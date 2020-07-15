Değerinizi başarı üzerinden mi biçiyorsunuz?

Bu örnekten de anlaşılacağı gibi başarılı olma durumu insanı değerli yapmaz. Sizi değerli kılan düşüncelerinizdir ve değeriniz, iç huzurunuzun ölçüsündedir. Ne diğer insanlarla, ne de elde ettiklerinizle/edemediklerinizle ilgilidir.

Aşağıdaki soruları cevaplandırarak konu hakkındaki farkındalığınızı arttırabilirsiniz.

*Değerinizi ne belirliyor?

*Başaramadığınız şeyler değersizlik hissinizi tetikliyor mu?

*Diğer insanlarla kendinizi kıyaslayarak, kıskançlık duygusuna kapıldığınız oluyor mu?

Kıskanmak ve özenmek arasında ince bir çizgi vardır. Özenmek; gıpta etmek, beğeni duyduğu kişi gibi olmayı arzulamakken, kıskançlık ise kişinin, “Benim elde edemediğimi o da elde edemesin!” gibi düşmancıl düşünceleri içerir. Yıkıcılık ve haset barındırır. Kişi, içten içe nefret gibi ağır yükü olan duygular besler. Hatta karşısındakini yok etmek isteği bile duyabilir.

Bazı insanlar, kendini başkalarıyla kıyaslayarak, değersizlik hissini pekiştirirler. Kendilerinden daha başarılı buldukları kişileri “üstün insan” olarak nitelendirip, kendilerini aşağılamanın bir yolunu bulurlar. Onaylanmak, insanlar tarafından sevilip sayılmak gibi kaygılar taşırlar. Siz de zaman zaman bunun gibi duygulara kapılıyorsanız şunu düşünün: Kıskançlık duyduğunuz kişinin sahip olduğu, kendinizden üstün gördüğünüz şey her ne ise bunu sizden çalarak mı elde ediyor? Eğer cevabınız “hayır” ise o halde neden haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz?

Kıskançlıklarınızın değersizlik duygunuzu tetiklemesini istemiyorsanız, insanlar için iyi temennilerde bulunmayı deneyin. Hatta onları takdir edin. Sizden daha başarılı olmuş insanları kıskanmak yerine, motivasyon kaynağı olarak görün ve onlardan öğrenebileceğiniz şeylere odaklanın. Böylece hedeflerinizi yükseltmiş olursunuz. Ancak bu tarz bir yaklaşım sergileyerek başarılarınızı arttırabileceğinizin farkına varın.

Kendinizi kimseye karşı kin veya kıskançlık beslemeyecek kadar geliştirmeye çalışın. Öz değerinizi başarılarınız üzerinden biçtiğiniz sürece, kıskançlık sizi asla terk etmez. Olumsuz duyguların hedeflerinizi sabote etmesine müsaade etmeyin! Önce kendinizi hangi şekilde daha iyi hissettiğinize karar verin. Kıskançlık duyduğunuzda mı, başarılı bulduğunuz kişiyi takdir ettiğinizde mi? Sonra hangi türlü kazanç elde edeceğinizi düşünün. Öfkelenip, olumsuz bir tutum sergilediğinizde mi? Başarılı bulduğunuz kişiyi bir motivasyon kaynağı olarak görüp, ondan öğrenebileceğiniz şeylere adapte olduğunuzda mı?