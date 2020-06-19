Kendiniz için sağlıklı hedefler belirleyin

Aşağıda verilen risk faktörleri için tavsiye edilen sağlıklı hedefleri belirlemek sağlıklı bir yaşam için gereklidir.

Beslenme tüyoları

-Tabağınızı sebzelerle doldurun. Tabağınızın yarısını sebze ile doldurduğunuzda bir öğünde 100 kalori kazanç sağlamış olacaksınız. Sebzeleri seçerken yeşil olanları, domates, brokoli, karnabahar, mantar ve tatlı biberleri tercih edin. Sebze yemeyi ihmal etmeyin çünkü sebzeler tansiyona iyi gelen potasyum yönünden çok zengindir.



-Kahvenizi sadeleştirin. Kahvenizde tam yağlı süt veya krema kullanmak yerine, yağsız veya az yağlı süt ile tercih ederseniz 100 kalori daha az olmuş olursunuz. Krema ve şekerden uzak durduğunuzda daha sağlıklı bir tercih yapmış olacaksınız.



-Acıktığınızda yüksek kalorili yiyecekler yerine düşük kalorili yiyecekleri tercih edin. Sağlıklı atıştırmalıkları elinizin altında bulundurun. Canınız yemek yemek yerine içecek bir şey istiyorsa su, kefir, süt, ayran veya maden suyunu tercih edin.



-Porsiyonları paylaşın. Porsiyonları çevrenizdekilerle paylaşırsanız veya sonra yemek üzere kaldırırsanız daha az kalori almış olursunuz. Böylece hem sevdiğiniz şeylerden mahrum kalmamış olursunuz hem de daha az yersiniz.



-Sosları hafifletin. Yüksek kalorili salata sosları kullanmak yerine, salatalarınızda çok az zeytinyağı, limon ve sirke ile hazırlayacağınız salata sosunu tercih edin. Bu size 100 kalori tasarruf ettirir.

-Yemek yerken yavaş olun. Midenin beyne 20 dakika içinde “doydum” sinyali verdiğini unutmayın. Siz yemeğe başladıktan ancak 20 dakika sonra doymuş hissediyorsunuz. Daha çok çiğnemeye çalışın, bu sayede daha az yer ve günde 100 kalori tasarruf edebilirsiniz.



-Öğünlerin dışında acıkırsanız, sağlıklı ve kolay hazırlanabilen atıştırmalıklar tercih edin. Örneğin 1 adet meyve, 1 kase yoğurt, yarım avokado, 1 avuç kuru meyve, 1 kaşık şekersiz fıstık ezmesi, 1 avuç yağlı tohum (badem, ceviz, fındık vb.)