Kurban bayramına özel beslenme önerileri ve bayram sonrası detoks

Sağlıklı ve formda bir bayram geçirebilmek için;

-Güne mutlaka hafif bir kahvaltı ile başlayın.

-Gün içerisinde glisemik indeksi yüksek besinleri (şeker, nişastalı, ürünler, baklava, börek, reçel, meşrubat, çikolata, bisküvi, meyve suları vb.) sınırlı tüketin.

-Şerbetli ve kızartılan tatlılar yerine sütlü tatlıları veya dondurmayı tercih edin. Bayram boyunca maksimum 2 dilim baklava tercih edilebilir.

-Kurban bayramında tercih edilen etli kavurma tüketimini azaltın. Bayram boyunca kavurma etini maksimum 8 çorba kaşığı tüketin.

-Bayram sofranızda bol miktarda sebze, meyve ve salata olsun.

-Bir öğünde aşırı besin alımı yerine az ve sık beslenin. Sağlıklı atıştırmalık alışkanlığı edinin. (Sağlıklı atıştırmalık listesini aşağıda bulabilirsiniz.)

-Çay, kahve gibi kafeinli içeceklerin tüketim miktarına dikkat edin. Şeker ve krema kullanmayın.

-Kolalı ve gazlı içecekler tüketmeyin.

-Bayramda tükettiğiniz besinlerin günlüğünü tutun. Böylece farkındalığınızı artırmış olursunuz.

-Bayrama özel hazırlanan farklı tatlıların ve yemeklerin bütününü tüketmek yerine sadece tadına bakın; böylelikle az kalori almış ve nefisinizi köreltmiş olursunuz.

Sağlıklı atıştırmalık listesi

-Yağlı tohumlar (Badem, ceviz, fındık, yerfıstığı)

-Antioksidan zengini kuru meyveler (siyah kuru üzüm, frambuaz, yabanmersini, kuru erik)

-Yulaf ezmesi ile hazırlanmış tahıllı gevrek veya müsli (yağsız süt ile)

-Haşlanmış kinoa veya karabuğday salatası

-Kefir

-Taze mevsim meyveleri

Olur da verdiğim tüyolara uymazsanız ve bayramda yemeği çok kaçırırsanız diye size iki günlük detoks menüsü hazırladım, şimdiden mutlu bayramlar diliyorum.

Bayram sonrası 2 günlük detoks etkili diyet

Sabah kahvaltısı: Mevsim meyveleri salatası (kiraz, karpuz, kırmızı erik, siyah üzüm, yeşil elma)

Ara öğün: 10 adet çiğ badem ile 1-2 fincan yeşil çay

Öğle öğünü: Haşlanmış nohutlu kuşkonmazlı mevsim salatası (Kıvırcık marul, 2-3 adet haşlanmış kuşkonmaz, ½ demet roka ve 1 küçük kase haşlanmış nohut ile yapılmış salata. Sos için; ½ yemek kaşığı zeytinyağı, ½ limon suyu, sarımsak ve pul biber kullanabilirsiniz.)

Ara öğün: 1 adet yeşil elma ile 1-2 fincan yeşil çay

Akşam yemeği: 1 kase sebze çorbası (2 adet kırmızı biber, 1 adet havuç, 2 adet domates, 5 adet yeşil soğanı az suda haşlayın. İçine baharatlar koyabilirsiniz. Blender’dan geçirin. Sıcak veya soğuk içebilirsiniz.)

Bu menüde gün içerisinde:

1 tam limonun suyu, 1 avuç maydanoz, 1 avuç dereotunu blender’dan geçirip tüketebilirsiniz. 1-2 kez tekrarlanabilir.