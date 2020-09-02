Yağ yakıcı süper besinler

Dana eti: Kaliteli protein sindirimi yavaşlatır, yağlanmaya yol açan kan şekeri yükselişini önler. Dana eti en iyi lösin kaynaklarından biridir. Kalori almayı kestiğinizde kaslarınızı korur.

Somon: Omega 3 deposudur. Metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakmayı kolaylaştırır.



Ton Balığı: Okyanustaki en yağsız balıklardan biridir. Yağda değil, suda konservelenmiş (light) ton balıklarını tercih edin.

Uskumru: Taurin yönünden oldukça zengindir. Yapılan araştırmalar yağlanmayı önlediğini kanıtlamıştır. Aynı zamanda omega-3 zenginidir.

Nohut: Müthiş bir lif kaynağıdır. Yapılan araştırmalara göre, kanda bulunan yağların sindirim sisteminde emilmeden vücuttan atılmasını sağlar.

Haşlanmış Yumurta: Yumurta; protein ve besin değeri bakımından zengin olmakla kalmıyor, araştırmalar kahvaltıda yumurta yemenin gün boyu kalori alımını azalttığını gösteriyor.

Ev Yoğurdu: Bol miktarda kazein proteini bulunur. Midenizde sindirimi hızlandıran bir jet görevi görür. Bağırsaklarda bulunan sağlıklı bakteri miktarını arttırır. Yağ kütlenizi azaltmak için birebirdir.

İstiridye: Tam bir çinko deposudur. İştah hormonu olan leptini kontrol altına almaya yardımcı olur.

Tarçın: Araştırmalar tarçının kan şekerini düşürdüğünü ve yağ yakımına destek olduğunu kanıtlamıştır.

Basmati Pirinci: Yağla savaşan bir nişasta olan amiloz, tüm pirinç türleri içinde en çok basmati pirincinde bulunur. Glisemik indeks değeri düşük olan bu karbonhidrat kolay kolay yağa dönüşmez.

Yulaf: Yulafta bulunan çözünür lif, uzun süre tok tutma ve yavaş sindirilme özelliğiyle yağ yakıcı bir besindir.

Tatlı Patates: Glisemik indeksi beyaz patatese oranla daha düşüktür ve açlık hissini azaltmaya yardımcıdır.

Kinoa: Bu tahıl, lif ve işlenmemiş protein kaynağıdır. Kan şekerinin kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyan manganez yönünden de zengindir.

Mantar: Yağın yakılarak enerjiye dönüştürülmesi için temel bir faktör olan B3 vitamini (niyasin) içerir.

Kırmızı Soğan: Soğanda bulunan krom, vücutta kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.

Yeşil Elma: Çözünür ve çözünür olamayan lifler, besinin bağırsaktaki hareketlerini yavaşlatır; bu sayede daha uzun süre tok hissedebilirsiniz. Elma da bulunan bu lifler sayesinde yağı vücudumuzdan %44 oranında daha kolay atarız.

Beyaz Sirke: Sirke, nişastanın çözülmesini engelleyerek kan şekerinde ani yükselişi önler ve yağ deposunu boşaltır.

Mercimek: Lif açısından çok zengin olan bu bakliyat vücudumuzda oldukça yavaş sindirilir ve iştahı azaltır.

Bezelye: Hollanda’da yapılan araştırmalar bezelyedeki proteinin, iştahı kesen kolesistokinin (CCK) hormonunu kontrol altına aldığını göstermiştir.

Roka: Az miktarda kaloriyle hayli tok hissetmek istiyorsanız tabağınızı rokayla doldurun.

Tavuk Ciğeri: Tüm besinlerin içinde en yüksek B5 vitamini tavuk ciğerinde bulunur. Bu vitamin vücutta yağ yakımı için katalizör görevi görür.

Siyah Çay: Siyah çay yaprakları, enerji seviyenizi dengede tutan ve yağ yakan kuvvetli bir fitokimyasal olan theaflavin içerir.

Espresso: Kafein metabolizmanızı hızlandırırken, araştırmalar en güçlü etkisinin antrenman sırasında performansınızı arttırmak ve yağ yakmak olduğunu kanıtladı. Spor salonuna gitmeden önce bir fincan içmeyi unutmayın.