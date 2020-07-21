Kurban bayramına özel beslenme önerileri ve bayram sonrası detoks
Bayram tatilinde kilo almamak için bayram esnasında ve bayram öncesi beslenmenize dikkat etmeli, yemeklerde porsiyon kontrolünü sağlamalısınız.
Sağlıklı ve formda bir bayram geçirebilmek için;
-Güne mutlaka hafif bir kahvaltı ile başlayın.
-Gün içerisinde glisemik indeksi yüksek besinleri (şeker, nişastalı, ürünler, baklava, börek, reçel, meşrubat, çikolata, bisküvi, meyve suları vb.) sınırlı tüketin.
-Şerbetli ve kızartılan tatlılar yerine sütlü tatlıları veya dondurmayı tercih edin. Bayram boyunca maksimum 2 dilim baklava tercih edilebilir.
-Kurban bayramında tercih edilen etli kavurma tüketimini azaltın. Bayram boyunca kavurma etini maksimum 8 çorba kaşığı tüketin.
-Bayram sofranızda bol miktarda sebze, meyve ve salata olsun.
-Bir öğünde aşırı besin alımı yerine az ve sık beslenin. Sağlıklı atıştırmalık alışkanlığı edinin. (Sağlıklı atıştırmalık listesini aşağıda bulabilirsiniz.)
-Çay, kahve gibi kafeinli içeceklerin tüketim miktarına dikkat edin. Şeker ve krema kullanmayın.
-Kolalı ve gazlı içecekler tüketmeyin.
-Bayramda tükettiğiniz besinlerin günlüğünü tutun. Böylece farkındalığınızı artırmış olursunuz.
-Bayrama özel hazırlanan farklı tatlıların ve yemeklerin bütününü tüketmek yerine sadece tadına bakın; böylelikle az kalori almış ve nefisinizi köreltmiş olursunuz.
Sağlıklı atıştırmalık listesi
-Yağlı tohumlar (Badem, ceviz, fındık, yerfıstığı)
-Antioksidan zengini kuru meyveler (siyah kuru üzüm, frambuaz, yabanmersini, kuru erik)
-Yulaf ezmesi ile hazırlanmış tahıllı gevrek veya müsli (yağsız süt ile)
-Haşlanmış kinoa veya karabuğday salatası
-Kefir
-Taze mevsim meyveleri
Olur da verdiğim tüyolara uymazsanız ve bayramda yemeği çok kaçırırsanız diye size iki günlük detoks menüsü hazırladım, şimdiden mutlu bayramlar diliyorum.
Bayram sonrası 2 günlük detoks etkili diyet
Sabah kahvaltısı: Mevsim meyveleri salatası (kiraz, karpuz, kırmızı erik, siyah üzüm, yeşil elma)
Ara öğün: 10 adet çiğ badem ile 1-2 fincan yeşil çay
Öğle öğünü: Haşlanmış nohutlu kuşkonmazlı mevsim salatası (Kıvırcık marul, 2-3 adet haşlanmış kuşkonmaz, ½ demet roka ve 1 küçük kase haşlanmış nohut ile yapılmış salata. Sos için; ½ yemek kaşığı zeytinyağı, ½ limon suyu, sarımsak ve pul biber kullanabilirsiniz.)
Ara öğün: 1 adet yeşil elma ile 1-2 fincan yeşil çay
Akşam yemeği: 1 kase sebze çorbası (2 adet kırmızı biber, 1 adet havuç, 2 adet domates, 5 adet yeşil soğanı az suda haşlayın. İçine baharatlar koyabilirsiniz. Blender’dan geçirin. Sıcak veya soğuk içebilirsiniz.)
Bu menüde gün içerisinde:
1 tam limonun suyu, 1 avuç maydanoz, 1 avuç dereotunu blender’dan geçirip tüketebilirsiniz. 1-2 kez tekrarlanabilir.