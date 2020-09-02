MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriDeniz Berksoy Yağ yakıcı süper besinler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Deniz Berksoy>Yağ yakıcı süper besinler
Yazarlar
02.09.2020 - 12:08 |  Son Güncelleme:

Yağ yakıcı süper besinler

Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
Uzman Diyetisyen
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
info@denizdiyet.com
Yağ yakıcı süper besinler
Abone Olgoogle-news

Metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımınızı sağlayacak bu besinlere diyetinizde yer vermeyi unutmayın.

Dana eti: Kaliteli protein sindirimi yavaşlatır, yağlanmaya yol açan kan şekeri yükselişini önler. Dana eti en iyi lösin kaynaklarından biridir. Kalori almayı kestiğinizde kaslarınızı korur.

Somon: Omega 3 deposudur. Metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakmayı kolaylaştırır.

Ton Balığı: Okyanustaki en yağsız balıklardan biridir. Yağda değil, suda konservelenmiş (light) ton balıklarını tercih edin.

Uskumru: Taurin yönünden oldukça zengindir. Yapılan araştırmalar yağlanmayı önlediğini kanıtlamıştır. Aynı zamanda omega-3 zenginidir.

Nohut: Müthiş bir lif kaynağıdır. Yapılan araştırmalara göre, kanda bulunan yağların sindirim sisteminde emilmeden vücuttan atılmasını sağlar.

Haşlanmış Yumurta: Yumurta; protein ve besin değeri bakımından zengin olmakla kalmıyor, araştırmalar kahvaltıda yumurta yemenin gün boyu kalori alımını azalttığını gösteriyor.

Ev Yoğurdu: Bol miktarda kazein proteini bulunur. Midenizde sindirimi hızlandıran bir jet görevi görür. Bağırsaklarda bulunan sağlıklı bakteri miktarını arttırır. Yağ kütlenizi azaltmak için birebirdir.

İstiridye: Tam bir çinko deposudur. İştah hormonu olan leptini kontrol altına almaya yardımcı olur.

Tarçın: Araştırmalar tarçının kan şekerini düşürdüğünü ve yağ yakımına destek olduğunu kanıtlamıştır.

Basmati Pirinci: Yağla savaşan bir nişasta olan amiloz, tüm pirinç türleri içinde en çok basmati pirincinde bulunur. Glisemik indeks değeri düşük olan bu karbonhidrat kolay kolay yağa dönüşmez.

Yulaf: Yulafta bulunan çözünür lif, uzun süre tok tutma ve yavaş sindirilme özelliğiyle yağ yakıcı bir besindir.

Tatlı Patates: Glisemik indeksi beyaz patatese oranla daha düşüktür ve açlık hissini azaltmaya yardımcıdır.

Kinoa: Bu tahıl, lif ve işlenmemiş protein kaynağıdır. Kan şekerinin kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyan manganez yönünden de zengindir.

Mantar: Yağın yakılarak enerjiye dönüştürülmesi için temel bir faktör olan B3 vitamini (niyasin) içerir.

Kırmızı Soğan: Soğanda bulunan krom, vücutta kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.

Yeşil Elma: Çözünür ve çözünür olamayan lifler, besinin bağırsaktaki hareketlerini yavaşlatır; bu sayede daha uzun süre tok hissedebilirsiniz. Elma da bulunan bu lifler sayesinde yağı vücudumuzdan %44 oranında daha kolay atarız.

Beyaz Sirke: Sirke, nişastanın çözülmesini engelleyerek kan şekerinde ani yükselişi önler ve yağ deposunu boşaltır.

Mercimek: Lif açısından çok zengin olan bu bakliyat vücudumuzda oldukça yavaş sindirilir ve iştahı azaltır.

Bezelye: Hollanda’da yapılan araştırmalar bezelyedeki proteinin, iştahı kesen kolesistokinin (CCK) hormonunu kontrol altına aldığını göstermiştir.

Roka: Az miktarda kaloriyle hayli tok hissetmek istiyorsanız tabağınızı rokayla doldurun.

Tavuk Ciğeri: Tüm besinlerin içinde en yüksek B5 vitamini tavuk ciğerinde bulunur. Bu vitamin vücutta yağ yakımı için katalizör görevi görür.

Siyah Çay: Siyah çay yaprakları, enerji seviyenizi dengede tutan ve yağ yakan kuvvetli bir fitokimyasal olan theaflavin içerir.

Espresso: Kafein metabolizmanızı hızlandırırken, araştırmalar en güçlü etkisinin antrenman sırasında performansınızı arttırmak ve yağ yakmak olduğunu kanıtladı. Spor salonuna gitmeden önce bir fincan içmeyi unutmayın.

False
Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
Uzman Diyetisyen
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Uzaktan eğitimde çocukların göz sağlığı için nelere dikkat edilmeli?
Aynı anda grip ve koronavirüse yakalanmak çok tehlikeli olabilir
Uzaktan eğitim sürecini verimli geçirmenin yolları
Prematüre bebeklerde daha sık görülüyor! Kasık bölgesinde şişlik varsa…