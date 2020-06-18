Yaz aylarında çocukların sıvı ihtiyacı

İlk 6 ay bebekler sıvı ihtiyacını sadece anne sütü ya da formül mama ile karşılamaktadır. İlk 6 aylık dönemde bebeklerin ilave suya ihtiyacı yoktur. Ek gıda döneminin başlamasıyla (+6 ay) bebekler ilave suya ihtiyaç duyarlar. 6-12 aylık dönemde günde 1-2 su bardağı kadar temiz içme suyu verilmesi yeterli olacaktır. Bebek ve çocukların yeterli sıvı aldığını takip etmenin en kolay yolu günlük çıkardığı idrar sıklığı gözlemlemektir. Bebekler günde 4-8 kez bezini ıslatmalı; çocuklarsa 4-8 kez idrara çıkmalıdır. Günlük tüketmesi gereken sıvı miktarını hesaplamanın farklı yolları olsa da her çocuğun yaşı, kilosu, aktivite düzeyi ve fiziksel ihtiyacına göre ihtiyacı da farklı olacaktır. Ancak basit olarak 1-3 yaş dönemde ağırlık başına 125 ml ; 3-6 yaş dönemde ağırlık başına 100 ml; 7-12 yaş dönemde ağırlık başına 75 ml; 13 yaş ve üzerinde ağırlık başına 50 ml sıvı tüketimi sağlanmalıdır. Hesaplanan sıvı ihtiyacının %70-80’ i sudan; kalanı da besinler ve alternatif içeceklerle aldığımız su ile sağlanmalıdır.

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için alternatif sağlıklı içecekler hazırlanabilir. Ancak taze sıkılmış meyve sularını hazırlamak için çok fazla meyve kullanıldığından dolayı yoğun miktarda şeker alımına neden olmaktadır. O yüzden daha küçük ölçeklerde tüketmesi sağlanabilir.

Yaz ayları için serinletici içecek alternatifleri

- Çilekli limonata

1 çorba kasesi çilek

Yarım limon

500 mililitre soğuk su

1 yemek kaşığı bal

Yapılışı: Limonun kabuğu soyulur. Çileklerin sapları ayrılır. Üzerine bal eklenerek blender'dan geçirilir. Püre kıvamını alınca içine su eklenerek iyice tekrar blender'dan geçirilir. İsteğe göre nane ile soğuk olarak servis edilir.

- Naneli ayran

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

3-4 dal taze nane

Yapılışı: Ayıklanan nane yaprakları su ve yoğurtla birlikte blender'dan geçirilir. Naneler küçük partikül haline geldiğinde soğuk olarak servis edilir.

- Taze meyveden komposto

1 tatlı elma

1 olgun armut

3-4 tatlı kayısı

1-2 dilim limon

Su

Yapılışı: Meyveler çekirdekleri ayrılarak aynı boyutta kesilir. Limonla birlikte tencerede üzerini geçecek kadar su ilave ederek yumuşayana kadar pişirilir. Soğuduktan sonra süzerek ya da taneli olarak servis edilir. İsteğe göre taze vişne,erik, şeftali gibi diğer yaz meyveleri de kullanarak tarif çeşitlendirilebilir. Kullanılan meyvelerin tatlılığı yeterli gelmezse kuru üzüm, kuru dut, kuru incir gibi meyveler eklenebilir ya da komposto ılımaya başlayınca bal ilave edilebilir.