Reflüde beslenme nasıl olmalıdır?

Reflüsü olan bireyin günlük hayatta dikkat etmesi gerekenler

Yemeklerden hemen sonra uzanıp yatılmamalıdır. Yatmadan en az 3 saat önce besin tüketimi sonlandırılmalıdır.

Yatak baş kısmı 20-25 cm yüksekte olmalıdır.

Sıkı kemer ve dar pantolonlar kullanılmamalıdır.

Fazla kilolu bireylerde karın dışı ve içindeki yağlar mideye baskı yapacağından mide içi basınç artar ve dolayısıyla şikâyetler artacaktır. Dolayısıyla reflüsü olan bireylerin vücut ağırlıkları ideal aralıkta olmalıdır.

Reflüde karın içi basınç arttığından dolayı şınav, mekik gibi karın içi basıncı artıran hareketlerden sakınıp düzenli yürüyüşler yapılmalıdır.

Reflüsü olan bireyin beslenmesinde dikkat etmesi gereken noktalar

Öğünlerde mideye yük getirmemesi adına yiyecek porsiyonlarının fazla olmaması gerekir.

Yiyecekler yavaş yavaş, iyice çiğnenerek tüketilmelidir.

Yemeklerle birlikte sıvı alımı (su, meşrubat vb) azaltılmalıdır.

Alkollü içecekler ve sigara şikâyetleri artıracağından tüketilmemelidir.

Çok sıcak ve soğuk yiyecekler tüketilmemelidir.

Acı baharatlar, gazlı içecekler, kafeinli içecekler (çay, kahve, bazı bitki çayları vb), nane, soğan, domates ve turunçgillerin tüketimi kısıtlanmalıdır.

Çikolata, yemek borusu kaslarını gevşeteceğinden şikâyetleri artırır.

Şerbetli, kremalı, hamurlu tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmelidir.

Protein içeriği yüksek yağ oranı düşük bir beslenme programı uygulanmalıdır. Yağ oranı yüksek yiyecekler mide boşalmasını geciktirir. Bu yüzden yağlı etler, kızartmalar, kavurmalar, kaymak, krema, mayonez, poğaça gibi yağ içeriği yüksek yiyecekler reflü şikâyetlerini artırır.

Pişirme yöntemi olarak olabildiğince fazla yağ gerektirmeyen fırınlama, haşlama, ızgara, buharda pişirme gibi yöntemler kullanılmalıdır.

İçeriğini bilmediğiniz her türlü gıda, hazır çorbalar, et suyu tabletleri, şarküteri ürünleri (salam sucuk vb.), yağlı yapılmış soslardan uzak durulmalıdır.

Tuz ve şeker tüketimi kısıtlanmalıdır.

Reflüde şikayetleri azaltmaya yardımcı besinler

Probiyotiklerin sayısız yararları vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. En önemli kaynakları kefir ve ev yapımı yoğurttur.

Reflüde kabuklu meyveler şikâyetleri artırabileceğinden kabukları soyularak veya komposto halinde pişmiş olarak tüketilebilir.

Pişmiş sebzeler bütünüyle tüketilebilir ancak bazı gaz yapan sebzeler (lahana, karnabahar, brokoli vb) kimyon eklenerek tüketilebilir ya da tükettikten hemen sonra rezene / ısırgan çayı gibi bitki çayları tüketilebilir.

Kurubaklagillerin ıslatma suyu sık aralıklarla (2-3 saatte bir) değiştirilerek gaz yapıcı bileşenlerin uzaklaşması sağlanabilir. Aynı zamanda pişirirken kimyon eklemek gaz yapmasını önleyecektir.

Yemekleri pişirirken fazla olmayacak şekilde zeytinyağı ile pişirilmeli.

Açık çay, ıhlamur, rezene ve su mideye rahatlık hissi verecektir.

Haşlanmış yumurta ve az yağlı peynirler tercih edilebilir.