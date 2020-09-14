Yeni nesil liderlik stratejileri nelerdir?

İyi bir liderin, sürdürülebilir ilişkiler kurması ve onu başarılı kılacak yeni stratejileri hayatına geçirmesi gerekiyor. Eğer bir alanda liderlik ediyor veya etmeyi tasarlıyorsanız; aşağıda sıralamış olduğum maddeleri okuduktan sonra bazı konularda eksikliğiniz olduğunu tespit edebilir ve bu yönlü gelişim sağlayabilirsiniz.

İşte günümüz liderlik stratejileri:

- İstediğinizi yaptırmak için hipnotik dil kalıpları kullanın



İtirazların önüne geçmek istiyorsanız; gizli dil kalıpları üzerinde çalışıp, hipnotik gücü olan konuşmalar yapın. Örneğin; sizden bilgi saklayan kişiye “Benimle bu konuyu konuşmak istemiyorsan konuşma ama konuşmak istersen seni her zaman dinlerim” deyin. Böylelikle “konuşma” kelimesindeki "–ma" olumsuz ekiyle, karşınızdaki kişinin bilinçaltını ters yönlü etkileyerek, konuşma güdüsü vermiş olun. İkna edeceğiniz hususun olumlu kısmını ele alıp “Böyle yaptığın zaman neler olabileceğini bir düşün” cümle kalıbını kullanın ve hayal kurdurtma tekniğiyle karşınızdakinin zihnini ele geçirmeye başlayın. “Şu işi bir an önce bitir!” demek yerine, işin bitmediğini bildiğiniz halde “Şu işi bitirdin mi?” diye sorun. Konuşmanıza “Akıl vermek gibi algılama” diyerek başlayın ve karşınızdaki kişiye sizi dinlerken öncelikli olarak samimiyetinizi düşündürmüş olun. Bahsettiğim yöntemler, insanları belli bir ruh haline sokmak için kullanılan gizli hipnoz yöntemleridir.

- Risk analizini meleklerle yapın



Kısa vadeli kazançlar için uzun vadeli kayıplar vermeyin. İşin püf noktası, iş ve sosyal yaşamdaki her türlü girişiminizi sonuç odaklı yapmaktır. Bunun için kısa bir süre hayal gücünüzden faydalanın ve biri beyaz diğeri siyah iki melekle konuşun. Beyaz melek, size, işin sonundaki kazanımları anlatsın. Siyah melek ise kaybedebileceklerinizi özetlesin. Siz terazi olun ve kararınızı buna göre verin.

- Mobbing uygulamanın bir suç olduğunu unutmayın



Psikolojik taciz, tehdit, aşağılamak, dalga geçmek, yok saymak, aşırı iş yükü veya alan dışında işler vermek gibi etik kurallara uymayan, bezdirmeye ve motivasyon düşürmeye yönelik hiçbir davranışı sergilemediğinize emin olun. Kimse bu davranışları sineye çekmek zorunda değildir ve dava açma hakları vardır. Hukuki süreç başlatmaları için altı ay süreyle bu davranışlara maruz kalmış olmaları ve ispat edecek kaynaklar sunmaları yeterlidir.

- Egonuzu değil yardımseverliğinizi ön plana çıkarın



Nasıl bir başarı elde etmiş olursanız olun, asla kendinizi övmeyin. Bu, ego kontrolü sağlamanız için gerekli olan şeylerin başındadır. Öne çıkan yönlerinizi insanların fark etmesi için onların gelişimlerine katkı sağlayın, farkındalık kapıları açın ve zamana bırakın.

- Kusursuzu oynamayın



Kusurlarınızı dile getirmekten çekinmeyin. Sanılanın aksine bunu yapmanız sizi insanların gözünde küçük düşürmez; aşina ve samimi biri yapar.

- Mutlak barışı sağlayın



Bir problemle karşılaştığınızda “neden” değil “nasıl” diye sormak, sorunu diplomatça çözmenin ve kavgayı dizginlemenin en kestirme yoludur. “Neden böyle oldu?” yerine “Bu nasıl oldu?” dediğinizde; hem sorunun tam olarak ne olduğunu, hem de sebebini anlarsınız. Eğer “Neden?” sorusu size yöneltilirse de konuşmanıza “Bakın, ben size nasıl olduğunu anlatayım” diyerek başlayın. Uzlaşmaya varmak, karşınızdaki kişinin empati geliştirmesini sağlamak için davranışın nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi gerekir. Sadece karşınızdaki insanları değil, iç sesinizi de bu yönlü yönetin ve kendinize “nedenlerle” değil “nasıllarla” seslendiğinize emin olun. “Bu işi neden başaramıyorum?” yerine “Bunu nasıl başarabilirim?” soru kalıbını kullanın.

- Kişisel gelişim ve psikoloji eğitimlerine katılın



Kişisel gelişim ve psikoloji alanlarındaki eğitimlere katılım gösterin. Öğrendiklerinizle insanlara rehberlik edin. Unutmayın ki sadece mesleki yeterliliğiniz sizi insan ilişkilerinde daha başarılı bir kişi yapmaz.

- Kendinize “Misyonum nedir?” diye sorun



Misyonunuzu sorgularsanız, varoluş amacınıza hizmet edip etmediğinizi anlarsınız ve bu yönlü faaliyetlerinizi gözden geçirirsiniz.

- Kişisel vizyonunuz baştan belli olsun



Beş yıl sonraki “siz”e bir başarı hikâyesi yazın. Bu bir somutlaştırma çalışmasıdır ve uygulamanız; belirsizliğin yarattığı gerilimi ortadan kaldırarak, hedeflediğiniz yolda karşınıza çıkması muhtemel olan zorluklara karşı direncinizi yükseltir. Gelecek başarı hikâyenizi motivasyon kaynağı olarak kullanın.

- Sinerji yaratın



Gündemi ve alanınızla ilgili gelişmeleri takip etmekle yetinmeyin. Beklenenin en iyisini yapan değil, yeni bir model geliştirip kararlılıkla uygulamaya sokan kişi olun. İnovasyon akımı yaratmak için mevcut durumlara farklı sorular yönelterek değişik açılardan ele alın ve algınızı geliştirmeye çalışın.

- Özgün olun



Kendi tarzınızla ün salın. İnsanların sizi rehber olarak tanımlamasını sağlayın. Yol gösterici olun ve taklitçi olmayan fikirler sunun.



- İnsanlara değer verin ve bunu belli edin



İnsanlara değer verdiğinizi göstermenin en etkili yolu iyi bir dinleyici olmanızdır. Sözlerini kesmeyin ve karşınızdaki kişi henüz sözünü tamamlamamışken, kafanızda vereceğiniz yanıtı tasarlamayın. Cevap verebilmek için değil, anlamak için dinlemeniz gerekir. İnsanların sesini duymak, sorunlarına ve hislerine karşı duyarlı olmaktan geçer. Onları dinlerken ruhsal durumlarını analiz etmeye çalışın. Karşınızdakinin ne hissettiğini anladığınızda, katılmıyor olsanız dahi, anlaşılmanın huzurunu yaşatarak idare kontrolünü elinizde tutmuş olursunuz. “Böyle hissettin değil mi, şöyle düşündün değil mi?” diyerek, derinliğinizi belli edin. Ardından anlatılan şeyi kısaca özetleyip “Doğru mu anladım?” diye sorarak, teyit isteyin. Konuşma sırası size geldiğinde gözlemlerinizi aktarın ve çözüm üretirken kendi tecrübelerinizden bahsederek konuyu kendinize çevirmemeye dikkat edin.

- Kimseyle din ve siyaset konularını tartışmayın



İnsanların görüşlerine saygı duymak yetmez, çoğu kişi için kırmızı çizgi olan bazı konulara sosyolog gözüyle bakmanız gerekir. Destekledikleri veya inandıkları şeyler için abartılı veya saldırgan bir tutumda bulunmadıkları takdirde, kimseye müdahalede bulunmayın.

- Özel hayatın gizliliğini koruyun



Özel sorunlarınızı sadece uzmanlarla konuşun. Aksi takdirde; hem insanlara güveninizi ve iyi niyetinizi kullanabilecekleri kozlar vermiş olursunuz, hem de otoriteniz azalır. Ayrıca başkalarının hayatları hakkında konuşmanız veya dedikodu yapılan ortamlarda bulunarak kulak kabartmanız da itibar kaybı yaratır.

- Saygısız davranışları saygıyla yönetin



İnsanlar bazen farkında olmadan hoşa gitmeyecek şeyler söyleyebilir ve saygı sınırını aşabilirler. Onları nazikçe uyarmanın yolu söylediklerini duymamış gibi yaparak tekrarlatmaktır. Tepkisiz şekilde “Anlayamadım, bir daha söyler misin?” diye bir soru yönelttiğinizde, karşınızdaki kişi eğer bu davranışı kötü niyetle yapmadıysa, haksız bir tutum sergilediğinin farkına varıp geri adım atacaktır.

- Niyete bakın



Çevrenizdeki insanlara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşırken, bunu mevcut durum her ne ise daha iyiye götürmek amacıyla yaptığınızdan emin olun. Ayrıca diğer insanların size yönelttiği eleştirileri de aynı amaç doğrultusunda değerlendirin. Art niyetli bulduklarınızı ciddiye almayın, diğerlerini gelişiminiz için kullanın.

- Seçenek sunarak işbirliği yapın



Emir verir ifadeler kullanmak yerine “Şunu mu tercih edersiniz, yoksa bunu mu?” diye sorarak yönlendirme yapın. Aslında yapmayı tercih etmeyecekleri şeyleri seçenek bazında sunduğunuzda albeni kazandırmış olursunuz. Üstelik insanlara işin bir parçası olduklarını hissettirirsiniz ve böylelikle aidiyet duymalarını sağlarsınız.

- Teknolojik içerik kanallarından birine üye olun



Son teknolojik gelişmeler hakkında bilginiz olsun. Milli ve yabancı fütüristlerin makalelerini okuyun.

- Genel kültürünüzü konuşturun



Her ay yetersiz olduğunuz bir konu seçip o konuda yeterli bilgiye sahip olun. Örneğin; ülkelerin başkentlerini, bayraklarını ve dünyanın neresinde olduklarını öğrenin. Mutlaka okunması gereken kitapların bir listesini çıkarın ve günde en az yarım saatinizi okumaya verin. Okuduğunuz kitapları yorumlayın. İşiniz için gerekli olmasa da yabancı dil öğrenin. Film izledikten sonra hakkında yapılan yorumları okuyarak kendi düşüncelerinizle karşılaştırın. Kültürel etkinliklere online bile olsa katılmaya çalışın. Beğendiklerinizi insanlara tavsiye edin ve fikir alışverişinde bulunun.

- Antipatik olmayın



İnsanları azarlamadan ders verin. Sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedefleyin. Hata yapan birinin davranışını, kırıcı olmadan ve sesinizi yükseltmeden şekillendirme yoluna gittiğinizde, kalıcı çözüm sağlamış olursunuz. Hatalı kişiye “Bu hatadan kendine ne ders çıkardın?” diye sorup, içselleştirmesini sağlayın. İnsanları düşünmeye çağırın. Davranışı düzeltmek ve tekrarının yaşanmaması için atılması gereken adımlar hakkında konuşturun.

- Motivasyon için sosyal etkinlikler icat edin



İş dışında keyifli anılar biriktireceğiniz organizasyonlara imza atarsanız; hem takım ruhunu aktivite edersiniz, hem de o takımın lideri olduğunuzu tüm üyelerin bilinçaltına bir kez daha işlemiş olursunuz. Bu organizasyonları bir ödül sistemi olarak düşünebilirsiniz. Ancak yeterli gelmez. İnsanların işlerini severek yapması için teşvik etmeniz gerekir. Onlara tamamladıkları işler veya pozitif davranışları için olumlu geri bildirimlerde bulunmayı ihmal etmeyin. Takdir edilmeyen çalışanlar zamanla yaptıkları işten soğurlar.

- Verdiğiniz sözleri unutmayın



Güvenilir bir kişi olduğunuzun en önemli göstergelerinden biri, verilmiş sözlerinizi yerine getirmenizden ziyade; onları hatırlıyor olmanızdır. Bazen öngörülemeyen sorunlar baş gösterip, sözlerinizi yerine getirmenize engel olabilir. Ancak bunu nazikçe izah ederek ve özür dileyerek bildirmezseniz, karşınızdaki kişi, sizin güvenilmez biri olduğunuzu düşünecektir. Verdiğiniz sözlerin sorumluluğunu almanız, olumlu veya olumsuz sonuç bildirimi yapmamız gerekir.

- İnsanları örgütlemeden önce potansiyellerini keşfedin



Zaman yönetimi ve etkinlik sağlamak için ilk şart, görev dağılımının doğru yapılmasıdır. İnsanların hangi alanlarda güçlü olduğunu ve hangi alanlarda gelişim göstermesi gerektiğini tespit edin. Yeteneklerini değerlendirmek için gözlem yaparak notlar alın ve bu notları geri bildirim olarak onlarla paylaşın ki potansiyellerini kendileri de görebilsinler. Ayrıca belli periyotlarda anket düzenleyin. Kişilik envanterleri ve yetenek testlerinden faydalanabilirsiniz. Bunlar insanları daha iyi tanımanızı ve doğru yönlendirmelerde bulunmanızı sağlayacaktır. Örneğin; operasyonel süreçlerde çalışan ama dışa dönük, iletişim becerisi ve satış ikna kabiliyeti yüksek birini, satış ekibine dahil ederek etkinliğini arttırmış olursunuz.

- Rakiplerinizi izleyin



Rakiplerinizi izlemeniz, yanlış veya eksik yaptığınız şeyleri tespit etmenizi sağlar. Kıyaslama yaparak hangi noktada olduğunuzu fark eder, iyileştirmeniz gereken hususlara adapte olursunuz. Hem otokontrol sağlar, hem de yeni gelişmeler hakkında bilgi toplarsınız.

- Görgü kurallarına hâkim olun



“Zaten hepsini biliyorum!” demeyin, kuralları gözden geçirmenizde fayda var. Çünkü kural ihlali yapmanız, saygınlık kaybettirir ve yeterince uygar olmadığınızı gösterir.

- Beden dilinizi doğru kullanın



Ne söylerseniz söyleyin, eğer beden dilinizi yönetmeyi bilmiyorsanız içsel durumunuzu ele verirsiniz. Sözleriniz ve beden diliniz ters yönlü işaret veriyorsa, çelişki yaratıp güven kaybedersiniz. Eğer endişeli bir ruh halindeyseniz ve karşınızdaki insanın olumlu bir beden diline sahip olduğunu gözlemlediyseniz; o kişinin beden dilini yansıtmayı deneyin. Örneğin; kolları masanın üzerindeyse, siz de öyle yapın. Konuşma hızınızı ona göre ayarlayın. Omuzlarının nasıl durduğuna bakın ve aynısını yapın. Duruşunuzla, bakışlarınızla, ilginizi ve samimiyetinizi belli edin. Endişesiz, doğal bir tutum sergilemek için jestlerinizi küçültün.

- Bırakın öz güveniniz konuşsun



Öz güven eksikliği yaşadığınızda, kendinizi başarmak istediğiniz şeyi başarmış olarak hayalleyin. Hatta bir adım daha ileri giderek başarmış gibi davranın. Destek ihtiyacı duyuyorsanız, o zaman mizaha yaslanın. Ancak bunu yaparken kimseye karşı kırıcı olmamaya ve argo kullanmamaya dikkat edin. Eğer insanları güldürmeyi başarırsanız hem öz güveniniz en yüksek seviyeye çıkar, hem de insanların gözünde sempati kazanırsınız. Mizah yaratmak için sizi güldüren şeyleri düşünebilir veya herkesçe tanınan isimlerin başlarından geçen komik olayları araştırarak, konunuzla ilgili kısımları kırptığınız gibi aktarabilirsiniz.

- Etkili konuşma becerinizi geliştirin



Doğru tonlama ve vurgulama yaparak konuşmanızı monotonluktan sıyırın. Sesinizi vurgu yapacağınız yerlerde yükseltin, sonrasında alçaltın. Kaygılı olduğunuzu hissediyorsanız; gülümseyen bir yüz ifadesi takınıp, konuşma hızınızı düşürerek kontrol sağlayın. Konuşma öncesinde detaylı bir hazırlık ve prova yapın. İnsanlara sorular sorarak onları konuya dahil edin. Böylelikle konsantrasyon sürelerini uzatmış olursunuz. Anlatacaklarınızı zihninizde derlerken, ilgi çekici yönlerini ön plana çıkarın. Doğru telaffuzlarda bulunduğunuza, dilinizi doğru kullandığınıza emin olun. Gerekiyorsa diksiyon dersi alın.

- Tavsiye alın



Yaptığınız bir konuşmanın sonunda “Önerileriniz var mı?” diye sormanız, karşınızdaki kişilerin kendilerini önemli hissetmelerine sebep olarak, işlerine daha çok bağlanmalarını sağlar. En önemlisi de katkı sağlamasına izin verdiğiniz kişilerin kalplerini kazanmış olursunuz.

Yukarıdaki maddeleri uyguluyor olmanız, sadece iş hayatınızda değil; özel yaşantınızda da iletişimde çekicilik sağlama yolunda size ışık tutacaktır. Cezbedici bir yansıma vermek, diğer insanların bir adım önünde yer almak ve bulunduğunuz her ortamda saygı uyandırmak için iletişim becerileri kazanmanız gerekir.