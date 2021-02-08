Pasif agresif misiniz?

Sizler için yirmi maddede pasif agresif insanların ortak davranış özelliklerini ele aldım. Hem kendinizin hem de yakınlarınızın pasif agresif olup olmadığını fark etmeniz için rehberlik edecektir.

Pasif agresif insanların ortak özellikleri şunlardır:

-Sinirlilik halini sözlerinden ziyade hareketleriyle belli eder. Örneğin; kalemini kırar, eliyle masaya vurur, odadan çıkarken kapıyı sert şekilde çarpar, kıyafetinin yakasını yırtmak ister gibi çekiştirebilir.

-Karşısındakine karşı olumsuz hiçbir düşüncesinin olmadığını söyler, ama çok geçmeden sözleriyle davranışlarının uyuşmadığı fark edilir.

-Samimiyetle konuşurken, aniden resmileşebilir. Davranışlarında dengesizlik ve kararsızlık gözlemlenir.

-Karşısındakini anlamak istemediği için sıklıkla sözünü keser. Anlamak adına çaba göstermek yerine, ön yargılarının arkasında durmayı yeğler.

-Kendi içinde ve dışında iletişimsizlik sorunu vardır. Kendini ifade etmekte güçlük çeker. İletişimden kaynaklanan sorunları çözmede son derece başarısızdır.

-Kızdığı kişinin faydalanabileceği bir şey yapmamak için direnerek veya karşısındakine sevgisini göstermeyerek ceza verdiğini düşünür.

-Aba altından sopa göstermek, iğneleyici sözler söylemek, üstü kapalı hakaret etmek pasif agresiflerin işidir.

-Sürekli birilerini kötüler, yıkıcı eleştirilerde bulunur, suçlar.

-Çevresindekiler huysuz biri olduğunu düşünür, takım çalışmasına yatkın değildir. Sürdürülebilir ilişkiler kurmakta zorlanır.

-Tatsız bir konuyu kapatması için daha önce uyarılmış olmasına rağmen, aynı şeyi tekrar tekrar açar.

-Öfkesi yön değiştirme eğilimi taşır. Tepkilerini konuyla hiç ilgisi olmayan bir insana yöneltebilir. Eşine kızan bir öğretmenin, aynı gün öğrencilerine karşı soğuk davranması buna örnek olarak verilebilir.

-Empati kurmayı beceremez.

-Tartışma sonrasında karşısındakine rahatsızlık verecek şeyler icat etmekte uzmandır. İnsanların zayıf noktalarının üstüne giderek huzursuzluk yaratır.

-Sorumlulukları ağır geldiğinde bunu söyleyerek yardım istemek yerine, hiçbir açıklama yapmadan yerine getirmemeyi veya ertelemeyi tercih eder. Açıklama yapacaksa da bahaneler üretir, pişkinlik sergiler.

-Yapmak istemediği şeylerde karşısındakine “hayır” demeyi beceremediği zaman, başka bir sebep olmasa dahi o kişiyle iletişimini aniden kesme kararı alır.

-Sinirlendiğinde kaçmaya çalışır. Bulunduğu ortamı terk eder.

-Çaresiz ve şanssız olduğunu düşünür. Her şey onu hayal kırıklığına uğratacakmış gibi bir kaygıyla yaşar.

-Kin gütme, intikam alma güdüsü duyar ve bu hislerini dolaylı yollarla tatmin eder. Alay etmek, insanlara hoşlanmayacakları takma isimler vermek, ve mizahı onları sinirlendirmek için kullanmak da buna dahildir.

-Gereksiz yere alınganlık gösterir. Alındığını belli etmemeye çalışsa da hemen enerjisi düşer. Yüzünün asılmasına mani olamaz ve başka bir konuya odaklanmakta güçlük çeker.

-Sürekli takdir edilmeyi bekler. Onun yerine bir başkasının takdir edildiğini gördüğünde sabote etmeye çalışır.