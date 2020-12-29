Yeni yıla “farkında” başlamak
2020’de koronavirüs adında bir eğitmenle tanıştık ve bize büyük dersler verdi. İç dünyamıza dönüp yönümüzü tayin edebilmemize yardımcı olacak bir yığın ipucu bıraktı. Bu ipuçlarını toplayarak anlam arayışında olanlar ve kendilerine farkındalık payı çıkaranlar, ruhsal gelişimini arttırmaya yönelik ciddi bir aşama kaydetti.
2021’e “farkında” başlamak, olumsuzluklar karşısında bir-sıfır önde olmak anlamına geliyor. Bu yolda rehberlik edecek, otuzar maddelik iki tane farkındalık listesi oluşturdum. Size düşen, “Geliştireceğim nitelikler” ve “Terk edeceğim eğilimler” başlıklı -birbirinin sağlaması niteliğinde olan- iki ayrı listenin maddelerini, kendi hayatınıza göre özelleştirmek. Eğer içlerinde sizin ruhsal ihtiyaçlarınızı yansıtan maddeler varsa, onları hiç değiştirmeden listenize ekleyebilirsiniz. Burada mühim olan, farkındalık için kendinize özel vakit ayırmanız ve daha iyiye evrilmek adına çaba göstermenizdir.
Geliştirilecek nitelikler
Beş duyu organını kullanarak keyifli anlar yakalamak
Duygu farkındalığı için kısa molalar vermek
Fayda getiren işlerde istikrarlı olmak
Fayda getirmeyen şeyleri tespit edip, onlardan uzaklaşabilmek
İtiraz etmeye çekinmemek
İş birliğine ve takım çalışmasına yatkın olmak
Paylaşımcı olmak
Kendini geliştirmek için her gün yeni bir şeyler öğrenmek
Yeniliklere ve değişime açık olmak
Alışılmışın dışında fikirler üretmeye çalışmak
Çalışma planı oluşturmak ve buna uymak
İçsel yolculuk temalı okumalar yapmaya ve meditasyon gibi uygulamalara günlük planda yer vermek
Kırıcı bir tutum sergilemeden, iletişimde açık sözlü olabilmek
Hoşa gitmeyen davranışlar için nazikçe uyarı yapabilmek
Affedici olmak
Empati kurmak
İnsanlara yardım etmek
Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmak
Alçakgönüllü olmak
Hataları kabule geçmek
Öncelikleri iyi belirlemek
İyi okur olma yolunda ilerleme sağlamak ve edebiyatın amacı hakkında düşünmek
Uyku düzeni kurarak, doğru beslenerek, sağlıklı yaşam ritüellerine sahip olmak
Doğanın içinde zaman geçirmek, yürüyüş yapmaya vakit ayırmak
Esnek olmak
Huzur kaynaklarını belirlemek ve onları beslemek
Öz saygı kavramını geliştirmek, öz şefkati yüceltmek
Yaşanan durumlarda mantık kurma yeteneğini kaybetmemek
Özel olduğunun farkına varmak
Öz güvenli olmak ve yalnızken kendine yetebilecek gücü içinde bulabilmek
Terk edilecek eğilimler
Sabırsızlık, her şeyin anında çözülmesini beklemek
Çabuk pes etmek
Fevri çıkışlarda bulunmak
Abartılı tepkiler vermek
Anlamaya çalışmak yerine yargılamak
Başkalarının hayatını gereğinden fazla merak etmek veya irdelemek
Yapılacak işlerde bir türlü harekete geçememek, atalete kapılmak
Kibirli davranmak
Her şeyi kontrol altında tutma ve herkesi yönetme isteği duymak
Tam olarak bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmek
Ayrıntılarla fazla vakit kaybedip bütünü kaçırmak
Olumsuz beklentiler içinde olmak, karamsarlık
Hayatı başkalarının taleplerine göre şekillendirmek
Diğerlerinin fikirlerini gereğinden fazla önemsemek
Eleştirilerin motivasyon kaybı yaratmasına izin vermek
Bir şeyleri iyileştirme imkânı olmasına rağmen, boş vermişlik hissiyle hareket etmek, umursamazlık
İnsanlara sürekli mağdur durumda olduğunu söylemek
Sigara ve bunun gibi zararlı alışkanlıklar
Başkalarına bağımlı olmak
Güvensizlik duygusu taşımak
Enerjisinin iyi gelmediğine emin olduğunuz kişilerle -mecbur olmadığınız halde- görüşmeye devam etmek
Kararsızlık
Kuruntulara kapılmak
Ben merkezli davranmak
Yaşça küçük insanlardan bir şeyler öğrenmeye kapalı olmak
Uzlaşmaya direnmek ve inatçılık etmek
İstediği olmayınca çirkinleşmek
İnsanlara baskı yapmak, ısrarcı olmak
Başarısız olunca kendini aşağılamak veya başkalarına karşı yıkıcı eleştirilerde bulunmak
Diğerlerinin de kendisi gibi düşünmesini beklemek
Olumsuz duygulardan arınıp, ruhun saf haline hizmet eden bir felsefeyi benimseyerek huzuru yakalayacağınız bir yıl diliyorum. İyi niyet, vicdan ve sevgi ile…