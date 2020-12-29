Yeni yıla “farkında” başlamak

2021’e “farkında” başlamak, olumsuzluklar karşısında bir-sıfır önde olmak anlamına geliyor. Bu yolda rehberlik edecek, otuzar maddelik iki tane farkındalık listesi oluşturdum. Size düşen, “Geliştireceğim nitelikler” ve “Terk edeceğim eğilimler” başlıklı -birbirinin sağlaması niteliğinde olan- iki ayrı listenin maddelerini, kendi hayatınıza göre özelleştirmek. Eğer içlerinde sizin ruhsal ihtiyaçlarınızı yansıtan maddeler varsa, onları hiç değiştirmeden listenize ekleyebilirsiniz. Burada mühim olan, farkındalık için kendinize özel vakit ayırmanız ve daha iyiye evrilmek adına çaba göstermenizdir.

Geliştirilecek nitelikler

Beş duyu organını kullanarak keyifli anlar yakalamak

Duygu farkındalığı için kısa molalar vermek

Fayda getiren işlerde istikrarlı olmak

Fayda getirmeyen şeyleri tespit edip, onlardan uzaklaşabilmek

İtiraz etmeye çekinmemek

İş birliğine ve takım çalışmasına yatkın olmak

Paylaşımcı olmak

Kendini geliştirmek için her gün yeni bir şeyler öğrenmek

Yeniliklere ve değişime açık olmak

Alışılmışın dışında fikirler üretmeye çalışmak

Çalışma planı oluşturmak ve buna uymak

İçsel yolculuk temalı okumalar yapmaya ve meditasyon gibi uygulamalara günlük planda yer vermek

Kırıcı bir tutum sergilemeden, iletişimde açık sözlü olabilmek

Hoşa gitmeyen davranışlar için nazikçe uyarı yapabilmek

Affedici olmak

Empati kurmak

İnsanlara yardım etmek

Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmak

Alçakgönüllü olmak

Hataları kabule geçmek

Öncelikleri iyi belirlemek

İyi okur olma yolunda ilerleme sağlamak ve edebiyatın amacı hakkında düşünmek

Uyku düzeni kurarak, doğru beslenerek, sağlıklı yaşam ritüellerine sahip olmak

Doğanın içinde zaman geçirmek, yürüyüş yapmaya vakit ayırmak

Esnek olmak

Huzur kaynaklarını belirlemek ve onları beslemek

Öz saygı kavramını geliştirmek, öz şefkati yüceltmek

Yaşanan durumlarda mantık kurma yeteneğini kaybetmemek

Özel olduğunun farkına varmak

Öz güvenli olmak ve yalnızken kendine yetebilecek gücü içinde bulabilmek

Terk edilecek eğilimler

Sabırsızlık, her şeyin anında çözülmesini beklemek

Çabuk pes etmek

Fevri çıkışlarda bulunmak

Abartılı tepkiler vermek

Anlamaya çalışmak yerine yargılamak

Başkalarının hayatını gereğinden fazla merak etmek veya irdelemek

Yapılacak işlerde bir türlü harekete geçememek, atalete kapılmak

Kibirli davranmak

Her şeyi kontrol altında tutma ve herkesi yönetme isteği duymak

Tam olarak bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmek

Ayrıntılarla fazla vakit kaybedip bütünü kaçırmak

Olumsuz beklentiler içinde olmak, karamsarlık

Hayatı başkalarının taleplerine göre şekillendirmek

Diğerlerinin fikirlerini gereğinden fazla önemsemek

Eleştirilerin motivasyon kaybı yaratmasına izin vermek

Bir şeyleri iyileştirme imkânı olmasına rağmen, boş vermişlik hissiyle hareket etmek, umursamazlık

İnsanlara sürekli mağdur durumda olduğunu söylemek

Sigara ve bunun gibi zararlı alışkanlıklar

Başkalarına bağımlı olmak

Güvensizlik duygusu taşımak

Enerjisinin iyi gelmediğine emin olduğunuz kişilerle -mecbur olmadığınız halde- görüşmeye devam etmek

Kararsızlık

Kuruntulara kapılmak

Ben merkezli davranmak

Yaşça küçük insanlardan bir şeyler öğrenmeye kapalı olmak

Uzlaşmaya direnmek ve inatçılık etmek

İstediği olmayınca çirkinleşmek

İnsanlara baskı yapmak, ısrarcı olmak

Başarısız olunca kendini aşağılamak veya başkalarına karşı yıkıcı eleştirilerde bulunmak

Diğerlerinin de kendisi gibi düşünmesini beklemek

Olumsuz duygulardan arınıp, ruhun saf haline hizmet eden bir felsefeyi benimseyerek huzuru yakalayacağınız bir yıl diliyorum. İyi niyet, vicdan ve sevgi ile…