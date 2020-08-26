İmajınız kontrolünüzde mi?

Günümüzde birçok kurumsal firma, sadece marka ve imaj değerlerini temsil edebilecek nitelikteki personelleri işe almaktadır. İş ve sosyal yaşantınızda daha başarılı olmak, iyi bir imaj oluşturmak istiyorsanız, asla yapmamanız gereken şeyler şunlardır:

Doğru imaj oluşturmak için bunları asla yapmayın

-Koltukta yığılır şekilde oturmak veya koltuğun uç kısmında oturmak

-Otururken bacaklarınızı sallamak

-Kolye, yüzük, kravat, gözlük ve bunun gibi bir aksesuarınızla veya saçlarınızla oynamak

-Göz temasından kaçınmak veya aşırı göz teması kurmak

-Gözlerinizi çok fazla kırpıştırmak

-Konuşurken elinizle ağzınızı örtmek

-Sıklıkla boğazınızı temizlemek

-Ellerinizi ovuşturmak, yumruk yapmak veya parmaklarınızı çıtlatmak

-Çok sert veya fazla gevşek şekilde el sıkışmak

-Konuşurken gereğinden fazla el kol hareketi, el şakası veya sözlü şakalar yapmak

- Her an tartışmaya hazır bir tutum sergileyerek, sürekli bir şeylerden şikâyet etmek

- Kaşlarınızı çatmak, kızgın veya somurtkan bakmak

- Kollarınızı göğüs hizanızda kenetlemek

- Kişisel bakımınıza ve hijyen kurallarına dikkat etmemek, kirli, kırışık veya bulunduğunuz ortama uygun olmayan kıyafetler giymek

- Yüksek tonda konuşmak, insanların sözünü kesmek veya küfürlü konuşmak

İlk izlenim için yukarıdaki maddeler önem taşırken, bırakacağınız intibanın kalıcı olması; her alanda görgü kurallarına hâkim, nazik, hoşgörülü, saygılı ve verdiği sözlerin arkasında duran, etken bir kişiliğe sahip olmanızdan geçiyor.