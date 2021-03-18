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GeriDemet Baykal Uzaklaşmanız gerekenler
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Haberler>Yazarlar>Demet Baykal>Uzaklaşmanız gerekenler
Yazarlar
18.03.2021 - 10:32 |  Son Güncelleme:

Uzaklaşmanız gerekenler

Demet Baykal
Demet Baykal
Yaşam Koçu
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Demet Baykal
Demet Baykal
demetbaykalofficial@outlook.com
Uzaklaşmanız gerekenler

Toksik ilişkileri sonlandırmayı normalleştirip, öz saygınızı yüceltebilirsiniz. Kendinize olan saygınız; sizi üzen, yıpratan veya bunları yapabilecek tıynetteki kişilerden uzaklaşma nedeniniz olsun.

Mühim olan öngörü yeteneğinizi geliştirerek, henüz problem hâline gelmemiş şeylerin önüne set çekebilmenizdir. Bu yüzden, aşağıda sıraladığım davranışları sergileyen kişilerden uzaklaşmanız, onlarla herhangi bir husumete karışmamış olsanız dahi yararınıza olacaktır. Eğer bu kişilerden uzaklaşma ihtimaliniz yoksa ya iletişiminizi en az seviyeye çekin ya da yok sayarak, aldırış etmeyerek kendinizi korumaya alın.

Uzaklaşmanız gereken kişiler:

• Cinsiyetçi ve ırkçı tutumlar sergileyen, vicdan algısı yeterince gelişmemiş olanlar,
• Sizi sürekli birileriyle kıyaslayan, değiştiremeyeceğiniz şeyleri ve fiziksel özelliklerinizi eleştirenler,
• Her konuda sizi haksız bulanlar,
• Sizi tanımak yerine, olduğunuzun çok dışında birine büründürmek için uğraşan; giyim tarzınızı, inançlarınızı, arkadaşlarınızı, seçimlerinizi değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunanlar,
• İhtiyaçlarınızı umursamayan ve sizin için önem arz eden şeylere değer vermediğini hissettirenler,
• Konuşmak istemediğiniz bir konuyu sürekli gündeme getirerek, çiğ bir merak sergileyen, ısrarcı ve anlayışsız davrananlar,
• İstediği olmadığında öfke kusanlar,
• Bir başkasının sırrını size anlatanlar,
• Hak ettiğinizden daha azına tahammül etmenizi isteyenler,
• “Yapamazsın, edemezsin” gibi sözlerle girişimlerinizin önüne geçmeye çalışarak, öz güveninizi düşürenler,
• Sizinle rekabete girdiğini hissettirenler,
• Sizi kendine muhtaç olmakla suçlayanlar,
• Her şeyin kendisiyle ilgili olduğunu düşünen, diğer insanları kendinden aşağıda görenler,
• Söylediği şeyleri sorguladığınızda küstahlaşanlar,
• Anlamadığınız bir şeyi sorduğunuzda size “aptal” muamelesi yapanlar,
• Tavsiyenizi aldıktan sonra fikrinizi aşağılayarak, sizi yetersiz hissettirenler,
• Herhangi bir mazeret bildirmeden ara sıra ortadan kaybolanlar,
• Birden fazla şans vermiş olmanıza rağmen hatalarından dönmeyenler,
• Konuştuğunuzda sizi dinlemek için gerekli sabrı ve özeni göstermeyenler,
• Size karşı sesini yükselten, gereksiz ve sert tepkiler verenler,
• Baş başayken başka, diğer insanların yanındayken başka davranıp, sizi şaşırtanlar,
• Kendine veya size karşı güvensiz olanlar,
• Sizi kontrol etmeye çalışanlar,
• Güzel şeylerin farkında olmayıp enerjinizi aşağı çekenler,
• Sorun olarak gördüğü şeylere çözüm sunmanıza rağmen en ufak bir çaba göstermeyip sürekli aynı şeylerden şikâyet edenler,
• Kimsenin iyiliği için mutluluk duymayan, sürekli bir yargılama ve olumsuz eleştiri yapma eğiliminde olanlar,
• Üzgün olduğunuz zamanlarda destek verici sözler sarf etmelerine rağmen sevincinizi yeteri kadar paylaşmayan, başarılı olduğunuzda sizi içtenlikle tebrik etmeyenler.

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Demet Baykal
Demet Baykal
Yaşam Koçu
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