D vitamini deposu besinler

Bu sebeple besinlere ek olarak takviyesini de öneriyoruz. D vitamininden en zengin olan besinleri inceleyelim:

Güneş: D vitamini en çok gün ışığında yer alır. Daha doğrusu vücudumuz güneş ışığı ile birlikte D vitamini üretimini artırıyor. Gün içerisinde minimum 30 dakika güneş ışığından faydalanmak gerekiyor.

Sardalya: Bu küçük balıklar hem kalsiyum hem D vitamini bakımından çok zengin. 3 sardalya kuyruğu bir bardak süte eşdeğer.

Somon: Kalp dostu omega-3 asitleri barındırmasıyla bilinen somon, D vitamini ihtiyacınızı da %100‘e yakın karşılıyor. 1 orta boy somon dilimi yaklaşık 988 IU D vitamini içerir.

Karaciğer: D vitamininden çok zengindir. 1 kaşık karaciğer 448 IU D vitamini içerir. Günlük ihtiyacın %56'sını karşılar.

Portakal suyu: Zenginleştirilmiş 1 su bardağı taze portakal suyu 100 IU D vitamini içeriği ile günlük ihtiyacın %12'sini karşılar.

Süt: Kalsiyum deposu inek sütü aynı zamanda D vitaminin önemli kaynaklarından biridir. 1 su bardağı inek sütü 115–130 IU D vitamini içerir.

Günlük D vitamini gereksinimi