Ebeveynler ve çocuklar için okula dönüş rehberi

Pandemiden önce ‘normal’ sayılan rutinde bile sabah koşuşturmacası aileler için yeterince stresliydi. Vaktinde uyanma, kıyafet hazırlığı, kahvaltı, servise yetişme vs. Ama yaklaşık 1.5 yıldır, hayatımıza giren Covid-19 tehdidi ile birlikte endişe ve stres seviyesi oldukça farklı yaşanıyor. Ellerini sık sık yıkamayı unutma! Arkadaşlarınla oynarken dikkatli ol! Maskeni çıkarma! Çantandaki kolonyayı, dezenfektanı kullan mutlaka! Dersi dikkatle dinle! Endişeyle söylenen ve endişelendiren birçok cümle daha. Tüm bunlar ve belki de daha fazlası şimdiden evlerde okula hazırlık sohbetlerinin gündeminde yer alıyor.

Hazır olsanız da olmasanız da, belirsizlik sürse de, kaygılarınız olsa da 6 Eylül’de okullar açılacak. 1 Eylül’de de oryantasyon başlayacak. Bunu kabullenmek, çocuğunuzun hazır olmasına yardım etmek ve tatilden okula geçişi biraz daha kolaylaştırmak için önerilerim:

1. Organize olun

Okulun açılmasına 1 gün kala organize olmak işinizi kolaylaştırmaya yetmeyecektir. Şimdiden başlamak en doğrusu olacaktır. Tatilleri artık sonlandırmalı ve hazırlıklara başlamalısınız. Tatil ve pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim sürecinde değişen düzene adım adım dönmelisiniz. Okul için satın alınması gereken kırtasiye malzemelerini, forma ve kıyafetleri belirlemelisiniz. Alışverişi çocuğunuzla birlikte yapmak, sürece onu ve fikirlerini dâhil etmek zihinsel hazırlığına yardımcı olacaktır. Bir taraftan da okul için onu heyecanlandıracak ve motive edecektir.

2. Okul kaygılarını hafifletin

Okulun ilk günüyle ilgili çocuğunuz endişeli olabilir. Bunun oldukça normal ve beklenen olduğunu kabul etmeli ve duygularına saygı duymalısınız. Uzun süreli olarak uzaklaştıkları ortama yeniden dönecek olmak akıllarında birçok soru işareti yaratıyor. Okul deneyimini ilk kez yaşamayacak olan, yaşça büyük gruplarda bile aynı kaygı az ya da çok hissediliyor. Kaygılarını hafifletmek için ve kabullenişini hızlandırmak için;

Tatildeki kontrolden çıkmış uyku saatlerini düzenleyin. Okul açıldığında kaçta yatacak ve kaçta uyanacak ise o saatleri netleştirip, buna uykun şekilde uyku rutini oluşturun.

Okulunu ziyaret edin. Sınıfını ziyaret etmesine, okul bahçesinde dolaşmasına ya da oyun oynamasına izin verin. Aşinalık hem fiziksel hem de zihinsel hazırlığına yardımcı olacaktır.

Hijyen, maske ve mesafe ile ilgili nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşun. Aklındaki soruları sormasına fırsat verin.

Arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle ilgili sohbetler edin. İlk günlerde ve sonraki günlerde okulda neler yapmak istediği, neler planladığı ile ilgili konuşun. Onun kadar heyecanlı olduğunuz dile getirin ve duygularına eşlik edin.

