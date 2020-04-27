Korona günlerine özel sağlıklı tarifler
Bu farklı tarifler hem kilonuzu korumanıza yardımcı olacak hem de size güzel lezzetler sunacak. Afiyet olsun…
Zencefilli-Kivili Smoothie
Hazırlama süresi: 5 dakika
Porsiyon sayısı: 2
Malzemeler
- 200 gr yarım yağlı yoğurt
- 1 kase doğranmış kivi
- 2 çorba kaşığı keten tohumu
- 1 çay kaşığı doğranmış zencefil
- 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı
- Kakule (isteğe bağlı)
Yoğurt, mango, tofu, keten tohumu, zencefil, yağ ve kakuleyi blenderdan geçirin. Püre olana kadar karıştırın.
1 porsiyon besin değeri
Enerji: 119 kalori
Protein: 10 gr
Karbonhidrat: 28 gr
Posa: 3 gr
Yağ: 1 gr
Tam Buğday Unlu ve Yabanmersinli Ekmek
Hazırlama süresi: 20 dakika
Porsiyon sayısı: 10
Malzemeler
- 1,5 su bardağı tam buğday unu
- 1 su bardağı sade yulaf ezmesi
- 1 çay bardağı yarım yağlı süt
- 2 çorba kaşığı keten tohumu
- 2 çay kaşığı kabartma tozu
- ½ çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı yarım yağlı yoğurt
- ½ çay bardağı bal
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 2 çorba kaşığı limon suyu
- 1 su bardağı yabanmersini
Fırını 200 dereceye ısıtın. Un, yulaf, süt, keten tohumu, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Ardından yoğurt, bal ve limon suyu ekleyin. İyice karıştırın ve yabanmersinlerini ekleyerek blenderdan geçirin. Bu karışımı 15 dakika pişirin. (10 parçaya bölün.)
1 porsiyon Besin Değeri
Enerji: 267 kalori
Protein: 14 gram
Karbonhidrat: 41 gram
Posa: 3 gram
Yağ: 5 gram
Tam Tahıllı Pancake
Hazırlama süresi: 10 dakika
Porsiyon Sayısı: 6
Malzemeler:
- 1 su bardağı tam buğday unu,
- 100 ml yağsız süt
- ½ çay bardağı keten tohumu,
- 1 çay kaşığı kabartma tozu,
- 1 çay kaşığı toz tarçın,
- 1 adet yumurta,
- 1,5 bardak su,
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
Un, süt, keten tohumu, kabartma tozu, tarçın ve tuzu karıştırın. Yumurta, su ve zeytinyağını ekleyip çırpın. 5 dakika dinlendirin. Pişireceğiniz tavayı orta ateşte ısıtın. Pancakelerin yapışmasını önleyecek kadar sıvı yağ ekleyerek her pancake’i pişirin.
1 porsiyon Besin Değeri
Enerji: 87 kalori
Protein: 4 gram
Karbonhidrat: 10 gram
Posa: 2 gram
Yağ: 4 gram
Avokado ve Labneli Açık Sandviç
Hazırlama süresi: 2 dakika
Porsiyon Sayısı: 1
Malzemeler
- 2 çorba kaşığı labne peyniri
- 2 tatlı kaşığı bal
- 2 dilim kızarmış tam tahıllı ekmek
- ½ ezilmiş avokado
1 porsiyon Besin Değeri
Enerji: 215 kalori
Protein: 6 gram
Karbonhidrat: 18 gram
Posa: 4 gram
Yağ: 11 gram
Esmer Pirinçli Karnabahar Salatası
Hazırlama süresi: 8 dakika
Porsiyon Sayısı: 2
Malzemeler
- 5 çorba kaşığı pişmiş esmer pirinç
- 1 kase haşlanmış karnabahar
- 6 adet çeri domates
- 2 çorba kaşığı keten tohumu
- 100 gr lor peyniri
- 2 tatlı kaşığı zeytinyağı
- 1 adet limonun suyu
Bütün içeriği karıştırın. Üzerine Limon ve zeytinyağını dökün. Salatanız hazır.
1 porsiyon Besin Değeri
Enerji: 388 kalori
Protein: 12 gram
Karbonhidrat: 15 gram
Posa: 6 gram
Yağ: 4 gram
Buharda Levrek, Kekikli Mısır unu Püresi ve Haşlanmış Bezelye
Hazırlama süresi: 2 dakika
Porsiyon Sayısı: 1
Malzemeler:
- 250 gr levrek
- 3-4 dal doğranmış maydanoz
- 2 çorba kaşığı mısır unu
- 100 ml yağsız süt
- 1 tatlı kaşığı kekik veya biberiye
- 3 çorba kaşığı haşlanmış bezelye
- Tuz, karabiber
Levreği, maydanoz, tuz ve karabiberle çeşnilendirin ve 10 dakika buharda pişirin. Mısır ununu sütle pişirdikten sonra üzerine kekiği serpin. Levreğinizi haşlanmış bezelye ve mısır unu püresi ile servis edin.
1 porsiyon Besin Değeri
Enerji: 375 kalori
Protein: 16 gram
Karbonhidrat: 28 gram
Posa: 3 gram
Yağ: 6 gram
Badem Peyniri
Hazırlama süresi: 2 dakika
Porsiyon Sayısı: 4
Malzemeler
- 200 gram çiğ badem (10-12 saat ıslatılmış)
- 1,5 çay bardağı soğuk su
- 1 diş doğranmış sarımsak
- 1 çay kaşığı deniz tuzu
- Tane karabiber
Tüm malzemeleri güçlü bir rondoda çektikten sonra süzgeçten geçirin.
1 porsiyon Besin Değeri
Enerji: 221 kalori
Protein: 22 gram
Karbonhidrat: 8 gram
Posa: 7 gram
Yağ: 8 gram
Sebzeli Tavuk Baget
Hazırlama süresi: 30 dakika
Porsiyon Sayısı: 2
Malzemeler
- 2 adet tavuk baget
- 2 çorba kaşığı mısır
- 1 adet doğranmış kırmızı veya sarı kapya biber
- 2 adet küp küp doğranmış kabak
- 100 gr mantar
- Yarım soğan
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
Baget tavukları fırında 180 derecede 15-20 dakika pişirin. Ardından soğanı zeytinyağı ile hafif kavurduktan sonra mantar, mısır, kabak ve kapya biberleri bir tavada 10 dakika soteleyerek pişirin. Bir tabağa önce sotelenmiş sebzeleri üzerine fırından aldığınız tavuk bagetlerinizi ekleyerek servis yapın.
1 porsiyon Besin Değeri
Enerji: 382
Protein: 13 gram
Karbonhidrat: 28 gram
Posa: 8 gram
Yağ: 7 gram