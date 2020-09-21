SWOT analizi ile yaşam sürecinizi etkinleştirin

SWOT analizi; güçlü yönlerinizi keşfedip fayda üretmek için kullanmak, hedeflerinizi gerçekleştirmek, kendinizi veya işletmenizi daha iyi bir konuma taşımak amacıyla başvurabileceğiniz bir değerlendirme yöntemidir. Kişisel ya da kurumsal gelişim için yapılabilen SWOT analizi, akılcı çözümler elde etmenizi sağlar.

SWOT analizi kim tarafından kullanılır?

Genellikle şirketlerin insan kaynakları departmanı tarafından, iş süreçlerinin geliştirilmesi için kullanılır. Geribildirim ışığında, çalışanlar hakkında bilgi sahibi olmak ve gelişim ihtiyacının tespit edilmesi açısından kritik önem taşır. Kişisel olarak uyguladığınızda ise tasarılarınızı gerçekleştirmek için bulunduğunuz noktayı fark etmenizi, potansiyelinizi keşfetmenizi, fırsatları ve riskleri görmenizi sağlayacak bir farkındalık çalışmasına dönüşür.

SWOT kelime olarak ne anlama gelir?



SWOT kelimesi, İngilizce kelimelerin baş harfleri alınarak ortaya çıkmıştır.

Dört aşamalıdır, her harfin temsil ettiği şey farklıdır.

S (Strength): Güçlü yönlerinizi

W (Weakness): Zayıf bulduğunuz yönlerinizi

O (Opportunity): Önünüzde duran fırsatları

T (Threat): Tehdit olarak görebileceğiniz şeyleri temsil eder.

Dört aşamalı SWOT analizinin amaçları nelerdir?

Birinci aşama: Güçlü yanlarınızı keşfedip potansiyelinizi arttırtmak amacını taşır.

İkinci aşama: Zayıf yanlarınızı güçlendirmek için nelerin gerekli olduğunu tespit edip üzerine eğilmenizi sağlar.

Üçüncü aşama: Fırsatları ortaya çıkarma ve kullanma konusunda atılacak adımları belirlemenize olanak tanır.

Dördüncü aşama: Tehditleri etkisiz hale getirecek stratejiler geliştirmenize yardımcı olur.



SWOT analizi nasıl yapılır?

SWOT kelimesini oluşturan her harfin temsil ettiği anlam, sorular eşliğinde tek tek ele alınarak belirlenir ve değerlendirilir. Kişisel analiz bazında oluşturduğum aşağıdaki soruları, dilerseniz kurumsal olarak da uyarlayabilirsiniz. Sorular üzerinde etraflıca ve objektif olarak düşünmeyi, not alarak ilerlemeyi unutmayınız.

S (Strength): Güçlü yönler



• Hiç kimsenin başaramadığı bir işi başarmışlığınız var mı?

• Kendinizde üstün bulduğunuz karakter özellikleriniz nelerdir?

• En iyi yaptığınız şeyler/yetenekleriniz nelerdir?

• Çevrenizdeki insanlar sizin bir yönünüzü kıskanıyor olsa, bu ne olurdu?

• Yaptığınız işlerin taklit edildiği oldu mu?• Kendinizi yaratıcı bulur musunuz?

• Diğer insanların sizi en çok övdüğü şey nedir?

• Diğer insanların önünde yer aldığınız, onlara liderlik ettiğiniz şeyler var mı?

W (Weakness): Zayıf yönler

• Başarınızı düşüren üç şey nedir?

• Eksik bulduğunuz yönleriniz nelerdir, neyi yeterince iyi yapamadığınızı düşünüyorsunuz?

• Stres kontrolünü yeterince sağlayabiliyor musunuz?

• Öz güveninizi sarsan şeyler var mı?

• Çaba gösterdiğiniz halde aşamadığınız şeyler var mı?

• Enerjinizi sömüren, sizi aşağı çeken şeyler nelerdir?

• Diğer insanların sizi en çok eleştirdiği şeyler nelerdir?

• Diğer insanlar size hangi konularda liderlik ediyor veya hangi konularda sizden daha başarılılar?

O (Opportunity): Fırsatlar

• Neleri sağlarsanız hayatınız daha iyi olur?

• Gelişim sağlamanız için; hangi etkinliklere veya eğitimlere katılmalısınız?

• Hangi kitapları okumanız gerekiyor?

• Şimdiye kadar sizi avantajlı konuma taşımış olan kaynaklarınız var mıydı?

• Çevrenizde, size doğru tavsiyelerde bulunabilecek insanlar var mı?

• Rakiplerinizi gözlemlediğinizde kendi yararınıza çevirebileceğiniz şeyler var mı?

• Kendi hatalarınızı veya başkalarının hatalarını analiz ederek çıkardığınız dersler nelerdir?• Alanınızla ilgili gelişmeleri takip ettiğinizde, size artı değer sağlayabilecek yenilikler var mı?

T (Threat): Tehditler

• Yaptığınız veya yapmak istediğiniz işlerde potansiyel riskler nelerdir?

• Değişime ayak uydurmakta zorluk yaşar mısınız?

• Beş yıl sonrasını hayal ettiğinizde, elinizdeki fırsatları veya mevcut konumunuzu kaybetmiş olma ihtimaliniz yüksek mi?

• Gelecek kaygısı veya belirsizlik kaynaklı tedirginlik duyuyor musunuz? Eğer tedirginlik duyuyorsanız; 1’den 10’a kadar bir değer vermeniz gerektiğinde, bu sayı kaç olur?

• Çevrenizde düşmanca bir tutum içinde olan insanlar var mı?

• Rakipleriniz kimler?

• Engellenmişlik hissine kapıldığınız oluyor mu? Eğer oluyorsa, kaynağında ne yatıyor olabilir?

• Maddi sıkıntılarınız var mı?

SWOT analizini; farkındalıklarınızı arttırmak, yaşam sürecinizi etkili kılmak veya işletmenize artı değer sağlamak için altı ayda bir uygulayarak, bilinçli bir düşünme modeli geliştirebilirsiniz. Böylelikle daha sağlıklı kararlar alacaksınız ve karar süreçlerinizin hızlandığını fark edeceksiniz.