Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren beslenme önerileri ve takviyeler

Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır.

Mevsime uygun ve dayanıklı sebze ve meyveler tercih edilmeli

İçinde bulunduğumuz mevsim düşünüldüğünde uzun süre dayanabilecek sebzelere karnabahar, lahana, kabak, brokoli, biber, turp, havuç, patates; meyvelere ise elma, portakal, greyfurt, mandalina, olgun olmayan muz örnek verilebilir.

Özellikle narenciye grubu meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır. Dayanıklı sebzelerin raf ömrünü uzatmak için yıkanmadan ve kesilmeden buzdolabında saklanmaları gerekmektedir. Bunlara ek olarak kuru meyve, kuru bamya, patlıcan, biber, domates gibi gıdalar da raf ömrü uzun; lif ve mineral kaynağı gıdalar olduğu için evde bulundurulmak faydalı olacaktır.

Kuru baklagiller her gün tüketilebilirler

Oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir başka protein kaynağı alternatifi ise kuru baklagillerdir. Yeşil, kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya, vb. gıdalar her gün tüketilebilirler. Yalnız, pişirme süresi uzun olabilen bu ürünlerin önceden büyük miktarlarda haşlanıp daha sonra hızlıca pişirilebilecek şekilde buzlukta saklanması kuru baklagillerin tüketimini kolaylaştıracaktır. Konserve olarak da alınabilecek bu ürünlerin evde hazırlanması, konserveden başka alternatifi sınırlı olabilecek ürünler düşünüldüğünde Türkiye’de önerilerin oldukça üzerinde seyreden tuz tüketiminin azaltılması açısından daha uygun olacaktır.



Kaliteli hayvansal protein tüketimine yönelik tavsiyeler

Yumurta ve peynir çeşitleri de uygun koşullarda saklandığında uzun süre dayanabilen kaliteli hayvansal protein içeren gıdalardır. Hastalıklara neden olan virüs ve bakterilere karşı vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için her gün yeterli protein alınması gerekmektedir. Bunlara ek olarak probiyotik takviyeli yoğurt ve kefir gibi ürünlerde bulunan faydalı mikroorganizmalar da bağışıklık sistemini destekleyici etkide bulunabildikleri için özellikle bu dönemde sevenlerce tüketilebilir.

Tüketimi sınırlandırılması gereken yiyecek ve içecekler

Bu dönemde tüketilmesi sınırlandırılması gereken yiyecek ve içecekler; kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dâhil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerdir (Hazır soslar, cips gibi tuzlu ürünler, patlamış mısır, tuzlu kurabiyeler, vb.). Enerji içeriği yüksek alkollü içeceklerin de vitamin, mineral emilimini olumsuz etkileyebildiği ve uyku problemlerine yola açabildiği için tüketimi mümkün olduğunca sınırlı olmalıdır. Alkol tüketiminin koronovirüs enfeksiyonunu önlediğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı gibi, içinde etil alkol yerine metil alkol bulunan sahte içkiler de çok ciddi zehirlenmelere yol açabilmektedir.

Gıda takviyeleri ne kadar gerekli?

Besinler ile alınamayan vitamin ve minerallerin pandemi şartlarında koruyucu olabilmesi adına takviye olarak alınması elzem duruma gelmiştir.

Son yapılan çalışmada hastalığı ağır geçiren hastalarda D vitamini seviyesinin daha düşük olduğu, hastalığı hafif seyredenlerde D vitamini seviyesinin normal veya daha yüksek olduğunu görüyoruz. Beyaz kan hücrelerimizin yüzeyinde enzimleri aktive eden reseptörler içermesi D vitaminini çok önemli kılmaktadır. Pandemi döneminde günlük 2000-3000 ünite alınmasını önerilmektedir.

Özellikle narenciye ailesinden portakal, mandalina, greyfurt, limon; yeşil yapraklı sebzelerden brokoli, asma yaprağı, maydanozun düzenli tüketimi günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaktadır. Bunların tüketiminde sorun yaşayan bireyler için günlük dışardan takviye olarak 1000 mg C vitamini takviyesi önerilmektedir.

Bağışıklık güçlendirici ilaçların ana maddesi Beta-Glukandır. Beta-Glukan içeren gıdalardan yararlanmak bu süreçte daha bir önem arz etmektedir. En iyi beta-glukan kaynağı yulaftır.



Yulaf ezmesi, yulaf kepeği, yulaf unu ve arpa öğünlerimizde sık sık yer almalıdır. Eğer yeteri kadar tahıl tüketimiz yok ise günde 1 kapsül Beta-Glukan içeren gıda takviyesi düşünülebilir.

Probiyotikler doğada ve vücudumuzda bulunan yararlı bakterilerdir. Patojen mikroorganizmalara karşı savaş açarak vücudu enfeksiyonlara karşı korur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Evde yapılan yoğurt, turşu, ev yapımı kefir iyi probiyotik kaynaklarıdır.

Günlük alımda eksik kaldığınızda veya bağırsak sorunları yaşıyorsanız günde 1 kapsül probiyotik kullanımı bu konuda sizi destekleyecektir.