Sahurda tüketebileceğiniz susatmayan besinler

Salatalık: Yüksek oranda lif içerir; %95 i sudan oluşur ve bu sebeple susuzluğu engellemede 1 numaradır. Mineraller açısından ise bol miktarda potasyum, demir, kalsiyum, fosfor ve magnezyum içerir. Tansiyonu düşürür, idrar sökücüdür ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Ceviz: Ceviz omega-3 yağ asitleri ve A vitamini açısından zengindir. Cevizdeki sağlıklı yağlar UV ışınlarına karşı cildi korur. Bu özelliği ile sağlıklı ve genç cilt görünümüne yardımcıdır. Aynı zamanda kırışıklığı önlemede de rol almaktadır. Sodyum oranı düşük bir kuruyemiştir bu sebeple susatmayan bir besindir.

Kivi: Harika bir C vitamini kaynağı olan kivi; yüksek su oranı ve düşük sodyum içeriği ile susama hissini engellemeye yardımcıdır. Magnezyumdan ve potasyumdan zengindir. Ayrıca kivi; bağışıklık sisteminin güçlenmesi, yara iyileşmesi, demir emiliminin artması, cilt sağlığı ve kolajen dokunun korunmasına yardımcı olur. Kivinin 100 gramında; ortalama 100-400 mg C vitamini bulunur.

Turunçgiller: Portakal, mandalina, limon, greyfurt turunç özelliği gösteren meyvelerdir. Yüksek oranda su içeren bu besinler susama isteğini azaltacaktır. En önemli özellikleri bağışıklığı güçlendirmeleridir. Sağlığı geliştirici fenolik bileşenlerden zengin olduğu kadar vitaminler, mineraller, diyet lifi ve karotenoidlerden de zengindir. Flavonoidler ve C vitamini turunçgillerin güçlü antioksidan etkinlik göstermesini sağlamaktadır.

Yulaf ezmesi ve süt: Glisemik indeksi düşük, sodyum oranı düşük, lif kaynağı yüksek olan yulaf, kan şekerini dengeleyici etkisiyle tok tutar. Yulaf ezmesi süt ile birlikte tüketildiğinde sıvı dengesine katkıda bulunarak susama ihtiyacını azaltacaktır. Süt ve yulaf protein içeriği ile tokluk hissini korumaya yardımcı olur.

Yumurta: Kaliteli protein içeren yumurta, gün içerisinde iştah seviyesini dengelmeye yardımcı olur. Ayrıca; kan şekeri kontrolünü sağlayarak yemek yeme isteğini azaltır. Yumurta tek başına susatmayan bir besindir. Tuz eklenerek tüketilmesi susama isteğini artıracaktır; bu sebeple tuz eklenmemelidir.

Elma: Özellikle kabuk ve kabuğa yakın kısımlarında önemli bir C vitamini kaynağıdır. Vücudun bağışıklık seviyesini artırarak hastalıklara karşı koruyucu bir besindir. İdrar söktürücüdür ve çok iyi bir lif kaynağıdır. Bu özellikleri ile susuzluğa karşı etkilidir. Potasyum içeriğinin yüksek olmasıyla kas ve sinir sisteminin düzgün çalışmasında etkilidir. Cildi yaşlanmaya karşı koruyucu anti-aging özellik taşımaktadır. Kolesterolü düşürür ve kan şekerini dengede tutar.

Avokado: Diğer meyvelere göre protein oranı yüksektir. Tok tutma özelliği vardır. Yüksek oranda lif içerir. B, C, E ve K vitamini yönünden zengindir. Tuz içermemesi sebebiyle susatmayan besinler arasındadır. Yapılan çalışmalarda; hipertansiyon ve diyabete karşı tedavide etkili olduğu tespit edilmiştir. Üreme sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Zengin demir içeriği ile kansızlığı önlemede yardımcıdır. Avokado tüketiminin kolesterolü düşürme özelliği bulunmuştur.

Karpuz: Karpuzun %92’si sudur. Su oranı en yüksek meyvedir. Bu yüzden hidrasyonu sağlamak ve susuzluğu engellemek için mükemmel bir meyvedir. C vitamini ve A vitamini için iyi bir kaynaktır. Ayrıca, karpuz önemli derecede potasyum, magnezyum B6 vitamini ve B1 vitamini içerir. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler.

Domates: Likopen zengini domates su oranı yüksek olan sebzelerden biridir. Bu sebeple susama isteğini azaltacaktır. Ayrıca cildin en güvenilir dostlarından biridir. Selülitsiz güzel bir cilde sahip olmanın yolu öncelikle domatesten geçer.