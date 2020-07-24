Yaz aylarında iştahsızlık sorunu ile başa çıkmanın yolları

Ancak çocuk yetiştirmenin her alanında olduğu gibi beslenme konusunda da kimse mükemmelliği elde edemez. Ebeveyn olarak çocukların büyüme ve gelişmelerini destekleyecek, onların gelecek yıllarda kronik hastalıklara karşı korunması için sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarını ve olası iştahsızlık durumunu önlemek için şu adımları izleyebilirsiniz;

1- Günün tüm ana ve ara öğünlerinde yaşları için uygun porsiyonda, besin değeri yönünden zengin ve çeşitli yiyecekleri bir arada servis etmeye özen gösterin. Her seferinde sadece sevdiği yiyeceklere yönelik öğün hazırlamak sizin işinizi zorlaştıracağı gibi gelecekte diğer yiyeceklerden tamamen uzaklaşmasına da neden olabilir. Örneğin çocuğunuz çok kez denemiş olmanıza rağmen sebze sevmiyor olabilir ama her yemeğin yanında küçük de olsa bir porsiyon sebze yemeği veya salata servis etmek ve bunu tüm aile bireylerinin yediğini görmesi onu yemediği bir yiyecek konusunda iştaha getirebilir.

2- Yemek saatlerini sakin, keyifli ve ailece birlikte yapılan bir etkinlik haline getirin. Önce çocukların yemeğini yedirmek ya da yemek masası dışında bir koltukta, yatak odası ya da ayakta yemek alışkanlığının iştahsızlık ve obeziteyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu yüzden yemek sırasında dikkati yemeklere ve ailece geçirilen bu ana toplamak için telefon, televizyon ve tablet gibi unsurlardan uzak durmaya özen gösterilmelidir.

3- Çocuğunuzun hazırlanan yiyeceklerden hangisini ne kadar yiyeceği konusunda karar vermesine fırsat verin.

4- Ulaşabildiğiniz malzemelerle farklı kültür ve mutfaklardan lezzetleri deneyin. Bu sayede daha önce yemediği sağlıklı yiyecekleri merakla tüketmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin Meksika ya da Uzak Doğu mutfağından basit tariflere kendi yorumunuzu katarak güzel alternatifler çıkarabilirsiniz.

5- Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde ev dışında da sağlıklı alternatifler seçmeyi öğretmek ve fast food, cips, bisküvi, şekerli yiyecek ve içecek gibi gıdaları neden tercih etmemek gerektiğini anlatmak, bu yiyeceklerle ödüllendirme yapmamak sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanma konusunda oldukça önemli bir nokta.

6- Çocuklarınızı yemek hazırlığının her aşamasına dahil edin. Haftalık menü planlama, alışveriş listesi hazırlama, market alışverişi ve sonrasında, yemek hazırlama ve pişirme sırasında görev paylaşımı yapabilirsiniz. Market alışverişi çocukların besin gruplarını öğrenmesi ve beslenmede çeşitliliği sağlamak için bir beslenme dersi haline dönüşebilir. Mevsimine uygun taze sebze ve meyveleri seçmek, ürünlerin etiket bilgilerini kontrol etmek, dondurularak saklanan ürünleri keşfetmek gibi pek çok şeyi pratik ederek öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz.