerin farkında olmalıdır.

4.Adım: Uzun Vadeli Düşünün

Ebeveynliğin bir sürat koşusu değil bir maraton olduğunu ve her adımınız için uzun vadeli düşünmek gerektiğini unutmayın. Çocuğunuzun ilk iş gününü gözünüzde canlandırın. Kendi çocukları olduğunda nasıl olacağını hayal edin. Çocuğunuzun yetişkin bir birey olduğunda hangi özelliklere sahip olmasını umuyorsunuz? Merhamet, iş disiplini, düşünceli olmak, saygı duymak, motivasyon? Siz ve eşiniz, çocuklarınızı yetişkin olarak tanımlamayı umduğunuz 3-4 kelime üzerinde anlaşabilirseniz, ebeveynlik yaklaşımlarınıza daha geniş bir açıdan bakabilirsiniz. Ardından kendinize şu soruyu sorun: “Çocuğumuzun bu deneyimden veya disiplin fırsatından ne öğrenmesini istiyoruz?”

Anne-baba olarak sorumluluk sahibi, şefkatli, merhametli, saygılı çocuklar yetiştirmek gibi uzun vadeli bir hedefiniz olursa, daha kısa vadeli kararlar almak için bir çerçeveniz oluşur. Örneğin;

Çocuğunuzun sorumluluk sahibi olmasını istiyorsanız, yapmayı unuttuğu ödevi onun yerine yapıp okula götürmeli misiniz?

Çocuğunuzun şefkatli olmasını istiyorsanız, bir sınavda kopya çektiğini itiraf ettiğinde nasıl tepki vermelisiniz?

Çocuğunuzun saygılı olmasını istiyorsanız, onun için bunu günlük olarak nasıl modelleyebilirsiniz?

Siz ve eşiniz, aileniz için bazı uzun vadeli ebeveynlik hedefleri üzerinde anlaşabilirseniz, kısa vadeli kararlar almak daha kolay olacaktır.

5.Adım: Bir Şifre Belirleyin

Bazı disiplin konularında aynı fikirde olmayabilirsiniz ama bu noktaları çocuklarınızın önünde tartışmamalısınız. Partnerinizle aranızda “Bu konuda aynı fikirde değiliz, bunu çocuğumuzdan uzakta tartışalım.” mesajını içeren sinyal niteliğinde bir şifre belirleyin. Çocuklar Duymasın dizisindeki ‘Mutfak!’ sinyali gibi.

Sorunlar her zaman, yaşandığı anda çözülmek zorunda değildir. Bu sinyal her iki ebeveyne de bir soluklanma, sakinleşme ve daha sonra bir eylem planına karar verme şansı verecektir.

6.Adım: İyi Polis ve Kötü Polisten Kaçının

Çocuğunuzun önünde disiplin konusunda fikir ayrılığına düşmemeniz gerektiği gibi, birbirinizi iyi polis-kötü polis rollerine de sokmamalısınız. Anne, “Baban eve gelene kadar bekle!” dediğinde çocuk, babasının kötü polis olduğunu ve bu durumla baş edebilecek tek kişinin o olduğunu anlar. Ya da baba “Annen kırılan vazoya çok üzülecek!” derse çocuk, annesinin vazoya babasından daha fazla önem verdiğini anlar. Bunun gibi ifadeler, bir çocuğun ebeveynlerinden birini “sevgi dolu” ve bir ebeveyni de “katı” olarak görme duygularını pekiştirir.

Çocuk, hangi ebeveynin daha katı olduğunu hangi ebeveynin daha hoşgörülü olduğunu bilir. Pazarlık, ağlama ya da ısrar altında kimin pes edeceğinin ve kimin taviz vermeyeceğinin farkındadır. Tam da bu yüzden disiplinin temeli anne-babanın aynı takımda olmasıdır. Cümlelerinizde ve davranışlarınızda tutarlı olmalısınız. Herhangi bir durumla başa çıkmak için kendini yetkin hissetmelidir. Benzer şekilde, eşinizin ebeveynlik kararlarını çocuğunuzun önünde baltalamamak da önemlidir. Çocuğunuz, eşinizin verdiği ebeveynlik kararlarını umursamadığınızı/kabul etmediğinizi görürse, şüphesiz aynı duyguları paylaşacak ve buna göre umursamayan ve kabul etmeyen şekilde davranacaktır.

7. Adım: Tutarlı İletişimi Sağlayın

Akşamları çocuklar yattıktan sonra, ev içi kuralları ve disiplin yöntemlerinizi değerlendirmek için her hafta bir gece ayırın. En sık ortaya çıkan sorunları not edin ve bundan sonra kullanılacak yeni düzeltme yöntemi üzerinde anlaşın. Amacınızın partnerinize karşı bir “savaşı kazanmak” değil, çocuklarınızın iyi seçimler yapmasına yardımcı olacak en yapıcı planı bulmak olduğunu unutmayın. Elde ettiğiniz küçük başarıları, çocuklarınızda ve birbirinizde gördüğünüz değişiklikleri kutlamayı ihmal etmeyin.

8. Adım: Destek Alın

Yeni bir disiplin düzeni oluşturmak için odaklandınız, çabaladınız ama hala anne-baba olarak ebeveynlik yaklaşımları ve disiplin konularında anlaşmazlığa düşmeye devam ediyorsunuz. İşte o zaman vakit kaybetmeden, çift olarak ebeveynlik becerileri eğitimi almayı veya bir aile terapisti ile görüşmeyi düşünmelisiniz.

Hangi rotayı seçerseniz seçin, unutmayın, siz ve eşiniz aynı takımdasınız!

Disiplin anlaşmazlıklarını çözme görevi göz korkutucu görünse de, bu 8 strateji sizi ve eşinizi başarıya giden yola koyacaktır. Bu yönergeler, zaman ve çabayla, büyük disiplin tartışmasının mutlu bir şekilde geçmişte kalması çok uzun sürmeyecektir.