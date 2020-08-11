Sağlıklı beslenmeye engel olan 5 davranış

Hayatınız sürekli aynı rotada seyretmeyebilir. İş seyahatleri, yaz tatilleri, iş yemekleri, doğum günü partileri, sosyal etkinlikler derken sağlıklı beslenmeyi ihmal ediyor olabilirsiniz. Uzun dönemde başarıyı sağlamanız için ilk adım potansiyel engelleri tanımlamak ve çözüm üretmektir.

‘’Sağlıklı yemekler hazırlamak için zamanım yok’’

Eğer doğru yemek pişirme stratejileri uygularsanız, sağlıklı bir öğün oluşturmak fazla zamanınızı almayacaktır. Örneğin, besin malzemelerini tek bir seferde satın alın, hafta sonu besinlerinizi hazırlayıp bir öğünlük miktarlara ayırıp dondurucuya koyun. Hafta boyunca da bu yiyecekleri tüketin. Aynı zamanda taze salatalar, tam tahıllı ürünler veya çorba gibi besinlerle de yemek hazırlamayı basitleştirebilirsiniz.

‘’Sebze ve meyve sevmiyorum’’

Tüm taze sebze ve meyveleri sevmek zorunda değilsiniz. Sadece hoşunuza gidecek birkaç tanesini bulmalısınız. Sevdiğiniz meyve ve sebzeleri favori yemeğinizin içine ekleyin veya mümkünse etin yerine sebzeleri kullanın. Yeni pişirme yöntemleri deneyin. Örneğin çiğ tüketmekten hoşlanmadığınız sebze veya meyveleri ızgarada hafif pişirilmiş haliyle deneyin.

‘’Sağlıksız atıştırmalıkları bırakamıyorum’’

Diyet yaparken çok sevdiğiniz bazı kaçamak besinlerinizden vazgeçerseniz, bu sizi yoksunluk hissine sürükler ve kilo yönetimindeki başarınızı azaltır. Kendinize kaçamaklarınızı nadiren yeme izni verin. Mesela haftada bir kez dondurma yemeye dışarı çıkmaya veya pazar öğleden sonra kendinize küçük boy pizza siparişi vermeye ne dersiniz? Ayrıca, sağlıksız atıştırmalıklar yerine onların sağlıklı alternatiflerini koyabilirsiniz. Örneğin patates cipsi yerine fırınlanmış patatesi tercih edebilirsiniz.

‘’Dışarıda yediğim zamanlar, sağlıklı bir şeyler yemek yerine sevdiğim yiyeceklerden büyük porsiyonlarda tüketmek istiyorum’’

Dışarıda yemek yediğinizde porsiyon kontrolü yaparsanız sevdiğiniz yiyeceği tüketmenizde bir sakınca yok. Örneğin, restoranda sevdiğiniz yiyeceğin yarısını tüketip kalan yarısını sonraki güne ayırabilirsiniz. Ya da eğer fazla kalori alacağınızı düşünüyorsanız, o günkü egzersizinizi arttırabilirsiniz. Ayrıca öğününüzü daha sağlıklı hale getirmenin yollarını keşfedebilirsiniz. Örneğin yemeğiniz çok fazla sos içeriyorsa, kalori kontrolü yapabilmek için sormayı deneyin.

‘’Kahvaltı yapmıyorum, çünkü canım istemiyor’’

Çalışmalar, sabah kahvaltı yapan bireylerde, günün geri kalan kısmında aşırı açlık hissi veya aşırı yeme hissi gibi durumlar oluşmadığı için kilo kontrolünde daha başarılı olduklarını göstermektedir. Bu yüzden, sabahları açlık hissetmiyorsanız bile, az da olsa bir şeyler yemeye çalışın. Yoğun günlerinizde elma, muz, tam tahıllı gevrek, az yağlı süt, kaymaksız yoğurt gibi besinleri kahvaltıda tüketmeyi deneyin.