MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriDeniz Berksoy D vitamini deposu besinler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Deniz Berksoy>D vitamini deposu besinler
Yazarlar
Fotoğraf: Alamy
03.07.2020 - 16:56, Son Güncelleme:

D vitamini deposu besinler

Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
Uzman Diyetisyen
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
info@denizdiyet.com
D vitamini deposu besinler
Abone Olgoogle-news

Günlük D vitamini ihtiyacı ortalama 10-20 mcg (400-800 IU) 'dır. Birçok besinde bulunmasına rağmen D vitamini eksikliği toplumumuzda sıklıkla görülüyor.

Bu sebeple besinlere ek olarak takviyesini de öneriyoruz. D vitamininden en zengin olan besinleri inceleyelim:

Güneş: D vitamini en çok gün ışığında yer alır. Daha doğrusu vücudumuz güneş ışığı ile birlikte D vitamini üretimini artırıyor. Gün içerisinde minimum 30 dakika güneş ışığından faydalanmak gerekiyor. 

Sardalya: Bu küçük balıklar hem kalsiyum hem D vitamini bakımından çok zengin. 3 sardalya kuyruğu bir bardak süte eşdeğer.

Somon: Kalp dostu omega-3 asitleri barındırmasıyla bilinen somon, D vitamini ihtiyacınızı da %100‘e yakın karşılıyor. 1 orta boy somon dilimi yaklaşık 988 IU D vitamini içerir.

Karaciğer: D vitamininden çok zengindir. 1 kaşık karaciğer 448 IU D vitamini içerir. Günlük ihtiyacın %56'sını karşılar.

Portakal suyu: Zenginleştirilmiş 1 su bardağı taze portakal suyu 100 IU D vitamini içeriği ile günlük ihtiyacın %12'sini karşılar.

Süt: Kalsiyum deposu inek sütü aynı zamanda D vitaminin önemli kaynaklarından biridir. 1 su bardağı inek sütü 115–130 IU D vitamini içerir.

Günlük D vitamini gereksinimi

  • 70 Yaş: 600 IU
  • 71 yaş ve üzeri: 800 IU

 

False
Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
Uzman Diyetisyen
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Tarihi geçen güneş koruyucu kremi ciltte hasara neden olur mu?
Trombositopeni'ye dikkat! Vücutta kırmızı ve mor lekeler varsa…
Obezitenin kas iskelet sistemi üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
Minikler için şıklık arayanların yeni online mağazası