3. Beslenme düzeni oluşturun

Sağlıklı beslenme, tatildeyken okul döneminde olduğu kadar önceliğiniz olmamış olabilir. Fast food kaçamakları artmış olabilir. Bunu yavaş yavaş eski haline getirmelisiniz. Çocuğunuzun hem bağışıklık sistemi hem de akademik performansı için güçlü bir beslenme rutini oluşturmalısınız. Kahvaltı en önemli ve geçiştirilmemesi gereken öğün. Tatilde geç saatlere kayan ya da atlanılan bir öğün olmuş olabilir. Okullar açılmadan şimdiden kahvaltı düzeni oluşturmalısınız. Özellikle yumurta, beyaz peynir ve ceviz üçlüsünü çocuğunuzun kahvaltılarından eksik etmemelisiniz. İhtiyacı olan tüm vitaminleri doğal besinlerden almasına öncelik vermelisiniz. Kan değerlerine göre ihtiyacı olan bir vitamin desteği var ise, doktorunuzun önerisiyle temin etmelisiniz. Okul açılmadan kontrollerini yaptırmak sürece hazırlık yapmanıza yardımcı olacaktır.

4. Bir sabah rutini yaratın

Sabahları günün en önemli kısmıdır. Ve çoğu zaman en stresli olanıdır. Belirsizliklerin ve kaygıların yoğun yaşandığı bu eğitim yılının başlangıcında sabahlar daha da stresli yaşanabilir. Anne-babaların çocukları için hissettikleri kaygılar, çocuğa yansıyabilir, ev için gerginlikler artabilir. Bu yüzden sabahları kolaylaştırmak için sağlam tekniklere ihtiyaç vardır.

Rutinler çocuklar için oldukça önemli ve gereklidir. Çünkü en kalıcı öğrenme tekrar ve pekiştirme ile gerçekleştir. Her sabah deneyimlediği değişmez rutin, çocuğunuza ve size iyi gelecektir. Güne keyifli başlatan bir uyandırma ritüeli belirleyebilirsiniz. Kastım uzun vakit alacak ekstra bir sorumluluk alanı değil. Sıcak bir sarılma ya da bir günaydın öpücüğü de işe yarayacaktır. El-yüz yıkama, kıyafetleri giyme, kahvaltı, diş fırçalama, çantaya gerekli malzemeleri yerleştirme ve evden çıkış. Evinizin ve ailenizin düzenine göre her sabah gerçekleştireceğiniz rutini şimdiden belirlemeli ve pratiğini yapmalısınız.

5. Tatlı bir gelenek başlatın

Endişe ve stres duygularını hafifletmek için çocuğunuzun hem size hem de güvenilir kaynaklara ihtiyacı vardır. Kendisini güvende ve sevgi dolu hissetmesine yardımcı olmak için okulun açılışıyla birlikte tatlı bir gelenek başlatabilirsiniz.

Çantasına ya da cebine koymak için bir sevgi ya da güven notu yazın. Her gün ya da haftalık olarak bu notu yenileyebilirsiniz. Ya da bir hafta annesinin bir hafta babasının güven notu ona okulda eşlik edebilir. Kendini yalnız veya korkmuş hissettiğinde bu notu okuyabilir. Bu not ona yalnız olmadığını, birinin onu sevdiğini ve onu düşündüğünü hatırlatacaktır. Okuma yazma bilmeyen çocuğunuz için ise, size ait bir objeyi yanında okula götürmesine izin verebilirsiniz.

6. Endişelerle baş edilemiyorsa uzman yardımı alın

Okula dönüş ile ilgili endişelerin bazıları aile ya da çevrenin etkileriyle edinilirken, bazılarının altında yatan sebepler bambaşka olabilir. Başarısızlıktan korkan ya da pandemi nedeniyle zorunlu olarak ara verilen yüz yüze iletişim ile ilgili sosyal anlamda sorunlar yaşayan çocuklar okula gitmek istemeyebilirler. Ebeveynler bu konuda sabırlı davranmalı, anlayış göstererek çocukla konuşmalı ve okula gitmeyi neden reddettiğini iyice araştırmalıdır. Esas sebebi her çocuk açıkça dile getirmeyebilir. İçinde yaşadığı duygu karmaşalarını çözmesine yardımcı olacak bir uzman ile görüşmek hem çocuğunuzu rahatlatacak hem de sizin nasıl en doğru yaklaşımı sergileyebileceğinize dair yol gösterici olacaktır.