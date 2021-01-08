Hibiskus çayı nasıl demlenir, fayları neler?

İçeriğindeki flavonoidler, vitamin ve mineraller sayesinde antidepresan özelliği gösterir. Yapılan bir çalışmaya göre; hibiskusun, programlanmış hücre ölümünü (apoptoz) uyararak kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı kanıtlanmıştır.

Hibiskus çayında bulunan zengin C vitamini içeriğinin yanı sıra anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özellikleri de soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklardan korunmanıza yardımcı olur. Hibiskus çayı ayrıca ateşin neden olduğu rahatsızlıkları tedavi etmek için de kullanılabilir.

Hibiskus çayı, hipoglisemik ve hipolipidemik özellikleri sayesinde kan şekerinin düşürülmesine ve diyabetin önlenmesine yardımcı olur. Hibiskus, hipertansiyondan mustarip kişilerde kan basıncını düzenler.

Hibiskus çayı zayıflatır mı?

Hibiskus çayı yüksek oranda demir minerali içerir. Demir minerali sayesinde vücuttaki demir eksikliği ve kansızlık giderilebilir. Kansızlık ve demir eksikliği yaşayan kişiler kilo vermekte zorlanır. Hibiskus çayı sayesinde vücuttaki demir eksikliği giderilir ve kilo vermek kolaylaşır. Aynı zamanda içeriğindeki C vitamini sayesinde vücutta yağ yakımını hızlandırarak da zayıflamaya yardım eder.

Sindirimi kolaylaştırmasıyla da vücuttaki ödemi atar, şişkinlik gidericidir. Vücuttaki ödem ve şişkinliğin atılmasıyla da zayıflamak mümkündür.



Hibiskus çayı nasıl demlenir?

Siyah çay veya diğer çay çeşitleri eklenmemiş saf hibiskus çayını alın. Alacağınız -bitki çayı poşet veya gevşek formda bulunabilir.

-Su ısıtıcısında 2-3 bardak suyu kaynatın. Çayı bir tencereye yerleştirin ve üstüne sıcak suyu dökün. Çiçeklerin kırmızı – mor renge döndüğünü gözlemlemelisiniz.

-Hibiskus çayının yaklaşık 10 dakika kadar demlenmesine izin verin. Yoğun bir tat istiyorsanız bu süreyi 20 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz.



-Sonrasında demlenmiş çayı bir fincan içine boşaltın. Gevşek çay veya taze çiçekler kullanıyorsanız süzgeç kullanmayı unutmayın.



-Ayrıca tercihinize göre tarçın, karanfil, Hindistan cevizi ve zencefil gibi baharatlar eklemeyi deneyebilirsiniz.

Yan etkileri neler?

Aşırı tüketilmesi halinde kan basıncını çok düşürebilir. Düşük tansiyonu olan kişiler çok fazla tüketmemelidir. Hibiskus çayı tansiyonu düşürücü olduğu için hipotansiyonu olan kişilere zararı olabilir, baygınlığa sebep olabilir.

Hamilelik ve emzirme döneminde tüketilmemelidir. Bazı kişilerde kırmızı kaşıntılı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Tansiyon ve kolesterol rahatsızlığı olan, bu rahatsızlıklarla ilgili ilaç kullanan kişiler hibiskus çayı içmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.